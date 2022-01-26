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Если Россия решит воссоединиться с Украиной, во сколько казне обойдётся её содержание?

26 января 2022, 12:10  •  376 • Украина
Выгодное предприятие, – как бы намекает бывший депутат Рады Олег Царёв, публикуя у себя в социальной сети экономическую выкладку целесообразности присоединения Украины к России. Судите сами. Если воссоединение состоится, ВВП России вырастет на 10 процентов, примерно на 12 триллионов рублей, а население страны увеличится на 30-35 миллионов человек, то есть, примерно на 20-25 процентов, что позволит России отказаться от среднеазиатской миграции, как минимум, на 10 лет. Правда, будут и издержки.
Сюжет: Украинский кризис
Согласно подсчётам, которые приводит Царёв, за 5 лет экономика Украины недофинансирована на 31 процент от ВВП. Украинский ВВП – 156 миллиардов долларов. Если воссоединение с Украиной произойдёт, России придётся инвестировать не менее 49,6 миллиардов долларов, чтобы, как говорится, «заткнуть дыры». Причём инвестировать придётся быстро, чтобы, во-первых, избежать техногенных катастроф (а состояние той же ядерной энергетики настолько плачевное, что эксперты уже неоднократно пророчили «новый Чернобыль»), а, во-вторых, чтобы подтянуть общий уровень воссоединённых земель до среднего российского.
Почти 50 миллиардов долларов срочных вложений – много это, или не очень? Это примерно 15 процентов всего российского бюджета текущего года. Но у России, стоит напомнить, имеется немалый золотовалютный резерв – порядка 638 миллиардов долларов. Если инвестировать в Украину из этой кубышки, которая, надо сказать, лежит большей частью без дела, то выйдет всего ничего – каких-то 7,8 процентов. Другими словами, России вполне по силам восстановить Украину, не слишком при этом разорившись. Зато – решится проблема миграции, а она на сегодняшний день в России чуть ли не самая насущная, а через год начнёт расти ВВП.
Стоит отметить, что восток Украины всё ещё остаётся индустриальным. Чёрная металлургия, химическая промышленность, хоть и пребывают в запущенном состоянии, но, тем не менее, приносят немалую прибыль. Транспортный хаб в Харькове и порты Одесской области, Николаевские судостроительные верфи (на которые претендуют англичане) и водные артерии Запорожской и Херсонской областей – немалые экономические ресурсы. Экономическая целесообразность от воссоединения, таким образом, налицо. Ну, а то, что придётся немного потратиться – так ведь и с Крымом было точно так же.

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