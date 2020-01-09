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Если швейцарцы струсят, "Северный поток - 2" станет абсолютно русским. Сдадут проект в срок – эксперты

09 января 2020, 16:54  •  318 • Политика
Эксперты уверены, что "Северный поток - 2" сдадут в срок, даже если швейцарские подрядчики струсят и не пойдут на сотрудничество в связи с санкциями США. В этом случае проект станет абсолютно русским.
Россия не будет зависеть от швейцарской компании-трубоукладчика Allseas в вопросе строительства "Северного потока - 2". Проект будет реализован в 2020 году, даже если этот подрядчик не захочет продолжать сотрудничество. Подобной точки зрения придерживаются эксперты, опрошенные "Известиями".
Allseas приостановили строительные работы после того, как США объявили о санкциях в отношении игроков, участвующих в проекте. Впрочем, российские представители ещё пару недель назад говорили, что проблемой пауза не станет. Теперь о подобной позиции говорят и эксперты. В пресс-службе Nord Stream 2 подчёркивают, что работа над проектом продолжается, и, к слову, происходит это "в интересах энергетической безопасности, доступных цен на газ для европейских потребителей и конкурентоспособности экономики ЕС".
В конце прошлого года министр энергетики России Александр Новак отметил, что не исключает и возвращения Allseas к проекту. Но если этого не случится, Россия завершит работу сама. Правда, проиграв несколько месяцев для отладки механизма.
Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов отмечает в беседе с журналистами, что газопровод практически достроен. И в этой ситуации небольшой участок можно завершить даже без масштабного оборудования, имеющегося у Allseas. Технология не будет нарушена. Примерно то же самое говорит и руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник. Он отмечает, что с европейскими партнёрами Россия продолжает искать компромисс. И через "режимный месяц" будет ясно, станут швейцарцы продолжать или нет. Но в любом случае ничего фатального в санкциях США нет, добавляет эксперт.

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