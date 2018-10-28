Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лжецерковь Украины наградила главу «Нафтогаза», назвавшего Незалежную «классичес...
В Госдуме заявили, что кораблям НАТО «нечего делать» в Азовском море
В Одессе при взлёте задымился пассажирский самолёт
Путин оценил итоги четырехстороннего саммита в Стамбуле
Главная / Политика

«Если произойдет - подам в отставку»: Кадыров опроверг объединение Чечни и Ингушетии

28 октября 2018, 07:09  •  113 • Политика
Кадыров объявил, что вопрос по границе между Чечней и Ингушетией закрыт.
Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о возможном объединении Чечни и Ингушетии в один регион. По его словам, данный вопрос является для федерального центра неактуальным.
Кадыров отметил, что за всё время работы главой региона он ни разу не слышал, чтобы вопрос об объединении Чечни и Ингушетии поднимался или хотя бы обсуждался где-то на высшем уровне. По мнению руководителя республики, подобные слухи распускаются теми, кто хочет посеять раздор между жителями двух регионов.
«Для России и федерального центра этот вопрос неактуален, вопрос укрупнения регионов вообще не стоит в повестке», - подчеркнул Кадыров.
Он добавил, что сам категорически против подобной инициативы, так как у Чеченской Республики и так хватает нерешённых проблем, чтобы прибавлять к ним проблемы ещё одного и совсем немаленького региона. Кадыров подчеркнул, что если Ингушетию и Чечню попытаются объединить в один регион, он тут же подаст в отставку.
«Я сам против объединения с Ингушетией и первым напишу заявление, если такое произойдет», - сказал глава Чечни на пресс-конференции.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

113
Источник
Похожие новости
27 октября 2018, 21:24
«Весь мир смотрит на нас»: В Турции стартовал четырехсторонний саммит по Сирии
27 октября 2018, 18:09
"Россия не сможет заменить США на Ближнем Востоке": Мэттис прокомментировал саммит в Стамбуле
27 октября 2018, 21:24
Трамп о смертной казни: Убийцы прихожан храмов должны заплатить самую страшную цену

27 октября 2018, 21:24
Россия поможет Сирии уничтожить оставшихся в Идлибе боевиков - Путин на саммите в Стамбуле
27 октября 2018, 11:39
Глава Пентагона пообещал усилить наказание для причастных к убийству Джамаля Хашукджи
28 октября 2018, 00:39
Глава МИД Сербии напомнил ЕС о последствиях провала проекта «Южный поток»
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
27 октября 2018, 08:24
Германия поставила точку в блефе Трампа: Европа выбрала Россию и газ
24 октября 2018, 12:09
Израиль не оставил шанса русским
25 октября 2018, 17:24
«Невероятно крутая женщина»: Соцсети поразил поступок жены президента Сирии Асада - фото
23 октября 2018, 10:09
Шантаж по-американски: Германия согласилась закупать газ у США
27 октября 2018, 01:54
Достаточно объявить войну: На Украине придумали, как заглушить Россию в Совбезе ООН
22 октября 2018, 08:09
Нападение на Беларусь будет расцениваться как нападение на Россию - Бабич
24 октября 2018, 02:24
У самого дорогого самолета в истории авиации случилось ЧП в воздухе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.