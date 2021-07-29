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«Если русские – прокажённые, пусть об этом объявят»

29 июля 2021, 12:10  •  49 • В мире
Альгирдаса Палецкиса приговорили к шести годам тюрьмы, обвинив в шпионаже в пользу России
Литовский оппозиционный политик Альгирдас Палецкис признан Шяуляйским окружным судом виновным в шпионаже в пользу России и приговорён к шести годам тюремного заключения.
Генпрокуратура Литвы утверждает, что Палецкис в 2017-2018 годах контактировал с сотрудником российской разведки и гражданами России, один из которых признан виновным в деле о расстреле людей во время событий 13 января 1991 г. у вильнюсского телецентра.
Критика Палецкисом официальной трактовки событий 1991 г. в Вильнюсе стала главной причиной его преследования литовскими властями. В Вильнюсе утверждают, что 13 января 1991 г. советские военнослужащие открыли огонь по демонстрантам, требовавшим выхода Литовской ССР из состава Советского Союза. Палецкис же говорит, что 13 января «свои стреляли в своих», чтобы спровоцировать столкновения и обвинить Москву в убийствах мирных граждан.
У некоторых жертв стрельбы в Вильнюсе, в т. ч. у офицера группы "Альфа" Виктора Шатских, пулевые ранения – сверху вниз и в спину. Один из погибших, Игмас Шимулёнис, умер под колёсами автомобиля, затем в его тело выпустили несколько пуль. Расследовать эти факты литовские власти не стали, заявив, что все убитые были жертвами советских солдат.
Альгирдас Палецкис говорит о своём деле: «Это месть за то, что я интересовался делом 13 января и дальше им интересуюсь. И за моё общение с русскими. Всё. Если 13 января табу – пусть об этом объявят. Если русские – прокажённые, пусть тоже это объявят».
Ранее Палецкиса приговаривали к условному наказанию и штрафам. Он выступает против фашизации литовского государства и считает День Победы праздником освобождения Литвы.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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