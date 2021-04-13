Если Россия применит авиацию – Украине конец: Экс-глава СБУ объяснил весь расклад на пальцах

Экс-глава СБУ Смешко предрек Украине "огромные проблемы" в случае применения Россией боевой авиации. "Самолет же, даже истребитель, – это "голубь мира", если у него нет соответствующего ракетного вооружения", - отметил он.У Украины будут "огромные проблемы", если России задействует свою боевую авиацию. Об этом прямо заявил бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко.Он пояснил, что в распоряжении Украины находятся лишь устаревшие ВВС и ПВО. Россия же, напротив, далеко продвинулась в развитии своих Воздушно-космических сил. Поэтому столкновение не сулит Киеву ничего хорошего.В качестве простого примера, экс-глава СБУ привёл русскую ракету РВВ-АЕ. Дальность её полёта составляет 120 километров. Это означат, что для атаки на украинские ВВС самолётам России даже не нужно пересекать границу Незалежной.Самолет же, даже истребитель, – это "голубь мира", если у него нет соответствующего ракетного вооружения, радиолокационной станции, - сказал Смешко в эфире украинского телеканала IСTV.Напомним, что последние недели Киев неустанно нагнетал обстановку вокруг "вторжения России" на фоне обострения ситуации в Донбассе. Масла в огонь также подливали США, обещая Украине военную поддержку в случае войны с Россией.