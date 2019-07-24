Если с С-300 справляются сирийские боевики, что тогда говорить про Израиль

Последние несколько дней засевшие в Идлибе сирийские сепаратисты активно обстреливают позиции Сирийской арабской армии и российских военных. Об этом сообщают как боевики, так и близкие к Дамаску средства массовой информации. Представители оппозиции называют это ответом на агрессию со стороны Дамаска, который совместно с нашей авиацией активно атакует Хаму и Идлиб. Кстати, если верить сирийским официальным СМИ, то боевики не просто отстреливаются, они еще пытаются атаковать живой силой. На севере Хамы были совершены попытки наступления, которые Дамаск успешно отбил. Причем настолько успешно, что сепаратисты потеряли за последние дни не меньше 70 бойцов.

Но вот позавчера успех сопутствовал оппозиции. Первоначально правительственные СМИ выдали странную новость — Хама была подвергнута массированному удару. Сделали это иностранные силы, правда, не уточнялось какие. Частично атака была отбита. Несколько позже первоначальная информация была изменена — оказывается, обстреливались позиции Сирийской арабской армии и российских союзников с территории, которую контролируют антиправительственные боевики. Позже средства массовой информации, связанные с оппозицией, подтвердили новость, при этом приведя уточнения.

В общем, по северу Хамы было выпущено более 50 снарядов. Целью удара стали военные объекты, располагающиеся близ города Масьяф. Особенность этой атаки в том, что боевики намеренно пытались уничтожить С-300, располагающиеся в этом районе. По крайней мере, одна из группировок, участвовавшая в обстреле, выступила с таким заявлением.

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Интересно то обстоятельство, что оппозиционные СМИ расходятся во мнении относительно того, пострадали ли российские установки. Одни сообщают, что зенитным ракетным комплексам был нанесен определенный урон, другие вообще об этом ничего не пишут, третьи согласны с проасадовскими СМИ в том, что атака была отбита. Тем не менее, достичь других целей малоэффективным снарядам плохо вооруженных сепаратистов удалось. Вроде бы как пострадали, располагающиеся поблизости объекты сирийцев и иранцев (возможно, также и Хезболлы — авт.). Остается открытым вопрос — почему С-300 снова никак себя не проявили? Неужели они уязвимы даже для столь примитивного оружия, которым обладают идлибские боевики?

Впрочем, есть версия, согласно которой обстрел производился отнюдь не кустарными ракетами, а куда более серьезным оружием. Оружием, которое принадлежит турецкой армии. Да, турки часто страдают от беспорядочного огня не очень метких военных правительственных сил. Оттого у них и возникла необходимость ответить. Тем более, как раз в понедельник в приграничных районах Турции разорвались две ракеты, прилетевшие из Сирии. Анкара заявила, что предприняла ответные меры, поразив цели внутри САР. Сложно сказать, кому отвечали турки, потому как сначала во всем винили асадитов, но потом вину возложили на курдов.

Но даже если так, то почему обстрел производился в непосредственной близости от С-300? Все же там по-прежнему могут находиться российские специалисты, несмотря на то, что эти установки вроде бы как переданы сирийцам. Вряд ли бы турки захотели портить отношения с Москвой из-за банальной мести. Но даже если предположить, что они наплевали на все договоренности, почему тогда установки не защищали наших людей? Более или менее современные турецкие ракеты уж точно являются легко обнаруживаемой целью для наших радиолокационных систем. При этом всем о работе «Буков» или «Панцирей» в этом районе нет информации. Вероятно, что располагающиеся близ Масьяфа С-300 сирийцы не прикрыли комплексами ПВО ближнего действия. Стоит вспомнить не так давно состоявшийся удар по западной Сирии, организованный Израилем. Тогда ракеты ЦАХАЛ взрывались примерно там же, где на сей раз приземлялись снаряды оппозиции. С-300 тоже не предприняли никаких действий, хотя РЛС была развернута.

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Ранее в беседе с нами российский военный эксперт Алексей Леонков высказывал точку зрения, согласно которой, во-первых, сирийцы неправильно расположили ЗРК. Они установили ее на возвышенности. Это увеличило радиус обзора, но при этом создался так называемый конус «невидимости» — ракеты, летящие на небольшой высоте, могут быть просто незаметны для комплекса. В связи с этим близ С-300 должны находиться иные установки, которые могут контролировать пространство ниже зоны действия антенн С-300. Во-вторых, в большинстве случаев такие комплексы, как «Фаворит», работают в основном по крупным целям. Например, по самолетам. Разумеется, террористы в данном случае не могли использовать самолеты, да и вообще в их распоряжении весьма ограниченный арсенал — «Томагавков» у них точно нет. К сожалению, пока неизвестно, чем именно они обстреливали территорию, но очевидно, что если это и были ракеты, то какого-нибудь кустарного производства или же мелкие незначительные снаряды. То есть совершенно нерационально использовать против них довольно дорогие ракеты, запускаемые нашими ЗРК.

Однако вызывает опасения возможная незащищенность С-300 от подобных атак. Если сирийская армия не сумеет наладить механизмы защиты воздушного пространства должным образом, задействовав необходимые для подобных случаев средства ПВО, то есть риск, что С-300 наверняка будут повреждены, если не уничтожены. Причем еще до того, как произведут хотя бы один выстрел.

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