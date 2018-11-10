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Если у горла США будет живой «Кинжал», не понадобится «Мёртвая рука»

10 ноября 2018, 00:39  •  79 • Политика
Мы можем и должны противостоять американцам без всякой «Мёртвой руки», сказал в интервью журналистам генерал-полковник в отставке, экс-начальник штаба Ракетных войск стратегического назначения Виктор Есин. Система «Периметр» бесполезна, перевела его слова пресса
Автор:
Покровский Александр
«Эффективность системы «Периметр» поставлена под сомнение»... «Виктор Есин рассказал о неэффективности российской ядерной «Мертвой руки»… «Система «Периметр» признана практически бесполезной»…
Можно убедиться: именно под такими заголовками пресса сообщала об интервью генерал-полковника в отставке, экс-начальника штаба Ракетных войск стратегического назначения Виктора Есина.
Обратим внимание: русская пресса. О словах русского генерала. Сказанные на русском языке. Трудно не поверить. А поверив, трудно не вопросить: что это, глупость или измена? И то и другое, - поползли по Руси мнения. Ибо сходятся в подобных мнениях и либералы, и «патриоты». Метко прозванные «караул-патриотами».
Отсюда и такой тон заголовков. И только те, кто поумнее, ставили вослед знаки вопроса…
О чём вскричали раненно витии?
Смысл словно бы переписанных друг у друга информаций сводился к следующему.
Некто генерал-полковник в отставке Виктор Есин заявил, что российская система автоматического ответного ядерного удара «Периметр» в случае ядерного удара американцев по России может оказаться бесполезной. Это случится в результате того, что американцы разместят в Европе ракеты средней и меньшей дальности.
Фото: www.globallookpress.com
Особенный вес этим словам добавляла обязательная приписка, что Виктор Есин – не «некто», а человек, который в середине 90-х годов возглавлял главный штаб Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). А уж если такой спец впал в панику, то точно: пора заготавливать заветные белые простыни, чтобы отразили часть светового излучения ядерного взрыва и ты успел доползти до кладбища…
После этого жуткого внушения всё остальное было – детали. Что, мол, после размещения американских ракет средней дальности в Европе их подлётное время до позиций наших стратегических ядерных сил будет всего две-три минуты. Следовательно, ответный удар наносить будет уже нечем, а потому и «Периметр» уже неэффективен. И даже напрасен, подсказывает подсознание, впечатлённое пересказанными таким образом откровениями генерала. И значит, не нужен. Что мы, звери - из могилы доставать удовлетворённых победителей? Живыми они, может, гуманитарную помощь уцелевшим из нас окажут. Кто двумя простынями обернуться догадался…
На этом фоне как-то совсем частной деталью звучала мысль, что эффективного ответа у России на эту угрозу нет. А потому выход генерал Есин видит в том, чтобы «активнее разрабатывать гиперзвуковые ракеты, а также принять доктрину упреждающего удара вместо нынешней ответно-встречной».

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