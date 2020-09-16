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Если сдаст Белоруссию без боя? Тихановская оговорилась, диктуя условия для Лукашенко
16 сентября 2020, 14:00 • 149 • Политика
Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская осмелилась диктовать условия ухода действующему главе республики Александру Лукашенко. На вопрос журналистов о гарантии безопасности она допустила, что они могут быть, но если Лукашенко "мирно уйдёт, по-человечески". То есть если сдаст Белоруссию оппозиции без боя. И тут же оговорилась.
Очередное скандальное интервью выдала экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская. На этот раз она отличилась при разговоре с журналистами издания LB.ua.
Те поинтересовались, могут ли у Александра Лукашенко быть какие-то гарантии безопасности на случай его ухода. Тихановская осмелилась-таки диктовать условия ухода действующему главе республики.
Она допустила, что они могут быть, но если Лукашенко "мирно уйдёт, по-человечески". То есть фактически если сдаст Белоруссию оппозиции без боя. Хотя и в этом случае никаких чётких гарантий Тихановская дать не смогла, оговорившись.
"Такая вероятность есть. Можно даже сказать - уверенность", - отметила экс-соперница Лукашенко на выборах, добавив, что в этом вопросе "мнение всех людей будет учитываться".
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