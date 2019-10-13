«Если США не способны»: курды готовы просить защиты от Турции у России

Попросить военной помощи у Российской Федерации готовы курдские ополченцы в Сирии. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на командующего частями курдов в составе «Сирийских демократических сил» Мазлума Кобани Абди.

«Способны ли вы защитить мой народ и остановить бомбардировки – или нет? Мне нужно знать это, потому что, если вы не способны сделать это – мне придется заключить договор с Россией и ее правительством, чтобы позвать их авиацию защитить регион», – заявил Абди.

Это заявление курдский командир сделал в разговоре со спецпредставителем США в международной коалиции по борьбе с «Исламским государством» (организация запрещена в РФ) Уильямом Рубаком. По словам Абди, американские союзники «аморально продали» курдов, отказавшись защищать их и позволить кому-либо сделать это.

Рубак в ответ попросил курдского командира не совершать необдуманных шагов и пообещал передать его слова в Госдепартамент. По словам американского спецпредставителя, Вашингтон уже работает над тем, чтобы остановить войну на северо-востоке Сирии.

9 октября в этом регионе вновь начались полномасштабные военные действия — президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира». Она направлена против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство», уточнил политик. Стоит отметить, что курды являются одними из самых непримиримых противников «игиловцев».

Уже на следующий день после начала операции в министерстве национальной обороны Турции сообщили, что войска государства уничтожили 174 «террориста» в ходе операции «Источник мира». Как уточнили в ведомстве, целями атак были боевики Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны». По информации телеканала Al-Arabiya, из-за ударов со стороны турецких военных за сутки погибли 17 мирных жителей.

В результате авиаударов, танковых бросков и пехотных боев потери с обеих сторон растут. Курды заявили, что смогли уничтожить в боях уже 75 турецких военных.

Кроме того, курды, по их данным, смогли подбить семь танков, две машины и ранить 19 турецких солдат. Анкара тем временем сообщила о 399 уничтоженных «террористах».

В СМИ также появлялись сообщения об американских солдатах, попавших под обстрел турков. По данным газеты The Washington Post, солдаты Армии США были обстреляны из гаубицы в районе города Кобани.

Источники утверждают, что турецкая сторона знала о нахождении американцев и обстреляла 155-мм снарядами их позиции на границе Сирии и Турции для того, чтобы оттеснить.

«Это оружие площадного поражения... Мы бы никогда не стали делать ничего подобного с нашими партнерами», — добавил в разговоре с газетой источник. Он подчеркнул, что ситуация с обстрелом была намного страшнее, чем официальный рассказ Пентагона.

Вскоре после этого министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что военнослужащие турецкой армии не стреляли по американским солдатам. Он подчеркнул, что Анкара проводит необходимые координационные действия с Вашингтоном.

Тем временем США решило вывести из района боевых действий около 1 тыс. своих солдат, заявил глава Пентагона Марк Эспер. Он объяснил такой шаг тем, что американские военные оказались между кузницей и наковальней — двумя противоборствующими армиями.

Эспер назвал это «ужасной ситуацией» и отметил, что военнослужащие США не должны в ней очутиться. По его сведениям, турецкая сторона, возможно, будет расширять зону атаки «дальше к югу, чем планировалось, и к западу».

Воевать турки явно вознамерились до победного конца — президент страны Реджеп Эрдоган заявил, что операция на северо-востоке Сирии не будет остановлена, пока в Сирии полностью не будет устранена угроза от Рабочей партии Курдистана и ИГ. Он также выразил мнение, что правительство сирийского президента Башара Асада не способно справиться с терроризмом на своей территории, поэтому турки и «были вынуждены» вмешаться.

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Турецкая военная операция против союзников США вызвала возмущение в Вашингтоне. Дональд Трамп заявил, что уже готов пакет очень жестких санкций против Анкары, которые «могут вогнать турецкую экономику в могилу». Однако пока что кроме угроз Штаты не предприняли решительных действий.

Москва тем временем призвала стороны остановить конфликт и уважать территориальную целостность Сирии. При этом РФ явно не хочет терять перспективного торгового партнера в лице Турции.