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Если Россия станет частью Европы: Чешка описала 12 жёстких последствий для США и мира
29 сентября 2020, 13:40 • 262 • Политика
Жительница Чехии составила список из 12 пунктов на тему "Россия - часть Европы". Мол, какой была бы мировая история, если бы Россия не остановилась на известных итогах Великой Отечественной войны?
"А могли бы пить баварское..." - помните эту отвратительную присказку, вновь повторяемую некоторыми к каждому Дню Победы? Как оказалось, есть и обратная сторона медали. И рассуждения на эту тему ведутся как раз в Европе. Мол, а что было бы, если бы Россия не остановилась, а стала частью Европы?.. Другими словами, взяла бы Европу под свою опеку целиком.
Например, на эту тему пишет жительница Чехии Kat Čierna. Она предложила альтернативное "эпичное зрелище", показав, что случится с миром, прими Россия европейское решение... Итак, по пунктам.
Подробней об этой фантазии чешка рассуждает в колонке для канала "Друзья России" на платформе "Дзен".
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