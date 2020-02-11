Если «Прометей» ударит с моря: о возможности появления корабельной версии ЗРК С-500 • 134 • Аналитика

В 2020 году в серийное производство должен поступить долгожданный зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей». Встает вопрос и о возможности размещения ЗРК нового поколения на кораблях ВМФ России.



Морская версия С-500 была запланирована к производству, но затем о ней практически перестали вспоминать. Хотя прежде сообщалось о том, что корабельные С-500 поступят на вооружение проектируемых авианосцев «Шторм». Теперь про амбициозные планы середины 2010-х годов предпочитают не говорить и причина тому понятна – финансирование.







Как известно, главной задачей С-500 является борьба с баллистическими ракетами средней дальности. На среднем участке траектории ЗРК С-500 может перехватывать и межконтинентальные баллистические ракеты. То есть зенитный ракетный комплекс нового поколения должен прикрывать крупные города, стратегически важные регионы, промышленные объекты и объекты гражданской и военной инфраструктуры.



Главное преимущество С-500 над С-400 – высота поражения целей. Если С-400 бьет по высоте на 30 км, что позволяет защищать объекты от самолетов и ракет, то С-500 имеет высоту поражения целей до 400 км, что позволяет сбивать даже низкоорбитальные военные спутники противника. Пока у США и их союзников нет таких ракет или самолетов, которые не была бы в состоянии сбить новая зенитная ракетная система России.





Но пока на вооружение поступит сухопутная версия С-500. Про корабельную версию еще несколько лет назад говорили с большой уверенностью, но теперь амбиции поубавились. Это связано с тем, что проект российского многоцелевого авианосца «Шторм», на котором планировалось размещать С-500 морского базирования, так и остается пока на стадии проекта.



Еще четыре года назад тогдашний заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов обозначал предполагаемые сроки заключения договора на строительство авианосца концом 2025 года. Ведь ориентировочная стоимость корабля – 350 млрд. рублей, а расчет на индийские инвестиции после отказа Индии от приобретения самолетов Су-57 не оправдался.



Если бы российский Военно-морской флот получил на вооружение морскую версию С-500, то обороноспособность нашей страны, ее защита от рисков внезапных ракетных и авиационных ударов возросла бы в разы. Ведь размещенные на кораблях С-500 могли бы прикрывать наше небо на главных морских направлениях, находясь на расстоянии от побережья Российской Федерации.



Можно представить себе «радость» США и НАТО, если бы в Восточном Средиземноморье на ротационной основе появились бы на боевом дежурстве российские корабли, вооруженные С-500. В этом случае очень многие планы и расчеты американских стратегов оказались бы нарушенными, да и наличие многочисленных военных баз в странах Южной и Восточной Европы уже не было бы для США столь принципиальным. Ведь "Прометей" мог бы ударить с моря, осуществив перехват ракет, которые выпускались бы, например, с бортов американских боевых кораблей. Таким образом само присутствие ЗРК С-500 "Прометей" могло бы свести на нет эффективность натовской группировки на Средиземноморье.





Стратегическую важность оснащения ЗРК С-500 «Прометей» кораблей признают и зарубежные военные эксперты. Так, Джозеф Тревитик пишет, что морская версия «Прометея» составила бы конкуренцию используемой ВМС США Aegis Ballistic Missile Defense, установленной на эскадренных миноносцах класса Arleigh Burke. Тревитик подчеркивает особую значимость ЗРКС-500 для защиты западных рубежей России на границе с европейскими странами – участниками НАТО, а также для обеспечения безопасности восточных границ страны от потенциальных рисков, связанных с политикой Китая.



Но создание морской версии С-500 упирается в две ключевые проблемы. Первая – финансирование, о котором упоминалось выше, а вторая – медленные сроки общей модернизации корабельного состава ВМФ России. Ведь мало разработать и выпустить ЗРК С-500 – их надо на корабли устанавливать. На какие? Остается лишь надеяться на то, что рано или поздно в бюджете найдутся средства на разработку корабельной версии С-500, и тогда оборонительный потенциал нашей страны значительно возрастет. В 2020 году в серийное производство должен поступить долгожданный зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей». Встает вопрос и о возможности размещения ЗРК нового поколения на кораблях ВМФ России.Морская версия С-500 была запланирована к производству, но затем о ней практически перестали вспоминать. Хотя прежде сообщалось о том, что корабельные С-500 поступят на вооружение проектируемых авианосцев «Шторм». Теперь про амбициозные планы середины 2010-х годов предпочитают не говорить и причина тому понятна – финансирование.Как известно, главной задачей С-500 является борьба с баллистическими ракетами средней дальности. На среднем участке траектории ЗРК С-500 может перехватывать и межконтинентальные баллистические ракеты. То есть зенитный ракетный комплекс нового поколения должен прикрывать крупные города, стратегически важные регионы, промышленные объекты и объекты гражданской и военной инфраструктуры.Главное преимущество С-500 над С-400 – высота поражения целей. Если С-400 бьет по высоте на 30 км, что позволяет защищать объекты от самолетов и ракет, то С-500 имеет высоту поражения целей до 400 км, что позволяет сбивать даже низкоорбитальные военные спутники противника. Пока у США и их союзников нет таких ракет или самолетов, которые не была бы в состоянии сбить новая зенитная ракетная система России.Но пока на вооружение поступит сухопутная версия С-500. Про корабельную версию еще несколько лет назад говорили с большой уверенностью, но теперь амбиции поубавились. Это связано с тем, что проект российского многоцелевого авианосца «Шторм», на котором планировалось размещать С-500 морского базирования, так и остается пока на стадии проекта.Еще четыре года назад тогдашний заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов обозначал предполагаемые сроки заключения договора на строительство авианосца концом 2025 года. Ведь ориентировочная стоимость корабля – 350 млрд. рублей, а расчет на индийские инвестиции после отказа Индии от приобретения самолетов Су-57 не оправдался.Если бы российский Военно-морской флот получил на вооружение морскую версию С-500, то обороноспособность нашей страны, ее защита от рисков внезапных ракетных и авиационных ударов возросла бы в разы. Ведь размещенные на кораблях С-500 могли бы прикрывать наше небо на главных морских направлениях, находясь на расстоянии от побережья Российской Федерации.Можно представить себе «радость» США и НАТО, если бы в Восточном Средиземноморье на ротационной основе появились бы на боевом дежурстве российские корабли, вооруженные С-500. В этом случае очень многие планы и расчеты американских стратегов оказались бы нарушенными, да и наличие многочисленных военных баз в странах Южной и Восточной Европы уже не было бы для США столь принципиальным. Ведь "Прометей" мог бы ударить с моря, осуществив перехват ракет, которые выпускались бы, например, с бортов американских боевых кораблей. Таким образом само присутствие ЗРК С-500 "Прометей" могло бы свести на нет эффективность натовской группировки на Средиземноморье.Стратегическую важность оснащения ЗРК С-500 «Прометей» кораблей признают и зарубежные военные эксперты. Так, Джозеф Тревитик пишет, что морская версия «Прометея» составила бы конкуренцию используемой ВМС США Aegis Ballistic Missile Defense, установленной на эскадренных миноносцах класса Arleigh Burke. Тревитик подчеркивает особую значимость ЗРКС-500 для защиты западных рубежей России на границе с европейскими странами – участниками НАТО, а также для обеспечения безопасности восточных границ страны от потенциальных рисков, связанных с политикой Китая.Но создание морской версии С-500 упирается в две ключевые проблемы. Первая – финансирование, о котором упоминалось выше, а вторая – медленные сроки общей модернизации корабельного состава ВМФ России. Ведь мало разработать и выпустить ЗРК С-500 – их надо на корабли устанавливать. На какие? Остается лишь надеяться на то, что рано или поздно в бюджете найдутся средства на разработку корабельной версии С-500, и тогда оборонительный потенциал нашей страны значительно возрастет. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





134 Источник Похожие новости Напрасный труд Наука без «железного занавеса»: ученым разрешили общаться с иностранцами Велика Россия, а работать некому! Бум мошенничества с банковскими картами: мошенники-одиночки или отлаженная система Просто концерт! К вам Помпео с визитом. О стычках на национальной почве в Казахстане Новости партнеров