Если советское наследие иссякнет: проблемы космических программ России • 117 • Аналитика

В свое время Советский Союз был главной космической державой. Сегодня Россия еще удерживает позиции одного из мировых лидеров в освоении космоса, в первую очередь благодаря советскому наследию. Но получится ли у нашей страны и в будущем активно осваивать космическое пространство - если космическое наследие СССР иссякнет?



На неделе стало известно, что «Роскосмос» в течение года представит правительству программу «Космическая деятельность России», рассчитанную на ближайшее десятилетие до 2030 года и предусматривающую реализацию целого ряда амбициозных космических проектов. Среди них конструирование и создание ракеты – носителя сверхтяжелого класса, полеты на Луну, проект «Сфера».







Когда полетит в космос российский «Орёл»

Амбициозные планы руководителя «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, конечно, смотрятся красиво, но это еще не означает, что они будут реализованы, особенно в те сроки, которые анонсируются сейчас в прессе. В настоящее время ракетно-космическая корпорация «Энергия» работает над созданием как сверхтяжелой ракеты-носителя, так и нового пилотируемого космического корабля с многообещающим названием «Орел». Но получится ли у «Орла» полететь в космос?



Николай Севастьянов, руководитель корпорации, в своем интервью ТАСС озвучил примерное время пилотируемого полета – 2028 год. Ждать еще восемь лет. За это время РКК «Энергия» предстоит построить ракетный комплекс сверхтяжелого класса, который включит в себя саму ракету сверхтяжелого класса и наземную инфраструктуру на космодроме «Восточный». Пока в 2019 году «Энергия» разработала лишь эскизный проект ракетного комплекса.



Для реализации в срок поставленных задач необходимы деньги. Большие деньги. Но щедрое финансирование – это не то, чем может похвастать современная Россия, хотя деньги на космическую отрасль, в отличие от «лихих девяностых», все же выделяются немалые.



Сам Севастьянов в интервью признался, что «Энергии» приходится привлекать дополнительные финансовые средства, была разработана даже программа финансового оздоровления. В корпорации рассчитывают, что именно выполнение космической программы возымеет терапевтический эффект и позволит улучшить финансовое положение «Энергии». В противном случае ее проекты окажутся под угрозой.



Кстати, сам президент Владимир Путин весной 2019 года уже сетовал на заседании Совета безопасности РФ на проблемы в ракетно-космической отрасли, связанные со сроками реализации поставленных задач, а также на то, что российские системы спутниковой связи уступают конкурентам, а наземная инфраструктура для освоения космоса развивается крайне медленно. Но слова — словами, а ситуация остается прежней.



Денег на изучение Солнца пока нет

Еще один очень перспективный и нужный проект находится в сфере изучения Солнца. Пока у России нет спутников, позволяющих изучать Солнце, существует лишь проект «Интергелиозонд», который не только в России, но и в мире считают уникальным. В рамках этого проекта предусмотрено создание 2 космических аппаратов для изучения Солнца.



Согласно Федеральной космической программе РФ, к 2025 году планировалось запустить первый из 2 космических аппаратов проекта «Интергелиозонд». Однако затем сроки были перенесены на 2026 год, а затем было решено вообще отказаться от точных сроков.



Главная проблема с изучением Солнца все та же – хроническое недофинансирование исследований. Первоначально специалисты оценивали стоимость проекта «Интергелиозонд» в 20 миллиардов рублей, но из-за постоянного роста цен на материалы и оборудование сейчас эта сумма значительно возросла. И такими деньгами разработчики пока не располагают.



Космическое лидерство – дело чести для России

Самое печальное, что из-за недофинансирования теряется наиболее бесценный ресурс – время. Космические технологии развиваются стремительно, а количество конкурентов в освоении космоса с годами только растет. Пока российская космическая отрасль ищет деньги на реализацию тех или иных проектов, в США и других странах разрабатывают собственные ракеты-носители, спутники, планируют не менее амбициозные проекты, которые вполне могут быть осуществлены раньше российских.



Советский Союз, оставивший современной России в наследство уникальную космическую отрасль (промышленность, науку, систему образования и подготовки специалистов, кадры), обладал куда большими ресурсами – и финансовыми, и технологическими, и интеллектуальными.



Но советское наследие – это фундамент, а вот надстройку надо делать уже современную, идти в ногу со временем. Иначе бесконечная эксплуатация советского задела приведет к тому, что рано или поздно Россия проиграет битву за космос не только США или Китаю, но и каким-нибудь Японии с Южной Кореей и Израилем.







Сохранить статус страны-первопроходца и лидера в освоении космоса для России – дело не только чести, национального престижа, но и обеспечения собственной национальной безопасности, экономического и научно-технического развития. Только захочет ли правительство тратить столь внушительные деньги на космические программы, а не на содержание многочисленного чиновничьего аппарата и поддержку госкорпораций сырьевого сектора? Вот в чем вопрос. В свое время Советский Союз был главной космической державой. Сегодня Россия еще удерживает позиции одного из мировых лидеров в освоении космоса, в первую очередь благодаря советскому наследию. Но получится ли у нашей страны и в будущем активно осваивать космическое пространство - если космическое наследие СССР иссякнет?На неделе стало известно, что «Роскосмос» в течение года представит правительству программу «Космическая деятельность России», рассчитанную на ближайшее десятилетие до 2030 года и предусматривающую реализацию целого ряда амбициозных космических проектов. Среди них конструирование и создание ракеты – носителя сверхтяжелого класса, полеты на Луну, проект «Сфера».Амбициозные планы руководителя «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, конечно, смотрятся красиво, но это еще не означает, что они будут реализованы, особенно в те сроки, которые анонсируются сейчас в прессе. В настоящее время ракетно-космическая корпорация «Энергия» работает над созданием как сверхтяжелой ракеты-носителя, так и нового пилотируемого космического корабля с многообещающим названием «Орел». Но получится ли у «Орла» полететь в космос?Николай Севастьянов, руководитель корпорации, в своем интервью ТАСС озвучил примерное время пилотируемого полета – 2028 год. Ждать еще восемь лет. За это время РКК «Энергия» предстоит построить ракетный комплекс сверхтяжелого класса, который включит в себя саму ракету сверхтяжелого класса и наземную инфраструктуру на космодроме «Восточный». Пока в 2019 году «Энергия» разработала лишь эскизный проект ракетного комплекса.Для реализации в срок поставленных задач необходимы деньги. Большие деньги. Но щедрое финансирование – это не то, чем может похвастать современная Россия, хотя деньги на космическую отрасль, в отличие от «лихих девяностых», все же выделяются немалые.Сам Севастьянов в интервью признался, что «Энергии» приходится привлекать дополнительные финансовые средства, была разработана даже программа финансового оздоровления. В корпорации рассчитывают, что именно выполнение космической программы возымеет терапевтический эффект и позволит улучшить финансовое положение «Энергии». В противном случае ее проекты окажутся под угрозой.Кстати, сам президент Владимир Путин весной 2019 года уже сетовал на заседании Совета безопасности РФ на проблемы в ракетно-космической отрасли, связанные со сроками реализации поставленных задач, а также на то, что российские системы спутниковой связи уступают конкурентам, а наземная инфраструктура для освоения космоса развивается крайне медленно. Но слова — словами, а ситуация остается прежней.Еще один очень перспективный и нужный проект находится в сфере изучения Солнца. Пока у России нет спутников, позволяющих изучать Солнце, существует лишь проект «Интергелиозонд», который не только в России, но и в мире считают уникальным. В рамках этого проекта предусмотрено создание 2 космических аппаратов для изучения Солнца.Согласно Федеральной космической программе РФ, к 2025 году планировалось запустить первый из 2 космических аппаратов проекта «Интергелиозонд». Однако затем сроки были перенесены на 2026 год, а затем было решено вообще отказаться от точных сроков.Главная проблема с изучением Солнца все та же – хроническое недофинансирование исследований. Первоначально специалисты оценивали стоимость проекта «Интергелиозонд» в 20 миллиардов рублей, но из-за постоянного роста цен на материалы и оборудование сейчас эта сумма значительно возросла. И такими деньгами разработчики пока не располагают.Самое печальное, что из-за недофинансирования теряется наиболее бесценный ресурс – время. Космические технологии развиваются стремительно, а количество конкурентов в освоении космоса с годами только растет. Пока российская космическая отрасль ищет деньги на реализацию тех или иных проектов, в США и других странах разрабатывают собственные ракеты-носители, спутники, планируют не менее амбициозные проекты, которые вполне могут быть осуществлены раньше российских.Советский Союз, оставивший современной России в наследство уникальную космическую отрасль (промышленность, науку, систему образования и подготовки специалистов, кадры), обладал куда большими ресурсами – и финансовыми, и технологическими, и интеллектуальными.Но советское наследие – это фундамент, а вот надстройку надо делать уже современную, идти в ногу со временем. Иначе бесконечная эксплуатация советского задела приведет к тому, что рано или поздно Россия проиграет битву за космос не только США или Китаю, но и каким-нибудь Японии с Южной Кореей и Израилем.Сохранить статус страны-первопроходца и лидера в освоении космоса для России – дело не только чести, национального престижа, но и обеспечения собственной национальной безопасности, экономического и научно-технического развития. Только захочет ли правительство тратить столь внушительные деньги на космические программы, а не на содержание многочисленного чиновничьего аппарата и поддержку госкорпораций сырьевого сектора? Вот в чем вопрос. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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