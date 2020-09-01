Если палестинцы откажутся вести переговоры, Израиль может жить и без соглашения о двух государствах

На следующий день после того, как Объединенные Арабские Эмираты объявили о признании Израиля, израильские СМИ преподнесли это как простую сделку. Израиль отказался от ожидаемой аннексии 17% территории Западного берега и взамен получил полноценные дипломатические и экономические отношения с богатым арабским государством Персидского залива.

ОАЭ восприняли это решение в первую очередь как попытку предотвратить аннексию. «Я думаю, что мы выиграли время», - сказал израильскому журналисту глава МИД ОАЭ Анвар Гаргаш.

Палестинцы не поверили. Они восприняли соглашение не как дружественный дипломатический ход, чтобы предотвратить захват территорий. Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас назвал этот шаг «ударом в спину».

Аббас прав. ОАЭ уже много лет тайно ведут дела с Израилем. Такие тайные сделки считаются в регионе вполне приемлемыми. Но, обнародовав мирный договор, ОАЭ совершили нечто революционное – открестились от палестинского вопроса. Страна готова, даже счастлива, помочь палестинцам, но она больше не привержена стороне Рамаллы или ее требованиям со стороны Израиля.

Эти требования включают в себя отход Израиля к границе, существовавшей до 1967 года (за вычетом территориальных обменов между двумя сторонами), и создание полностью независимого Палестинского государства. Это то, что традиционно называется «решением двух государств».

В этих условиях нет ничего изначально неправильного, за исключением того факта, что ни одно израильское правительство в настоящее время, или в будущем, не согласится эвакуировать израильтян с территории, на которую претендует Палестина. И никто не согласится на полностью независимую Палестину, которая тогда сможет создавать армию, заключать военные союзы с Ираном и другими враждебными державами или вести дипломатическую войну.

В январе 2020 года США представили новое «видение мира», которое предлагало палестинцам демилитаризованное государство на части их заявленной территории: около трех четвертей Западного берега и, возможно, всю газу, если Палестинская администрация сможет отобрать ее у Палестинской воинствующей группировки ХАМАС. Город Иерусалим останется в руках Израиля, но палестинская столица может находиться в ближайшем пригороде. Целью сделки был доступ к обширной американской и международной финансовой помощи, а также выход на израильский рынок труда.

Палестинцы категорически отвергли эту идею, которая была далека от того, на что они рассчитывали. Но время и история не на их стороне.

В 1977 году президент Египта Анвар Садат нарушил арабский бойкот Израиля, отправившись в Иерусалим и заключив мир с еврейским государством. Десять лет спустя король Иордании Хусейн последовал его примеру. Оба были равнодушны к арабским призывам к солидарности. Они на словах обсуждали палестинский вопрос, но в конечном счете заключали сделки, которые отвечали интересам их стран.

Именно этим сегодня и занимаются ОАЭ. Израиль обладает технологиями и опытом, необходимыми Эмиратам, а также влиянием в Вашингтоне. ОАЭ предлагают обширные инвестиционные фонды, а также региональную легитимность. У них есть общий враг в лице Ирана, а Израиль - это военный и разведывательный актив. Партнерство между двумя державами взаимовыгодно.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в регионе будет больше мирных соглашений, и что мир с ОАЭ «также будет способствовать миру — реальному, безопасному и контролируемому — с палестинцами».

По сообщениям израильских СМИ, глава Моссада разговаривал по телефону с премьер-министром Бахрейна, обсуждая возможности мирного соглашения. Другие арабские страны, которые уже поддерживают связи с Израилем — Оман, Марокко и Судан — также говорят, что готовы обсудить сделку с израильской стороной. Что же касается главного приза — мирного соглашения между Израилем и Саудовской Аравией — то оно «неизбежно», по словам Джареда Кушнера, архитектора нового американского плана.

Конечно, Израилю следует сохранять осторожность. После подписания соглашений в Осло с Организацией освобождения Палестины в середине девяностых годов в Израиле произошел безответный всплеск оптимизма по поводу готовности арабов принять еврейское государство. И ни одна сделка не является окончательной, пока она не будет подписана. Для завершения работы над последним соглашением ОАЭ придется противостоять жестким угрозам и давлению со стороны Ирана и Турции.

Но страна может предложить больше, чем тогда. И есть значительное раздражение арабов в связи с непрекращающимися требованиями палестинских лидеров о солидарности.

В мирном соглашении с Эмиратами подразумевается, что их лидер будет волен давать советы и оказывать поддержку Палестине, но оставит управление западным берегом Израилю. Нетаньяху уже согласился на создание государства размером с Люксембург для Палестины, и большинство израильтян поддерживают его. Это избавит Израиль от статуса оккупанта.

Но если палестинцы откажутся вести переговоры, Израиль может жить и без соглашения о двух государствах. Как и его арабские союзники.