Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Катастрофа в Украине началась! Все бегут из этого кошмара
Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне
Союзное государство России и Белоруссии расширится за счет третьего участника - ...
Блытов не стерпел выходки американского B-52: "Он же в нашей прихожей побыв...
Главная / Политика

Если "Северный поток - 2" заморозят: Вассерман предложил неожиданный выход из ситуации

09 сентября 2020, 10:35  •  87 • Политика
Вассерман рассказал о хитром маневре России в ответ на заморозку "Северного потока - 2". Построенный по требованию США СПГ-терминал будет принимать российское, а не американское голубое топливо.
Если США всё-таки удастся заморозить строительство газопровода "Северный поток - 2", у России есть запасной вариант. Об этом заявил политолог и журналист Анатолий Вассерман.
Он отметил, что за строительство "Северного потока - 2" выступают крупные немецкие промышленники, поэтому они оказывают на канцлера Германии серьёзное давление. Потому США до сих пор не удавалось изменить позицию Берлина по строительству газопровода.
Тем не менее, даже если Вашингтону как-то удастся заставить немецкое правительство заморозить проект, немецкий бизнес всё равно не будет покупать дорогой американский сжиженный газ, а Москва может ответить хитрым маневром.
Если действительно заблокируют "Северный поток - 2", то наши под маркой "НОВАТЭК" построят в Усть-Луге терминал для сжижения газа, - цитирует РИА ФАН слова Вассермана.
Эксперт добавил, что у Германии уже есть терминал для приёма газа, который построен по настоянию США. Однако принимать он будет голубое топливо из России, Москва в любом случае получит своё от продажи энергоносителей, рано или поздно.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



87
Источник
Похожие новости
09 сентября 2020, 03:15
Украинцы обрушились на Скабееву из-за шутки над Геращенко, но оплошали
09 сентября 2020, 01:25
"Помогу донецким солдатикам": Инсайдер сдал нарушивших перемирие украинских силовиков
09 сентября 2020, 01:25
Лукашенко "слил" триллионы Путина? "Сенсацию" экс-адвоката Трампа прокомментировал Песков
09 сентября 2020, 01:25
"Немножко глаза даже увлажнились": Симоньян рассказала, что больше всего задело Лукашенко
09 сентября 2020, 06:55
Ракеты оставят без "колёс"? В Киеве рассказали, какими проблемами обернётся провал беломайдана
09 сентября 2020, 03:15
Что скажет Путин на Генассамблее ООН: Песков приоткрыл завесу тайны
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 сентября 2020, 03:15
Украинцы обрушились на Скабееву из-за шутки над Геращенко, но оплошали
09 сентября 2020, 01:25
"Помогу донецким солдатикам": Инсайдер сдал нарушивших перемирие украинских...
09 сентября 2020, 01:25
Лукашенко "слил" триллионы Путина? "Сенсацию" экс-адвоката Трампа...
09 сентября 2020, 01:25
"Немножко глаза даже увлажнились": Симоньян рассказала, что больше всего за...
09 сентября 2020, 01:25
Матрос бесследно испарился с военного корабля в открытом море: Его ищут вторые сутки
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 сентября 2020, 01:30
Выгодно исключительно одному человеку: В отравлении Навального обнаружили "самое парадоксальное"
02 сентября 2020, 18:10
«За державу обидно»: голодающий Горбунов дорвался до французской кухни
03 сентября 2020, 16:10
В Кремле отреагировали на сенсацию от Лукашенко
03 сентября 2020, 05:10
Симоньян указала на "непреложный факт" в истории с Навальным
03 сентября 2020, 08:50
Вскрылись планы Лукашенко по объединению Белоруссии и Украины
03 сентября 2020, 03:20
Улизнул, как Тихановская - тайком в ночи: Ещё один лидер оппозиции сбежал из Белоруссии
06 сентября 2020, 12:55
Дочь Ефремова оскандалилась в Минске: Цензурных слов у журналиста не нашлось
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.