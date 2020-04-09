Если США согласятся. Россия приготовилась сократить добычу нефти - Минэнерго

Представитель Минэнерго России рассказал ТАСС о возможном сокращении добычи нефти на 1,6 миллиона баррелей в сутки. Это 14% от уровня первого квартала нынешнего года. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия будет добывать меньше только в том случае, если на подобное согласятся и другие участники рынка. В первую очередь, США.

Обсудить этот шаг планируется 9 апреля. На этот день намечена видеоконференция нефтедобывающих стран и стран - участников ОПЕК+.

31 марта 2020 года было завершено соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться об условиях продления сделки. Из-за отсутствия соглашения в странах ОПЕК вырос рост добычи чёрного золота, что обрушило рынки. Дополнительным фактором стала пандемия коронавируса. Впервые за последние два десятка лет нефть стала стоить дешевле 22 долларов за баррель. Через некоторое время страны решили возобновить взаимодействие и привлечь к ним и другие стороны из числа G20.