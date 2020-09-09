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Если "Северный поток - 2" заморозят: Вассерман предложил неожиданный выход из ситуации
09 сентября 2020, 10:35 • 87 • Политика
Вассерман рассказал о хитром маневре России в ответ на заморозку "Северного потока - 2". Построенный по требованию США СПГ-терминал будет принимать российское, а не американское голубое топливо.
Если США всё-таки удастся заморозить строительство газопровода "Северный поток - 2", у России есть запасной вариант. Об этом заявил политолог и журналист Анатолий Вассерман.
Он отметил, что за строительство "Северного потока - 2" выступают крупные немецкие промышленники, поэтому они оказывают на канцлера Германии серьёзное давление. Потому США до сих пор не удавалось изменить позицию Берлина по строительству газопровода.
Тем не менее, даже если Вашингтону как-то удастся заставить немецкое правительство заморозить проект, немецкий бизнес всё равно не будет покупать дорогой американский сжиженный газ, а Москва может ответить хитрым маневром.
Эксперт добавил, что у Германии уже есть терминал для приёма газа, который построен по настоянию США. Однако принимать он будет голубое топливо из России, Москва в любом случае получит своё от продажи энергоносителей, рано или поздно.
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