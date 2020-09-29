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Если Россия станет частью Европы: Чешка описала 12 жёстких последствий для США и мира

29 сентября 2020, 13:40  •  262 • Политика
Жительница Чехии составила список из 12 пунктов на тему "Россия - часть Европы". Мол, какой была бы мировая история, если бы Россия не остановилась на известных итогах Великой Отечественной войны?
"А могли бы пить баварское..." - помните эту отвратительную присказку, вновь повторяемую некоторыми к каждому Дню Победы? Как оказалось, есть и обратная сторона медали. И рассуждения на эту тему ведутся как раз в Европе. Мол, а что было бы, если бы Россия не остановилась, а стала частью Европы?.. Другими словами, взяла бы Европу под свою опеку целиком.
Например, на эту тему пишет жительница Чехии Kat Čierna. Она предложила альтернативное "эпичное зрелище", показав, что случится с миром, прими Россия европейское решение... Итак, по пунктам.
  1. Евросоюз обретёт статус сверхдержавы. Он станет очень серьёзной угрозой для США, даже серьёзнее, чем СССР.
  2. Настанет время сдвига в политике. Это приведёт к холодной войне.
  3. НАТО развалится, потому что Европу будет защищать Россия. Соединённые Штаты Америки начнут соперничать по силе с ЕС.
  4. Турция следом за Россией решит присоединиться к ЕС.
  5. Евро станет международной валютой вместо доллара.
  6. Китай станет посредником между США и Евросоюзом.
  7. Между Великобританией и США будет создано двустороннее (или трёхстороннее, если присоединится Австралия) военное сотрудничество.
  8. Появится напряжение в отношениях между Великобританией и Евросоюзом, что приведёт к проблемам в мировой экономике. Дело в том, что эти стороны перестанут доверять друг другу и появится ограничение на торговлю.
  9. Впервые за всю историю начнётся экономическая и торговая мировая война.
  10. Мировая экономика будет переживать сильные изменения. Возможно, это приведёт к упадку и депрессии, потому что экономические связи кардинально изменятся.
  11. Временно Европа потеряет свою военную силу, потому что придётся распределять технику между США, Евросоюзом и Россией. Россия начнёт вооружать ЕС, а оборудование США будет отправлено на родину.
  12. Появится новый военный союз с участием стран Евразии. Это приведёт к увеличению военных конфликтов в мире.
Подробней об этой фантазии чешка рассуждает в колонке для канала "Друзья России" на платформе "Дзен".

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