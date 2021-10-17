Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Болгарии предложили решить газовый кризис с помощью Крыма: Способ состоит из д...
Захарова без прикрас высказалась о визите Нуланд в Москву: "Извините меня&q...
"Русские, уезжайте к себе в Россию". В Узбекистане пытаются замять ска...
Для возобновления войны Зеленскому хватит одной фразы. Политолог успокоила: &quo...
Главная / Аналитика

Если у вас есть отец, вы расист

17 октября 2021, 08:25  •  26 • Аналитика
© AP Photo / Rajanish Kakade
Если вы выросли в полной семье — такой, где есть мама и папа, — то вы наверняка белый расист, незаконно пользовавшийся своими привилегиями. И это не бред сумасшедшего, а новая доктрина мощной организации под названием "Национальный совет по семейным отношениям".
Совет — конечно, американский — объединяет педагогов со всей страны, но еще в нем участвуют исследователи из 35 стран, он издает три журнала, в том числе по педагогике, существует с 1938 года. Вот только власть в нем сейчас захватили бешеные борцы за справедливость, то есть, собственно, активисты разных движений черного населения и их вполне белые единомышленники.
А вопрос о справедливости, особенно в образовании — это, между прочим, не только американская, это и наша проблема и тема для дискуссий, так что не спрашивайте, по ком звонит колокол… Но об этом чуть позже.
Итак, годами и десятилетиями Нацсовет и тысячи специалистов по всему миру говорили об очевидном: что семья без отца вчетверо увеличивает риск ребенка оказаться среди бедных, вдвое — остаться без высшего образования, не говоря о повышенных шансах попасть в тюрьму. А сейчас новая власть в совете не просто говорит, а навязывает учителям по всей стране и миру несколько иные идеи — что нормальная семья есть расизм, она создает ребенку врожденные и незаслуженные привилегии, в то время как вокруг миллионы детей страдают от этой несправедливости.
Но причем здесь расизм? А тут в обороте появляются данные, которым даже не очень хочется верить. А именно, что если в 1960-е годы до 80 процентов негритянских детей росли в полных семьях, то сейчас (тоже до 80 процентов) — у матерей-одиночек, приемных родителей, в детдомах и так далее, а виноват, оказывается, расизм белых. У которых неполные семьи тоже множатся, но не в таких масштабах.
Тут на наших глазах происходит изящное смешение понятий: расизмом называют уже не столько проблемы из-за цвета кожи, сколько все то, что кому-то кажется отсутствием социальной справедливости. В странах же, где межрасовых проблем немного, говорят просто о справедливости и предлагают установить таковую путем создания привилегий для тех, кто эту несправедливость давно терпит.
И тут есть еще одна только что случившаяся и вроде бы чисто американская история в знаменитом Массачусетском технологическом институте. Там отменили лекцию геофизика, профессора Дориана Эббота на тему, представьте себе, есть ли жизнь на других планетах. С планетами никаких проблем не было, но отмененный и забойкотированный Эббот недавно высказался о том, что политика инклюзивности захватила американское высшее образование и это уничтожает сам смысл существования университетов.
Инклюзивность — это то самое отсутствие расизма, а точнее — никаких "врожденных привилегий" как для приема студентов, так и для найма преподавателей. То есть работать и учиться должны прежде всего те, кого туда раньше несправедливо не брали.
Эббот сказал об очевидном: что университеты и научные центры существуют для того, чтобы создавать и распространять знания. И когда они больше не отбирают лучшие умы и не формируют их в процессе обучения, а вместо этого устраивают (на нашем языке) богадельню для угнетенных, то такая наука никому не нужна. Брать в образование и науку можно и нужно по личным заслугам и способностям каждого — и только так.
Здесь надо напомнить, что на днях мы обсуждали политику Китая по привлечению в страну лучших ученых и вообще талантливых людей со всего мира, не говоря о своих — китайских — талантах. Надо "системно их взращивать", "создавать благоприятную среду, в которой талантливые люди легко выявляются, высоко ценятся и уважаются, поэтому полностью задействуют свои способности", в общем — продвигать "дух науки". И мы говорили, что это абсолютно антидемократическая (антизападная) идея, потому что образование и наука — штука жестокая: это, по сути, перманентный отбор лучших. К слову сказать, ненависть к этим лучшим — с их "врожденными привилегиями" (типа таланта) — была одной из причин краха Советского Союза. То есть эти игры в социальную справедливость, расовую и какую угодно, могут, если не уберечься, подорвать сами основы существования народов и государств.
Но вернемся к нашему Массачусетскому технологическому институту, когда-то одному из тех, что помогали создать Америку как мирового лидера инноваций (а сейчас на роль такого лидера то ли претендует Китай, то ли уже получил ее — вопрос в том, как считать). История с запретом на лекцию человека, высказавшего очевидные вещи, активно обсуждается в США. И давайте посмотрим, как ее воспринимает известный консервативный политический активист Стар Паркер. Она говорит о том, что вообще такое расизм и чем он плох. А плох он тем, что расизм — это игнорирование личности каждого отдельного человека. Это когда угнетатель судит человека не по тому, каков он и на что он годится, а исходя из "социально обозначенных характеристик", записывая такого человека заранее в какую-то группу. То есть неважно, умные или глупые это люди, — важно, что они все черные.
Так вот, говорит Стар Паркер, охватившее Америку стремление к "разнообразию" и "равенству" — это классический расизм, потому что тут подходят к людям не как к людям, а как к части какой-то группы, сословия — например, белых. Да и для негров неважно, принимают ли их куда-то из-за цвета кожи или не принимают, важно, что цвет этот — единственная причина такого отбора и единственное, на что обращается внимание.
Конечно, это расизм. Кстати, сама Стар — чернее некуда. Так что знает, о чем говорит. И мы знаем, что расизм — плохое слово, настоящее ругательство. Надо бы посмотреть, есть ли такое же плохое слово для обозначения тех, для кого "социальная справедливость" — это когда привилегии искусственно создаются для людей, которые сами по себе ничем их не заслужили и даже не пытаются это сделать.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





26
Источник
Похожие новости
13 октября 2021, 09:20
У США незаметно отобрали их самое хитрое оружие
13 октября 2021, 09:20
Франция узнала о себе правду: ее элиты насиловали детей
16 октября 2021, 09:40
Кто и зачем разрешил высланным таджикам и узбекам вернуться в Россию
16 октября 2021, 09:40
День, когда Сталин был прав
12 октября 2021, 19:20
Как владелец «Интерстроя» Евгений Кабанов не понял намеков, и почему ему не помогло письмо Дональду Трампу
14 октября 2021, 10:25
Украина развязала "холодную войну": кому стоит бояться
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 октября 2021, 21:55
Главком ВСУ задумал перекроить границы Украины. Нардеп не удержался: "Ясно, риск...
17 октября 2021, 03:45
Визит Нуланд в Россию превратился в анекдот: "Недорого отдаю Украину"
16 октября 2021, 23:35
Нашли в сауне: что известно о гибели российских туристов в Албании
17 октября 2021, 01:25
Кабо-Верде выдало США дипломата Венесуэлы: Его будут судить во Флориде
17 октября 2021, 01:25
Власть Молдовы растеряна – страна на грани системного кризиса
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 октября 2021, 00:35
"Половина армии сразу перейдёт к России": Болгарские читатели о "победном" плане Украины
16 октября 2021, 16:05
"Международный скандал": Зеленский оскорбил Байдена из-за Путина
11 октября 2021, 03:05
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История повторяется
12 октября 2021, 15:15
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила «схлопнуть» украинскую экономику
11 октября 2021, 10:05
"Он всем отомстит": кто и зачем свалил канцлера-вундеркинда
11 октября 2021, 01:20
Китаевед оценил визит замгоссекретаря США Нуланд в Россию: "Получат по двум Тайваням сразу"
14 октября 2021, 01:05
"Будем не против полного присоединения": Латышские читатели попросили взять страну в состав России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.