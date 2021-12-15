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Если разозлить Россию: Эксперт ЦРУ дал Украине пошаговый прогноз

15 декабря 2021, 08:25  •  64 • Политика
Экс-директор отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биби совместно с экс-советником министра обороны в администрации Трампа Дугласом Макгрегором пошагово объяснили Украине, что с ней будет, если Россия откровенно разозлится.
В своей статье для журнала The National Interest они рассказали о том, какими будут последствия, если Москва действительно примет решение атаковать соседа. Стоит отметить, что в материале экспертов не нашлось места "героическому подвигу" украинской армии - очевидно, что сделать что-либо она толком не успеет.
По мнению авторов, по дуге с севера на юг Россия может выставить на тысячекилометровом участке сухопутные войска численностью до 200 тысяч человек. При этом они будут активно взаимодействовать с плотно организованными элементами разведки, связанными с мощными ударными формированиями. Авторы предполагают, что "общая сила", с которой придётся встретиться украинским боевикам, может насчитывать до 100 батарей реактивной артиллерии, включая в том числе боевые системы БМ-30 "Смерч". Украинские аэродромы и прочая техническая инфраструктура будет стёрта с лица земли РК "Искандер". В воздухе же будут русские беспилотники, самолёты и барражирующие боеприпасы. При этом на защите русских ударных комплексов будет интегрированная противовоздушная оборона из систем С-400 и С-500.
Авторы считают, что президент США Джо Байден обосновано заявил о том, что США не рассматривают прямое военное вмешательство в случае "вторжения" на Украину - главная "фишка" Штатов при военных действиях против меньших держав, а именно превосходство в воздухе, не сработает в случае с Россией.
"Они [США] столкнутся с передовыми российскими системами ПВО и огромными возможностями по радиоэлектронному подавлению", - отметили авторы статьи.
Они также выразили сомнение в способности ВСУ хоть как-то противостоять мощной силе русской армии и добавили, что в целом Россия достигнет своих оперативных целей на реке Днепр всего за 72-96 часов.

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