«Если произойдет - подам в отставку»: Кадыров опроверг объединение Чечни и Ингушетии

Кадыров объявил, что вопрос по границе между Чечней и Ингушетией закрыт.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о возможном объединении Чечни и Ингушетии в один регион. По его словам, данный вопрос является для федерального центра неактуальным.

Кадыров отметил, что за всё время работы главой региона он ни разу не слышал, чтобы вопрос об объединении Чечни и Ингушетии поднимался или хотя бы обсуждался где-то на высшем уровне. По мнению руководителя республики, подобные слухи распускаются теми, кто хочет посеять раздор между жителями двух регионов.

«Для России и федерального центра этот вопрос неактуален, вопрос укрупнения регионов вообще не стоит в повестке», - подчеркнул Кадыров.

Он добавил, что сам категорически против подобной инициативы, так как у Чеченской Республики и так хватает нерешённых проблем, чтобы прибавлять к ним проблемы ещё одного и совсем немаленького региона. Кадыров подчеркнул, что если Ингушетию и Чечню попытаются объединить в один регион, он тут же подаст в отставку.