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Если "президента застрелили": кому перейдет власть Лукашенко в случае ЧП
24 апреля 2021, 15:55 • 127 • Политика
Политик анонсировал подписание специального декрета
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, кому перейдет власть в случае экстренной ситуации. Например, "если президента застрелили".
"Президента застрелили – на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями. Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется",
– заявил Батька.
Политик анонсировал подписание декрета, согласно которому решения в таком случае будет принимать Совбез тайным голосованием. Он уточнил, что исполнять обязанности президента при этом будет премьер. Об этом пишет Белта.
Документ Лукашенко намерен подписать в ближайшие дни. Он отметил, общаясь с журналистами во время поездки по регионам, что идея о создании подобного декрета возникла у него уже давно.
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