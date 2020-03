Если цена на нефть продолжит падать, то кого она раздавит? • 291 • Аналитика Дожили – в США закончилась туалетная бумага. Политолог Ариэль Коэн признался, что не смог купить её ни в одном супермаркете Вашингтона! Заодно американцы разметают с прилавков дешёвых кур – совсем как в Советском Союзе времён горбачёвской перестройки. Про запас. Что происходит? Нет больше единой Европы – страны Старого Света, каждая по отдельности, захлопнули двери перед коронавирусом. Мы проснулись в новой реальности – и что теперь делать? Сюжет: Коронавирус И не говорите, что никто не предупреждал, – предупреждали. Американский писатель-фантаст Дин Кунц ещё в 1981 году опубликовал свой бестселлер «Глаза тьмы», а там – и про Ухань, и про коронавирус, и даже год катаклизма верно указан – 2020-й. «Примерно в 2020 году страшная пневмония распространится по всему миру, и ни одно из известных лекарств не сможет ей противостоять». В романе Кунца коронавирус называется «Ухань-400» (Wuhan-400) – по названию китайского города, где в секретной лаборатории зародилась неодолимая зараза. Но как он мог знать?! Это «затяжная война» Мало нам было коронавируса – на прошлой неделе обрушился нефтяной рынок. Доллар не то чтобы стремительно взлетел вверх – бывало и похуже, – но всё же для падения рубля, пусть и не слишком критичного, время не самое подходящее. На носу всенародное голосование за поправки к Конституции, а в такие ответственные моменты народ почём зря будоражить не дело. По оценке совладельца ЛУКОЙЛа Леонида Федуна, Россия будет терять от 100 до 150 млн долларов в день. Гигантские деньги! Поначалу казалось, что жадные саудиты, готовые продавать свою нефть хоть по 25 долларов за «синюю бочку», подставили с ценами одних только нас. Но нефтяной кризис ударил и по США. В последние годы американцы вложили десятки миллиардов долларов в развитие сланцевой добычи, рентабельной которую делали сравнительно высокие цены на нефть. Но при 25–30 долларах за баррель добыча сланцевой нефти становится невыгодной. Даже для монстров вроде Exxon Mobil. Так что те, кто вложил миллиарды в новый бизнес, теперь скорее всего разорятся. Заодно уже в первый день кризиса финансовый сектор США просел чуть ли не на 14%. Крупнейшие банки – JPMorgan и Bank of America – рухнули на 12%. И тут агентство Bloomberg, случайно или нет, произносит слово «война». «Россия готовится к затяжной войне цен на нефть». Ресурсы у Москвы имеются – 150-миллиардный Фонд национального благосостояния. «Устоять в ценовой войне за нефть с Саудовской Аравией России помогут одни из самых низких в мире издержек при добыче нефти, гибкая налоговая политика и плавающий курс рубля», – сообщает Bloomberg. «Россия сможет добывать нефть до тех пор, пока цены не достигнут уровня 15–20 долларов за баррель», – признал аналитик Bank of America Карен Костанян. Другими словами, шанс победить в войне у нас есть – и это признали за океаном ещё до начала боевых действий. «О худших сценариях даже страшно думать» «Если вы всегда уступаете партнёрам, вы больше не партнёры, это называется как-то иначе», – оценил выход из сделки с ОПЕК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. И добавил: «Мы не могли дальше заниматься мазохизмом». А вот коллег из ЛУКОЙЛа, похоже, такое положение дел вполне устраивало. Недаром глава нефтяного концерна Вагит Алекперов прошлым летом признался Forbes, что, будь его воля, «соглашение ОПЕК+ должно сохраниться навсегда». И тогда же в Forbes подметили, что «с позицией Алекперова идут вразрез мнения представителей некоторых крупных компаний», к примеру «Роснефти». Там указали, что «участники соглашения ОПЕК и присоединившихся к нему стран об ограничении добычи нефти создали преференции для США», а это «стратегическая угроза для развития российской нефтяной отрасли». Легко понять, почему в ЛУКОЙЛе придерживались принципиально иного мнения: в последние годы, как подметили аналитики, стратегия концерна сводилась к сворачиванию инвестиций в отрасль и «выходу в кэш». А сделка с ОПЕК, перераспределявшая долю мирового рынка в пользу США, по словам экономиста Михаила Хазина, стала для концерна неким фиговым листком, прикрывающим компрадорскую, по сути, позицию. Не по этой ли причине представители ЛУКОЙЛа нынче льют крокодиловы слёзы о сотнях миллионов грядущих потерь? В то время как правительство уверяет, что всё под контролем и даже падение цен до 10 долларов за баррель не критично. При наших запасах так можно протянуть несколько лет, хотя экономисты по обе стороны океана убеждены, что нынешний кризис продлится максимум до конца года. Тотального импортозамещения добиться не удалось. Наша страна по-прежнему зависит от поставок из-за рубежа. Подорожают продукты, одежда и бытовая техника. Народ, конечно, потерпит, вот только как долго? Советский пример говорит, что не очень Но тут вот ведь какой поворот. Когда бы нефтяной кризис развивался сам по себе, возможно, всё так и было бы. Подобно медведю, накопившему жировые запасы, легко перезимовали бы в тёплой берлоге, а по весне проснулись – и кризиса как не бывало. Но экономист, член-корреспондент РАН Руслан Гринберг указывает: если паника вокруг коронавируса продлится, то может произойти резкое снижение спроса на нефть, что приведёт к дальнейшему падению курса рубля. Продавать свою нефть «хоть по 10» мы, пожалуй, могли бы, да только найдутся ли покупатели? Китай вроде бы излечился и готов возобновить производство, но кто даст гарантии, что так и будет? А Гринберг тем временем разъясняет: если сделку ОПЕК+ удастся сохранить, то рубль может удержаться на сегодняшнем уровне, чуть за 70. «Что уже будет неплохо». «Если же нет, – продолжает эксперт, – то национальная валюта продолжит падение. О худших сценариях развития событий пока даже страшно думать». Впереди 10 лет кризиса? Стало быть, они есть, эти «худшие сценарии»? Нефть по 30 долларов обернётся бюджетным дефицитом и девальвацией рубля, убеждён аналитик агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Дабы приостановить обвал на нефтяном рынке, отмечает эксперт, «Россия могла бы возобновить переговоры в рамках ОПЕК+, но участники рынка не воспримут это всерьёз». Таким образом, назад нам дороги нет. При этом нужно помнить, что арабов устроит нефть и по 5–6 долларов за бочку. Подобный обвал цен в 70-х годах чуть было не похоронил американскую экономику и видоизменил Америку до неузнаваемости. Американцы были вынуждены отказаться от своих огромных автомобилей с пятилитровыми двигателями в пользу европейских и японских малолитражек, что вскоре повлекло за собой гибель Детройта – столицы американских автопроизводителей. Впервые с середины 30-х годов американцев вынудили экономить. А для Демократической партии, едва восстановившей позиции после гибели Кеннеди, это обернулось потерей власти на целых 12 лет. Нелишне припомнить и последствия очередного ценового обвала начала 90-х годов – уже для нашей страны. Распался Советский Союз, обескровленный падением цен на нефть. А «коронавирусом», сопровождавшим экономический коллапс, стала ревизия идеологии – мозги она в те годы поражала похлеще, чем нынче китайская зараза поражает организмы. Уже в первый день кризиса финансовый сектор США просел чуть ли не на 14%. Крупнейшие банки – JPMorgan и Bank of America – рухнули на 12%. И тут агентство Bloomberg, случайно или нет, произносит слово «война» (художник: Темур Козаев) Само по себе падение цен на нефть – это полбеды. А вот на фоне коронавируса это уже беда. Если Китай оклемается и продолжит импортировать нефть в прежних объёмах – считайте, что пронесло. А ну как болезнь не отступит? Упомянутый Дин Кунц отмечал, что болезнь будет «внезапно исчезать точно так же, как появилась» в течение 10 лет и только затем её полностью победят. Выходит, если верить Кунцу, нас ждёт 10 лет бесконечного кризиса? Меркель выбирает нового преемника. Чем это грозит России Кого смоет «идеальный шторм» И это мы ещё точно не знаем, чем будет сопровождаться нынешний кризис – помимо коронавируса как такового. Хотя, приглядевшись, даже сегодня можно многое предугадать. Обратите внимание, как быстро и охотно европейские страны – особенно Италия, Германия и Франция – захлопнули окна и двери, заблокировав разом и трудовую миграцию, и даже доходный туризм. Но ведь идеологией Евросоюза считались открытые двери, не так ли? И что тогда мы наблюдаем нынче, как не кризис идеологии единой Европы? И – заметьте – никаких гражданских выступлений! Никто не протестует против закрытых границ. Все послушно надели маски и разошлись по домам. Футбольный чемпионат? Переносим на год! Будет нужно – и на два перенесём! А Олимпиаду без зрителей проведём, при пустых трибунах (а то и вообще – без спортсменов). А уж международные конференции и похожие мероприятия – ну их вовсе! Судите сами: кто они, эти успешные бизнесмены, разъезжающие по всяким Давосам? В массе это пожилые люди, за 60. А кто у нас нынче в группе риска в связи с коронавирусом, кто чаще других умирает? Те, кому за 60, это вам любой врач подтвердит. Вот вам и ещё одно последствие – сойдут на нет все контакты по линии, как принято говорить, гражданского общества. Включая и бизнес, и политику. И правительства, таким образом, смогут действовать без оглядки на них. А говорили, что это опасно. И даже чревато. Вот и для американцев происходящее – «идеальный шторм». Коронавирус разворачивает вспять темпы роста китайской экономики. С Поднебесной, таким образом, отвоевали. Евросоюз опускает «железный занавес» перед мигрантами, и те зависают на границах. Окружённый чужаками по периметру Старый Свет становится зоной нестабильности. А итальянцы, поняв невысокую цену европейской солидарности на собственной шкуре, устраивают давно задуманный северянами из Венеции и Милана italexit. Что, в свою очередь, станет концом проекта ЕС. Столь ненавистного Дональду Трампу. Записываем ещё один плюсик. Ну а Россию должны поразить низкие цены на нефть – как в своё время Советский Союз. Расчёт, во всяком случае, у американцев именно на это… Одного не учли наши заокеанские партнёры – и мы, и они вместе живём в глобальном мире. Китайцев с итальянцами косит коронавирус, и не факт, что американцам удастся отсидеться за океаном. Падает нефть – следом обваливаются и американские биржи. Вслед за Ариэлем Коэном американцы раскупили в супермаркетах всю туалетную бумагу и дешёвых кур, и подобная паника – маркер. Поглядим ещё, кого смоет этот «идеальный шторм». Китай вроде бы излечился и готов возобновить производство, но кто даст гарантии, что так и будет? (фото: AP/ТАСС) «Готовимся серьёзно затянуть пояса» Но пока до победы ещё далеко, на календаре не май 45-го, а скорее июль 41-го. «Меры, объявленные российским Центральным банком и Министерством финансов, не будут достаточными для стабилизации рубля до тех пор, пока нефть продолжит падать, а опасения по поводу коронавируса – расти», – уверяет аналитик нидерландского Rabobank Пётр Матис. Ослабление рубля отчасти поможет компенсировать негативные последствия снижения цен на нефть, но одновременно оно может негативно сказаться на настроениях россиян. Тотального импортозамещения за шесть лет добиться не удалось. Наша страна по-прежнему зависит от поставок из-за рубежа. Подорожают продукты, одежда и бытовая техника. Эксперты оценивают отказ России поддержать саудитов с ОПЕК как военный шаг, сравнимый лишь с присоединением Крыма. Вирус отнимает у Запада руль от мировой экономики А на войне как на войне – потерь не избежать ни будущим победителям, ни тем более тем, кто обречён проиграть Народ, конечно, потерпит, вот только как долго? Советский пример говорит, что не очень. А меж тем война не у порога, она уже за окном. «Невероятное по своим масштабам снижение цен на производимую Саудовской Аравией нефть и огромные скидки потребителям – это, по сути, и есть объявление ценовой войны, – доказывает профессор Высшей школы экономики Евгений Коган. – Войны всех против всех». Лишь десятая часть нефтяных контрактов – реальные договоры на поставку сырья. Остальное – так называемая бумажная нефть. Основные игроки на нефтяном рынке – не нефтяные компании, а крупнейшие американские финансовые институты. Может в таких условиях нефть упасть в цене ещё на 20 долларов, вопрошает эксперт. И отвечает: теоретически да, может. И что же тогда? Российский бюджет становится дефицитным, и дальше последует девальвация рубля. Похоже, готовимся серьёзно затянуть пояса. Мы ещё не знаем всех последствий двойного удара коронавируса и цен на нефть. Часть из них мы перечислили выше, но это явно лишь небольшое число угроз. А как вам такая угроза – о ней обмолвился экономист Михаил Хазин. «Уже ходят слухи, что будет объявлен запрет на посылки из Китая в США, что, с учётом «алибабы», «амазона», уже обвал рынков». Сам Ариэль Коэн купил туалетную бумагу на «амазоне» – и это была единственная возможность разжиться ею в Вашингтоне. А ну как «амазона» не станет?! В отличие от нас американцы не привыкли к доставляющему дискомфорт дефициту. Нам-то и помятой газетки достаточно, а заокеанским партнёрам и невдомёк, как с ней поступать. Что же до проигравших в текущей войне, то Хазин уже указывает на одного такого. «Китайцев не волнует Евросоюз. Он, как источник богатств, будет раскулачен в течение нескольких лет американцами и, возможно, нашими». Тем временем Пресс-секретарь и замглавы департамента информации МИД КНР Чжао Ли цзянь заявил, что американские власти скрывают реальное число заболевших и умерших. «США сообщили о 34 млн случаев заболевания гриппом и 20 тыс. случаев смерти. Скажите, пожалуйста, сколько из них связаны с COVID-19? Когда и откуда появился «нулевой пациент»? Сколько людей заражено? В каких больницах их лечат?» Более того, Чжао отметил, что эпидемию в Ухани спровоцировали американские военные. Понятно, что эти заявления вряд ли были отсебятиной мидовского клерка… Эти обвинения косвенно подтвердил глава Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Роберт Редфилд. Во время слушаний в палате представителей конгресса США он признал, что «некоторые смертельные случаи гриппа были фактическим заражением COVID-19». Сотни посмертных анализов дали положительный результат на коронавирус. А значит, и по ту сторону океана уже есть первые жертвы. Мировые хозяева нефти: Объём запасов нефти: 1. Венесуэла – 300,9 млрд баррелей 2. Саудовская Аравия – 266,4 млрд баррелей 3. Канада – 170 млрд баррелей 4. Иран – 158,7 млрд баррелей 5. Ирак – 142,5 млрд баррелей 6. Кувейт – 101,5 млрд баррелей 7. ОАЭ – 97,8 млрд баррелей 8. Россия – 80 млрд баррелей 9. Ливия – 48,4 млрд баррелей 10. США – 35,2 млрд баррелей Объём экспорта (в тыс. баррелей в сутки): • Саудовская Аравия – 7500 • Россия – 5100 • Ирак – 3800 Коронавирус наносит удар по планам Пентагона и НАТО • Канада – 3200 • ОАЭ – 2500 • Кувейт – 2100 • Иран – 2000 • Венесуэла – 1900 • Нигерия – 1700 • Ангола – 1700 Объём золотовалютных резервов (в млн долларов, по данным Всемирного банка): • Саудовская Аравия – 509 469 • Россия – 468 645 • США – 449 907 • ОАЭ – 99 503 • Ливия – 85 336 • Канада – 83 926 • Ирак – 64 719 • Нигерия – 42 839 • Кувейт – 40 282 • Венесуэла – 9794 Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





