"А могли бы пить баварское..." - помните эту отвратительную присказку, вновь повторяемую некоторыми к каждому Дню Победы? Как оказалось, есть и обратная сторона медали. И рассуждения на эту тему ведутся как раз в Европе. Мол, а что было бы, если бы Россия не остановилась, а стала частью Европы?.. Другими словами, взяла бы Европу под свою опеку целиком.

Например, на эту тему пишет жительница Чехии Kat Čierna. Она предложила альтернативное "эпичное зрелище", показав, что случится с миром, прими Россия европейское решение... Итак, по пунктам.

Евросоюз обретёт статус сверхдержавы. Он станет очень серьёзной угрозой для США, даже серьёзнее, чем СССР. Настанет время сдвига в политике. Это приведёт к холодной войне. НАТО развалится, потому что Европу будет защищать Россия. Соединённые Штаты Америки начнут соперничать по силе с ЕС. Турция следом за Россией решит присоединиться к ЕС. Евро станет международной валютой вместо доллара. Китай станет посредником между США и Евросоюзом. Между Великобританией и США будет создано двустороннее (или трёхстороннее, если присоединится Австралия) военное сотрудничество. Появится напряжение в отношениях между Великобританией и Евросоюзом, что приведёт к проблемам в мировой экономике. Дело в том, что эти стороны перестанут доверять друг другу и появится ограничение на торговлю. Впервые за всю историю начнётся экономическая и торговая мировая война. Мировая экономика будет переживать сильные изменения. Возможно, это приведёт к упадку и депрессии, потому что экономические связи кардинально изменятся. Временно Европа потеряет свою военную силу, потому что придётся распределять технику между США, Евросоюзом и Россией. Россия начнёт вооружать ЕС, а оборудование США будет отправлено на родину. Появится новый военный союз с участием стран Евразии. Это приведёт к увеличению военных конфликтов в мире.

Подробней об этой фантазии чешка рассуждает в колонке для канала "Друзья России" на платформе "Дзен".