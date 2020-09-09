Если "Северный поток - 2" заморозят: Вассерман предложил неожиданный выход из ситуации

Если США всё-таки удастся заморозить строительство газопровода "Северный поток - 2", у России есть запасной вариант. Об этом заявил политолог и журналист Анатолий Вассерман.

Он отметил, что за строительство "Северного потока - 2" выступают крупные немецкие промышленники, поэтому они оказывают на канцлера Германии серьёзное давление. Потому США до сих пор не удавалось изменить позицию Берлина по строительству газопровода.

Тем не менее, даже если Вашингтону как-то удастся заставить немецкое правительство заморозить проект, немецкий бизнес всё равно не будет покупать дорогой американский сжиженный газ, а Москва может ответить хитрым маневром.

Если действительно заблокируют "Северный поток - 2", то наши под маркой "НОВАТЭК" построят в Усть-Луге терминал для сжижения газа, - цитирует РИА ФАН слова Вассермана.

Эксперт добавил, что у Германии уже есть терминал для приёма газа, который построен по настоянию США. Однако принимать он будет голубое топливо из России, Москва в любом случае получит своё от продажи энергоносителей, рано или поздно.