За раздел доходов на рынке вакцинирования от COVID-19 борются два американских фармацевтических гиганта

Борьба подходит к финишу. За раздел высокодоходного мирового рынка борются два американских фармацевтических гиганта – корпорации Moderna и Pfizer. На кону – десятки, а то и сотни миллиардов долларов. Однако, несмотря на заявления о «высочайшей эффективности и «абсолютной безопасности» вакцин, дела с ними обстоят далеко не благополучно.

9 декабря Британия первой начала массовую вакцинацию, и в тот же день британские СМИ сообщили , что у двух сотрудников Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) возникла аллергическая анафилактоидная реакция после того, как им сделали укол вакцины Pfizer.

Ранее компания Pfizer, американский фармацевтический гигант, заработавший миллионы долларов в годы Второй мировой войны на производстве пенициллина опубликовала промежуточные данные клинических испытаний, по результатам которых можно было сделать вывод, что пфайзеровская вакцина (BNT162b2) обеспечивает 95-процентную защиту от COVID-19.

К тому моменту, когда стало известно об анафилактоидной реакции (вид аллергии) у двух сотрудников британского Минздрава, в Британии уже привили вакцину нескольким тысячам человек. Поднялась паника. Её, как сообщает Daily Mail, медицинские чиновники «пытались погасить» без особого успеха.

«Через 24 часа после самой масштабной программы массовой вакцинации в истории Великобритании регулятор по контролю за лекарствами предупредил, что всем, у кого есть аллергия на лекарства или пищу, следует запретить расхваленную вакцину», – пишет Daily Mail. Издание c негодованием отмечает, что сразу после случая анафилактического шока у двух сотрудников NHS британское Управление по контролю лекарственных средств и медицинских изделий (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency – MHRA), которое ранее «с захватывающей дух скоростью санкционировало экстренное использование вакцины», сообщило, что «те, у кого в анамнезе были серьезные аллергические реакции на лекарства или продукты питания не должны получать вакцину».

Daily Mail пишет: «Опасения общественности по поводу предполагаемой опасности новой вакцины, которая, как утверждается, имеет 95-процентную эффективность против инфекции, угрожают сорвать программу массовых прививок».

Паника подогревается тем, что в США во время испытаний вакцины Pfizer умерли двое мужчин. «Первый летальный исход был зарегистрирован через три дня после введения первой дозы вакцины, пациент страдал атеросклерозом и ожирением. У второго вакцинированного смерть наступила через три дня после сердечного приступа, который случился через 60 дней после введения второй дозы вакцины», – пишет Forbes.

Действие вакцины на людей с аллергией исследовано не было, как и предупреждал Роберт Ф. Кеннеди-младший в отношении ещё одной американской вакцины – от компании Moderna. «Проблема с апробированием вакцины заключается в том, что она тестируется не на «типичных американцах», а на тщательно отобранной группе людей, которые не страдают никакими заболеваниями», – заявил, как мы писали, Кеннеди.

Несколько волонтёров, привитых вакциной Moderna, были госпитализированы с тяжёлыми поражениями иммунной системы. Теперь та же ситуация возникла с вакциной от Pfizer.

Вакцины от Pfizer и Moderna содержат вирусную молекулу – матричную РНК (мРНК), заключенную в оболочку из липидной наночастицы. Оказавшись в организме, мРНК попадает в клетку и начинает синтезировать патогенно-специфические антигены, провоцирующие иммунную реакцию.

«Недостаток этого вида вакцин – в их новизне. Проверенных временем мРНК-вакцин попросту не существует, поэтому неизвестно, как они будут вести себя в человеческом организме», – пишет Deutsche Welle.

В ходе испытания вакцины в США, проведенного компанией Pfizer, у 137 человек наблюдалась анафи лактоидная реакция, а четыре человека заболели параличом Белла, который вызывает обвисание мышц на одной стороне лица из-за неправильной работы нервов. Возмущение британцев вызвало то, что в MHRA и NHS, зная об этом, подвергли население неоправданному риску.

До сих пор главную проблему с вакциной Pfizer видят в том, что она должна храниться при сверхнизкой температуре (–70 градусов Цельсия). Большинство клиник и госпиталей в мире не оснащено морозильными камерами для хранения вакцины. Эта температура достижима в специальных холодильниках при использовании сухого льда, но почти 3 млрд людей во всём мире живут там, где ничего подобного нет.

В пресс-релизе компания Pfizer сообщает, что она «пытается решить эту проблему созданием специальных холодильников c мобильным отслеживанием, которые потребуют перезарядки сухим льдом раз в 15 дней » . Однако между «пытаться решить проблему» и «решить проблему» – колоссальная разница.

Fox News сообщает , что у компании Pfizer возникли сложности с качеством сырья, поставляемого для производства вакцины. Сырьё оказалось некондиционным. Представители Pfizer скрыли, какие поставщики в этом виноваты. Сырье для вакцин включает антивирусные агенты, антисептические жидкости, стерильную воду и элементы ДНК самого вируса. Pfizer закупает сырьё у поставщиков в США и Европе, но элементы ДНК COVID-19 компания могла заказать только в биолабораториях Пентагона, расположенных в том числе в постсоветских республиках (Украина, Грузия, Казахстан).

Fox News отмечает, что компания Pfizer нарушила правила, согласно которым фармацевтические компании должны ждать, пока их продукт будет одобрен, прежде чем покупать сырьё, создавать производственные линии и цепочки поставок. При этом Pfizer никогда ранее не производила вакцину с технологией, использующей мРНК, опыта нет. «Мы начали формировать цепочку поставок в марте, когда вакцина ещё разрабатывалась. Это совершенно беспрецедентно», – заявил телеканалу Fox News инсайдер из Pfizer.

Между тем Британия заказала 40 миллионов доз вакцины, правительство США разместило первоначальный заказ на 100 миллионов доз с возможностью приобретения полумиллиарда дополнительных доз. Евросоюз заказал у Pfizer 200 миллионов доз с возможностью докупить ещё 100 миллионов. Япония заказала 120 миллионов доз; страны Южной Америки и АТР также разместили значительные заказы.