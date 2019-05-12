Если США сделают шаг против Ирана, он ответит им "ударом в голову" – главком КСИР

"Если Америка сделает шаг против нас, то мы нанесем им удар в голову", - заявил командующий КСИР. По его мнению, США не рискнут использовать против Тегерана свои авианосцы.

По мнению Салами, военные силы Ирана "адекватны и достаточны", в то время как американские авианосцы уязвимы. Поэтому, считает он, Вашингтон не пойдет на риски, связанные с возможностью применения американских авианосцев против Ирана.

Ранее, 5 мая, помощник по национальной безопасности президента США Джон Болтон сообщил, что в качестве сигнала властям Ирана США направят ударную группу ВМС с авианосцем "Авраам Линкольн", а также тактическую группу бомбардировщиков. Группировка прибудет в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США, позднее к ней присоединятся батарея ЗРК Patriot и транспортный корабль USS Arlington.