«Если президент не выполняет»: «Азов» не уходит из Донбасса

Боевики из состава украинского добровольческого полка «Азов» (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой в России заведены уголовные дела, организация запрещена в РФ) заняли в Донбассе село Золотое. Об этом заявил глава «Национального корпуса» Андрей Билецкий, передает РИА «Новости».

«Если свою прямую обязанность — защищать каждый сантиметр украинской земли — не выполняет президент, власть, то выполним еще раз мы, ветераны-добровольцы», — заявил украинский радикал.

По словам Билецкого, «азовцев» позвали оборонять село местные жители. Он подчеркнул, что бойцы полка пообещали не покидать свои позиции. При этом 7 октября, согласно минским соглашениям, украинские вооруженные подразделения должны покинуть Золотое.

Отвод войск в населенных пунктах Золотое и Петровское в Донбассе — одно из условий проведения нового саммита «нормандской четверки». Министерство обороны Украины заявляло, что силовики технически готовы к разведению сил.

При этом в украинском военном ведомстве заявили, что условие для начала процесса — отсутствие обстрелов на участке отвода в течение недели.

В середине лета в ДНР заявили, что штаб операции объединенных сил (ООС) Украины решил вывести подразделения националистического полка «Азов» с передовых позиций.

Официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что украинские силовики обсуждали эффективность деятельности одного из подразделений полка на Горловском направлении.

«Одна из причин экстренного созыва совещания вызвана отказом националистов согласовывать действия с командованием бригады ВСУ, расположенной рядом, а также со штабом ООС по части применения оружия. Также заседание было созвано из-за агрессивных попыток националистов занять позиции 30-й бригады ВСУ, которые являются более выгодными и безопасными», — пояснил представитель Басурин.

Он отметил, что бойцы полка «Азов» минировали местности по маршруту следования бойцов 30-й бригады, в результате чего на одной из мин подорвались три бойца ВСУ, но неонацисты скрыли этот факт. В результате было решено вывести «Азов» с фронта и вернуть его в Мариуполь.

Подразделение специального назначения «Азов» было сформировано в мае 2014 года в составе МВД Украины. В ноябре того же года полк перевели в состав украинской национальной гвардии.

Первоначально идеологическую поддержку «Азову» оказывали активисты «автомайдана», нардеп Украины Олег Ляшко, известные украинские националисты Игорь Мосийчук и Дмитрий Корчинский.

В основу подразделения вошли члены ультраправых и неонацистских организаций — «Социал-национальной Ассамблеи «Патриот Украины». Командиром батальона был назначен глава СНА Андрей Билецкий, впоследствии ставший народным депутатом Верховной рады.

По словам командира специальной роты МВД «Азов» Владимира Шпары, батальон (изначально «Азов» не дотягивал до полка по численности) был укомплектован «украинскими патриотами, которые уже имеют опыт военной службы».

Предельная численность полка изначально была определена украинским МВД в 500 человек, однако впоследствии численность «Азова» возросла до 800 бойцов.

В полк вступали также иностранные граждане — в основном сторонники неонацистской идеологии из бывших республик СССР. Приезжали воевать в составе «Азова» также радикалы из Швеции, Италии, Франции, Канады и Словении, но здесь речь идет о единичных случаях. Билецкий, в свою очередь, подтверждал участие в полку добровольцев из Грузии.

Вооружены бойцы полка «Азов» в основном легким стрелковым оружием — автоматами Калашникова, снайперскими винтовками Драгунова, пулеметами различных модификаций.

Кроме того, на вооружении полка стоят несколько крупнокалиберных минометов, пара гаубиц и зенитных установок ЗСУ-23-2. Из тяжелых грузовиков неонацисты сделали «ган-траки», установив на платформы тяжелое вооружение. Однако эта техника практически полностью была уничтожена в ходе боев под Новоазовском в 2014 году.

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В какой-то момент «Азов» получил в свое распоряжение несколько танков Т-80 и Т-64, бронетранспортеры и пикапы Mitsubishi.

Начиная с 2014 года «азовцы» в основном принимали участие в городских боях в Мариуполе, арестовывая противников новых украинских властей. Кроме того, полк понес потери в «Иловайском котле».

Экс-заместитель комбата «Азова» Ярослав Гончар в 2014 году рассказал изданию «Репортер. Украина», что за несогласие с мародерскими действиями и открытой поддержкой нацизма в батальоне его пытали.

«Я и еще 15 бойцов вышли из состава батальона по причине несогласия, в том числе и идеологического плана, с действиями командиров и их подручных. Вместо боевых действий они занимаются мародерством и грабежами. <...>

Когда я заявил о недопустимости таких действий и открытой поддержки национал-социализма в батальоне, меня связали и бросили в подвал. Там меня пытали», — рассказал бывший «азовец».

Миссия ООН на Украине также зафиксировала случай насилия, совершенного бойцами «Азова» в отношении женщины — ее похитили, пытали и угрожали изнасиловать.