Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Красный восторг: пенсионерка из Боснии провела жизнь в одном цвете
Украину соблазняют газовым "ветром с востока": Путин обучает Киев раци...
«Политическое решение»: Варшава отказалась от продления контракта с «Газпромом» ...
"Почему вы решили, что он Куй?": Соловьёв размазал переименователей Ки...
Главная / Политика

«Если повару есть что сказать, это будет видно»

16 ноября 2019, 03:09  •  62 • Политика
Ориоль Кастро 18 лет работал в команде Феррана Адриа. После закрытия легендарного El Bulli пустился в самостоятельное плавание. Но продолжает готовить в стиле испанской авангардной кухни, которая сделала его патрона лучшим поваром мира. Феноменальный успех Disfrutar, барселонского ресторана Кастро, который в этом году вошел в десятку престижного мирового рейтинга The World's 50 Best Restaurants, показывает, что виртуозная техника, систематический подход к продуктам и вкусам и тренированное воображение по-прежнему беспроигрышное комбо. В Москву Ориоль приехал сделать доклад на конференции Twins Science, организованной Иваном и Сергеем Березуцкими. «Известия» побеседовали с ним об авангардной кухне, пользе здоровой конкуренции, неизведанной России, еще не сделанных открытиях и о том, почему еда должна заставлять думать.
— Великий Ферран Адриа называет вас «одним из лучших шефов мира». Слышать такое из его уст приходится, мягко говоря, нечасто. Как вы пришли в профессию?
— Мои бабушка и мама прекрасно готовили, и мне всегда нравилось смотреть, как они это делают, а потом и помогать, так что, видимо, моя карьера была предопределена с самого детства.
— Был какой-то момент в вашей жизни, когда вы пожалели, что выбрали профессию повара?
— Ни разу. Мне повезло, мне правда нравится то, чем я занимаюсь. Я иду на рынок, работаю на кухне, придумываю что-то — и я счастлив.
Ориоль Кастро
Фото: facebook.com/Disfrutar Barcelona
— Расскажите про Compartir, это же был ваш первый ресторан?
— Да, когда после закрытия El Bulli я и мои коллеги Эдуард Шатруш и Матеу Казаньяс оказались сами по себе, то вдруг осознали, что 20 лет отработали в ресторане, но не умеем им управлять. И нам надо было потренироваться, чтобы кроме шефов стать еще и рестораторами. Поэтому мы решили открыть Compartir — небольшой ресторан в маленьком городке Кадакес, безо всякой высокой кухни. Купили пиццерию в старинном здании, переделали, потом выкупили здание целиком и сделали еще четыре гостиничных номера. Compartir по-испански — это «делить», и разделять можно многое: радость, дружбу, грусть, прекрасные моменты. И еду тоже, так что почти все блюда в Compartir такие, чтобы их можно было заказать на всех. Еда там в основном или традиционная каталонская, или с небольшим современным акцентом.
— Сколько времени потребовалось, чтобы научиться управлять собственной компанией?
— Пара лет. Disfrutar — совсем другой ресторан. Мы почувствовали, что готовы сделать что-то на более высоком уровне и при этом отвечать за большее количество людей и процессов. Когда ты шеф, твое дело в основном продукты и техники. У ресторатора есть множество других задач, и мы теперь умеем их решать. Например, команду надо всё время обучать, и мы постоянно придумываем разные способы это делать. Или, скажем, экологичный подход. В El Bulli почти не было ресайклинга, тогда об этом мало думали. Собирали отдельно стекло и бумагу, а всё остальное шло в общий мусорный бак: и пластик, и фольга, и очистки. В Disfrutar почти сразу после открытия мы решили, что надо делать что-то еще. Изучили, какие есть способы сортировки мусора и его переработки, придумали модель, по которой мы теперь работаем и по которой может работать любой другой ресторан — пожалуйста, это не секрет.
Сегодня многие люди говорят: «Мы перерабатываем мусор, мы уменьшаем количество мусора, мы то, мы се». А я прихожу к ним в ресторан на кухню и вижу, что там даже мусор не сортируют. Мы так не можем, если мы что-то говорим, ты можешь приехать к нам и посмотреть, как мы это делаем, мы готовы показать и научить и свою команду, и других поваров.
Команда шеф-поваров ресторана Disfrutar
Фото: пресс-служба ресторана DISFRUTAR
— Говорят, у шеф-поваров обычно ужасные характеры. Как вам троим удалось до сих пор не разругаться?
— Мы 18 лет проработали все вместе бок о бок в El Bulli, знали друг друга очень хорошо и дружили все эти годы. Главное, что нужно для совместной многолетней работы, — уметь укрощать собственное эго. Мы все этому научились. Мама мне всегда говорила: «Всё равно, кем ты будешь работать, прежде всего ты должен быть хорошим человеком, помогать другим». А хорошие люди всегда договорятся.
Я, Эдуард и Матеу работаем вместе, и никто из нас не думает, что кто-то лучше. Конечно, мы делим обязанности. Матеу в основном отвечает за Compartir, мы с Эдуардом — в Барселоне. Но каждую неделю мы собираемся, всё обсуждаем, работаем вместе над новыми рецептами.
— Сейчас вы участвуете в проектах Феррана Адриа?
— Два года после закрытия El Bulli, пока у нас не было своего ресторана, мы работали с командой над Bullipedia (огромная энциклопедия всех знаний о еде и напитках, над которой Ферран Адриа и его команда трудятся последние восемь лет. — «Известия»). Но после открытия Disfrutar у нас уже нет на это времени.
— Есть ли какая-то конкуренция между вами и Альбертом Адриа, как у двух представителей «школы Феррана» в Барселоне?
Чем больше в Барселоне хороших ресторанов, тем лучше для нас всех. Если человек, который интересуется едой, собирается в Барселону, он же не приедет на полдня, чтобы поесть в одном ресторане. Обычно люди приезжают на 2–3 дня, и им всё это время хочется есть в интересных ресторанах. Поэтому чем больше мест их могут заинтересовать, тем больше в целом таких людей приедет и на больший срок. А от этого нам всем только лучше. Они идут в Enigma, к нам, потом едут El Celler de Can Roca в Жирону — отлично!
Фото: пресс-служба ресторана DISFRUTAR
Ресторан Disfrutar
— Сейчас шефам сложнее быть креативными по сравнению с тем, что было 20–30 лет назад?
— Не думаю. В El Bulli идея ресторана была в том, что мы каждый год придумывали много-много новых блюд. И тогда, и сейчас считаные рестораны в мире так делают, поэтому может казаться, что креативность шефов стала слабее, но это не так. Даже на конгрессе в Москве мы видели за два дня, что все выступавшие шефы представляли что-то очень креативное.
Наоборот, сейчас всё происходит гораздо быстрее, и процесс творчества в том числе. Когда мы начинали, не был так развит интернет, не было социальных сетей. Если тебе надо было что-то выяснить, ты шел в библиотеку или искал специалиста, который тебе объяснит интересующий тебя вопрос. Сегодня любая информация от тебя на расстоянии одного клика. И всё, что мы делаем, немедленно уходит в сеть: шефы сегодня сразу всё фотографируют, выкладывают, и через секунду весь мир узнает об их изобретении или новом рецепте. Конечно, теперь и копируют быстрее. Но при этом на основании того, что делают другие люди, проще творить самому и создавать что-то свое.
— Креативность можно воспитать?
— С нуля вряд ли, но если у человека есть какая-то предрасположенность к тому, чтобы творить на кухне, то он сам может ее развить. Для этого достаточно внимательно смотреть по сторонам. Идея может прийти откуда угодно. Например, мы были утром на Даниловском рынке. Я увидел белый блинчик, а мне говорят: «Это не блин, это соленый сыр». Я тут же начал об этом думать: могу ли я сделать что-то с сыром, чтобы придать ему такую или другую форму, или еще что-нибудь? И так всё время: ты что-то видишь, и тебе что-то приходит в голову.
"Почему вы решили, что он Куй?": Соловьёв размазал переименователей Киева в Куев
Интерьер ресторана Disfrutar
Фото: пресс-служба ресторана DISFRUTAR
— Какой процент успешных находок в вашей исследовательской работе?
— Невозможно посчитать точно. Иногда придумываешь за пять минут на ходу что-то очень удачное, а иногда бьешься два месяца, и ничего не выходит.
— Вам не кажется, что сейчас рестораны становятся всё больше похожи друг на друга?
— Внешне и по организации — наверное, да. Сейчас сложилась модель того, как должен быть устроен серьезный ресторан, со стажерами и исследовательскими отделами, и весь мир ей так или иначе следует. Но я не вижу в этом проблемы, потому что в итоге гость смотрит в тарелку, а не на дизайн или организацию. Если повару есть что сказать, это будет видно. Если нет, дизайн и прочее не спасет.
— На ваш взгляд, сегодня авангардная кухня — это набор технических приемов или всё еще существующий цельный стиль?
— И то и другое. Авангардная кухня — это же не обязательно именно то, что мы делали и делаем. Это та кухня, которая всегда ищет новое. Не надо думать только про пенки и капсулы, это так же неправильно, как сводить всю русскую кухню к икре и водке.
Блюдо из меню ресторана Disfrutar
Фото: пресс-служба ресторана DISFRUTAR/Francesc Guillamet
То, что делает Вирхилио Мартинес (Central) и Мицухару Цумура (Maido) в Перу — это авангардная кухня, потому что они бесконечно ищут новые продукты и придумывают, как их применить на кухне. То, что делаем мы, — авангардная кухня, потому что мы всё время ищем и разрабатываем новые техники. То, что делают Иван и Сергей Березуцкие в Twins Garden, безусловно, авангардная кухня. Особенно то, что касается овощных вин. Это не просто удивительный продукт, которого раньше не было, это еще и точка для дальнейших размышлений о том, что в целом представляют собой такие напитки и какими они могут быть в ресторане. Очень важно, чтобы еда давала предмет для размышлений.
— Куда, на ваш взгляд, будет развиваться высокая кухня в ближайшие пять лет?
— Никто не знает. Например, есть Китай. Огромный рынок, который всех интересует. И древняя кухня со своими уникальными техниками, про которые еще толком никто не знает. Могут китайская кухня и ее техники стать большим трендом? Может, да, а может, и нет.
Россия становится всё заметнее. Может быть, ваша страна станет одним из важных факторов влияния в мировом масштабе? Мы знаем еще далеко не всё, что у вас есть, а это очень интересно. Кстати, на Даниловском рынке качество продуктов было фантастическим, я даже представить себе такого не мог. Некоторые даже лучше, чем в Барселоне. Или, скажем, пресноводной рыбы у нас практически просто нет, а у вас множество, и вы умеете с ней обращаться. А соленья! Только из них можно столько всего придумать!
Блюдо из меню ресторана Disfrutar
Фото: пресс-служба ресторана DISFRUTAR
— Вы часто участвуете в международных конгрессах. Какая польза от них тем, кто там выступает, и тем, кто слушает?
Конгрессы — это очень полезный механизм. Повара могут объяснить свою работу. Конечно, когда человек приходит в ресторан, мы объясняем ему блюда, но мы же не можем прочитать ему за столом лекцию. А на конгрессе можно объяснить, как ты думал, что тебя натолкнуло на мысль и как можно использовать то, что ты придумал. Те же, кто слушает доклады в зале, могут за два дня увидеть всё, что происходит в мире важного, и научиться. Мы всегда очень подробно объясняем свои техники так, чтобы потом любой повар мог повторить их на своей кухне и придумать что-то свое на этой основе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



62
Источник
Похожие новости
15 ноября 2019, 20:39
Путин выступил за сохранение «нормандского формата» по Украине
15 ноября 2019, 23:54
Русская Церковь становится центром Мирового Православия: Путин встретился с бразильским священником
16 ноября 2019, 03:09
Красный восторг: пенсионерка из Боснии провела жизнь в одном цвете
16 ноября 2019, 03:09
Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой
15 ноября 2019, 15:24
Председателем заксобрания Кировской области избран глава бюджетного комитета
15 ноября 2019, 14:09
Путин заявил о выполнении Россией поставленных задач в Сирии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 ноября 2019, 11:39
Куда исчезла жена Зеленского? Первая леди Украины перестала появляться на публике после скандала в Японии
10 ноября 2019, 16:54
Без лишнего шума: опубликованы первые фотографии замены "Руслану"
12 ноября 2019, 07:39
В противовес союзу с Китаем: в Швейцарии предложили вернуть Россию в европейское пространство
10 ноября 2019, 00:39
"То на мафынке катается, то кушает привселюдно": Речь Зеленского об украинских изобретениях "разобрали" в Сети
13 ноября 2019, 06:54
«Я тебя породил, я тебя и убью»: Запад сворачивает проект «Украина»
10 ноября 2019, 16:54
"Позорный случай". Баранец предложил вдуматься: Русский бомбардировщик не смогли догнать истребители США
13 ноября 2019, 10:09
"Гордится уничтожением Украины": Сорос назвал свой самый успешный проект
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.