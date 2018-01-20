“Если повезет”: Порошенко размечтался о разговоре с Трампом

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В Белом доме заявили, что встреча американского лидера Дональда Трампа и президента Украины Петра Порошенко не запланирована

Стало известно о том, что ряд украинских СМИ заявил о том, что в Белом доме не исключают скорую встречу президента США Дональда Трампа и главы Украины Петра Порошенко. В самом Белом доме эту идею не стали критично опровергать, но сдержанно заметили: “Будущее покажет”.

Журналисты предположили, что встреча президентов во время Всемирного экономического форума в американском Давосе. Представитель Белого дома прокомментировал это так: “Такая встреча не запланирована, но лидеры могут встретиться друг с другом на одном из мероприятий”.

То есть, предполагается, если Порошенко сорвется и поедет на официальные мероприятия в Штаты, то может увидеть президента США. Как отмечают пользователи соцсети, если повезет, то украинский президент “даже сможет пожать руку Трампу”.

При этом глава украинского МИД Павел Климкин уже похвастался журналистам, что Порошенко и Трамп собрались “провести важные переговоры в Давосе”.