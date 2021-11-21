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Если Польша закроет границу с Белоруссией: политолог рассказал о последствиях

21 ноября 2021, 16:45  •  81 • Политика
Фото: Ulf Mauder/dpa/www.globallookpress.com
Решение Варшавы затронет и Москву
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько оценил шансы закрытия границы с Белоруссией с польской стороны. По мнению эксперта, такая вероятность существует. Если Варшава решится на такой шаг, это повлечет за собой определенные последствия.
В их числе – еще большее сближение Белоруссии с Россией на фоне охлаждения отношений с Польшей. При этом, по мнению эксперта, Минск от закрытия границы особо не пострадает. Страна "и так находится в изоляции", заявил он в разговоре с РИА Новости. Более того, поляки сами же и пострадают от своих действий и навредят партнерам – ведь в этом случае могут остаться без транзита.
Также закрытие границы может привести к снижению потока нелегалов в Польшу. Но это больше технический момент, ибо переход будет перекрыт. Глава Белоруссии Александр Лукашенко может использовать беженцев как "предмет торга" с Евросоюзом. Батька может попросить у европейцев финансирования, чтобы депортировать людей на родину. Так же в свое время поступил и турецкий лидер Реджеп Эрдоган.
О том, что Варшава раздумывает над серьезными экономическими санкциями против Белоруссии, ранее заявил премьер Матеуш Моравецкий.

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