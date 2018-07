Если Трампу сдадут Москву, этого будет мало • 225 • Аналитика







Прогнозы на такую встречу делать сложно. Никто точно не знает тех вопросов, которые будут обсуждаться. Путин и Трамп хранят молчание. Точнее, периодически запускают информацию о том, что оба даже не представляют, какую повестку дня будут обсуждать. Встретимся, мол, а там посмотрим…





При этом оба прекрасно понимают, что разговаривать "за жизнь" на таком уровне глупо. Необходимы конкретные темы и конкретные предложения. Иначе американский президент мог бы приехать в Россию в отпуск. К примеру, для очередной рыбалки где-нибудь в Сибири.



Но, в отличие от Путина, Трамп политик нового поколения — поколения next. Он ведет собственный блог в интернете. Откуда чаще, чем из пресс-службы Белого дома, мировые СМИ и узнают большую часть новостей.



Очень удобно для всех. Президент написал собственное видение решения проблемы. Сенаторы раскритиковали. Сторонники поддержали, противники высказали «фи». И все это легко, не отрывая зада от дивана. А пресса, в зависимости от времени посещения странички президента или сенаторов, может писать свои комментарии.



Пробный камень, который мы увидим сегодня в виде встречи в Хельсинки, скорее всего, не станет чем-то прорывным. Путину и Трампу просто необходимо узнать позиции друг друга по определенным вопросам. Именно позиции, а не трактовку позиций третьими, четвертыми и прочими лицами.



Мы, я имею в виду всех нас, и американцы, и европейцы, и россияне, да и остальное население Земли, давно усвоили простую истину. Для создания чего-либо необходимо прежде всего знать, что ты хочешь создать. Рассказы о появлении какого-то продукта «случайно» оставим для детей. Это для них игра важнее работы. Они, играя, получают навыки для работы в будущем.



Итак, как мне кажется, президенты хотят определиться с «конечным продуктом» своего труда. С тем, что же они хотят увидеть в случае успешного выполнения своих (!) задумок. Какой мир они видят в будущем.



Прояснив же своё видение будущего планеты, они готовы начать поиск точек соприкосновения позиций. Про частности разговор будет. Приоритеты обеих сторон я выкладывал ранее. Но на сегодня важнее узнать конечную цель!



Примитивное "мировое господство" сегодня уже никому не интересно. Все поняли, что такое господство дорого стоит (пример СССР показал). Миллиарды, вложенные в другие страны, принесли не столько слова благодарности, сколько ненависть. Ненависть с того момента, когда денежная река превратилась в ручеек или исчезла.



О реакции части политического бомонда стран хорошо высказался сам президент США Дональд Трамп.



Heading to Helsinki, Finland — looking forward to meeting with President Putin tomorrow. Unfortunately, no matter how well I do at the Summit, if I was given the great city of Moscow as retribution for all of the sins and evils committed by Russia… («Направляюсь в Хельсинки, Финляндия, — планирую встретиться завтра с президентом Путиным. К сожалению, не важно, как хорошо я справлюсь на саммите, если мне сдадут великий город Москву как плату за все грехи и зло, совершенные Россией за годы, меня все равно ждет критика, что этого было недостаточно, что я должен был взять Санкт-Петербург в придачу!»)



Встреча в Хельсинки — всего лишь преддверие официального визита (ожидается осенью или в начале зимы). Кто к кому поедет, предполагать смысла нет. Но то, что официальный государственный визит необходим, понятно всем. Мир слишком близко подошел к военным решениям. Или, как сегодня модно говорить, к краю пропасти.



Это понимание у руководителей двух стран есть. А это главное… Итак, сегодня в 13 часов по московскому времени мы увидим встречу двух президентов, которые способны перевернуть мир. Поставить планету с ног на голову, или наоборот. Политики замерли! Да и большинство аналитиков тоже.Прогнозы на такую встречу делать сложно. Никто точно не знает тех вопросов, которые будут обсуждаться. Путин и Трамп хранят молчание. Точнее, периодически запускают информацию о том, что оба даже не представляют, какую повестку дня будут обсуждать. Встретимся, мол, а там посмотрим…При этом оба прекрасно понимают, что разговаривать "за жизнь" на таком уровне глупо. Необходимы конкретные темы и конкретные предложения. Иначе американский президент мог бы приехать в Россию в отпуск. К примеру, для очередной рыбалки где-нибудь в Сибири.Но, в отличие от Путина, Трамп политик нового поколения — поколения next. Он ведет собственный блог в интернете. Откуда чаще, чем из пресс-службы Белого дома, мировые СМИ и узнают большую часть новостей.Очень удобно для всех. Президент написал собственное видение решения проблемы. Сенаторы раскритиковали. Сторонники поддержали, противники высказали «фи». И все это легко, не отрывая зада от дивана. А пресса, в зависимости от времени посещения странички президента или сенаторов, может писать свои комментарии.Пробный камень, который мы увидим сегодня в виде встречи в Хельсинки, скорее всего, не станет чем-то прорывным. Путину и Трампу просто необходимо узнать позиции друг друга по определенным вопросам. Именно позиции, а не трактовку позиций третьими, четвертыми и прочими лицами.Мы, я имею в виду всех нас, и американцы, и европейцы, и россияне, да и остальное население Земли, давно усвоили простую истину. Для создания чего-либо необходимо прежде всего знать, что ты хочешь создать. Рассказы о появлении какого-то продукта «случайно» оставим для детей. Это для них игра важнее работы. Они, играя, получают навыки для работы в будущем.Итак, как мне кажется, президенты хотят определиться с «конечным продуктом» своего труда. С тем, что же они хотят увидеть в случае успешного выполнения своих (!) задумок. Какой мир они видят в будущем.Прояснив же своё видение будущего планеты, они готовы начать поиск точек соприкосновения позиций. Про частности разговор будет. Приоритеты обеих сторон я выкладывал ранее. Но на сегодня важнее узнать конечную цель!Примитивное "мировое господство" сегодня уже никому не интересно. Все поняли, что такое господство дорого стоит (пример СССР показал). Миллиарды, вложенные в другие страны, принесли не столько слова благодарности, сколько ненависть. Ненависть с того момента, когда денежная река превратилась в ручеек или исчезла.О реакции части политического бомонда стран хорошо высказался сам президент США Дональд Трамп.Встреча в Хельсинки — всего лишь преддверие официального визита (ожидается осенью или в начале зимы). Кто к кому поедет, предполагать смысла нет. Но то, что официальный государственный визит необходим, понятно всем. Мир слишком близко подошел к военным решениям. Или, как сегодня модно говорить, к краю пропасти.Это понимание у руководителей двух стран есть. А это главное… Автор: Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 225 Источник Похожие новости Итоги недели. Трамп заставит европейцев оплачивать американские «хотелки» Северный морской путь: Быстрый рост и зависть США Записки Колорадского Таракана. С мячом к воротам по граблям

Неофициальная компенсация: истинная причина встречи Трампа и Путина Дискредитация наград: хитрый план или нечто меньшее? Важнейшая встреча пятилетия Новости партнеров