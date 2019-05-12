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Если США сделают шаг против Ирана, он ответит им "ударом в голову" – главком КСИР
12 мая 2019, 17:24 • 89 • Политика
Иран может нанести США "удар в голову" в случае, если Белый дом примет какие-либо конкретные силовые действия против Ирана. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya, по словам командующего Корпусом стражей исламской революции бригадного генерала Хосейна Салами.
"Если Америка сделает шаг против нас, то мы нанесем им удар в голову", - заявил командующий КСИР. По его мнению, США не рискнут использовать против Тегерана свои авианосцы.
По мнению Салами, военные силы Ирана "адекватны и достаточны", в то время как американские авианосцы уязвимы. Поэтому, считает он, Вашингтон не пойдет на риски, связанные с возможностью применения американских авианосцев против Ирана.
Ранее, 5 мая, помощник по национальной безопасности президента США Джон Болтон сообщил, что в качестве сигнала властям Ирана США направят ударную группу ВМС с авианосцем "Авраам Линкольн", а также тактическую группу бомбардировщиков. Группировка прибудет в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США, позднее к ней присоединятся батарея ЗРК Patriot и транспортный корабль USS Arlington.
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