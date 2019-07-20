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Если "припереть к стенке", то… Глава военной разведки США "измерил" угрозы от России и Китая

20 июля 2019, 06:09  •  13 • В мире
Глава военной разведки США сравнил российскую и китайскую "угрозы" для Штатов. По словам Роберта Эшли, Россия непредсказуемо может себя повести в краткосрочной перспективе - если страну "припереть к стенке".
В военной разведке США "измерили" опасность российской и китайской угроз. В частности, в ходе Аспенского форума генерал-лейтенант Роберт Эшли заявил, что от России угроза якобы исходит в краткосрочной перспективе, а вот Китай опасен в долгосрочной.
По его словам, если Россию "припереть к стенке", то она себя может повести непредсказуемо.
Москва, расценивая её угрозу на ближайший период, вероятно, будет действовать неожиданным образом, указал он. "Кроме того, несколько тысяч ядерных зарядов (в распоряжении РФ - прим.ред.) представляют собой экзистенциальную угрозу", - добавил американский генерал.
При этом Китай действует иначе - его стратегия рассчитана на долгосрочную перспективу.
В частности, объяснил глава военной разведки США, китайцы лидируют в экономическом плане.
"Это долгосрочное", - сказал он, передаёт РИА Новости.

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