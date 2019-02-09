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Если победит Зеленский, в игру вступят силовики: Эксперт оценил инцидент кандидата с ветеранами АТО во Львове
09 февраля 2019, 21:09 • 32 • Политика
Академик Вильям Смирнов отметил, что перепалка Владимира Зеленского с ветеранами АТО во Львове наглядно показывает, что в случае его победы в игру вступят силовики и олигархи, без денег которых никто ничего не сможет предпринять.
Академик Российской академии политических наук Вильям Смирнов прокомментировал перепалку кандидата в президенты Владимира Зеленского с ветеранами АТО, едва не закончившуюся дракой, и напомнил, что большинство экспертов, как российских, так и украинских, предупреждало, что предвыборная кампания будет отличаться особой скандальностью, потому что "слишком многое стоит на кону".
"Избирательная кампания всех кандидатов проходит уже со многими нарушениями законодательства и демократических принципов", - отметил эксперт в беседе с корреспондентом Nation News, пояснив, что ОБСЕ и Запад, скорее всего, закроют глаза на все нарушения, поскольку старается всячески легитимировать эти выборы.
Напомним, группа участников конфликта в Донбассе перекрыла кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому дорогу во Дворец культуры во время его визита во Львов, после чего рядом со зданием устроили акцию протеста.
"Случай Зеленского – отличная иллюстрация, но нам нужно быть осторожнее в оценках этой персоны. Его роль до конца непонятна", - предупредил академик, заявив, что сам Зеленский никогда бы не появился, если бы в него не вложили финансовые средства "некие сторонние структуры".
"Он довольно честолюбивый, но случай с ним во Львове показывает, что если Зеленский вдруг победит, силовики будут играть в стране огромную роль, такую же, как и деньги олигархов", - резюмировал собеседник издания, уверенный в том, что ни один кандидат не сможет ничего предпринять без средств олигархов.
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