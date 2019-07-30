Если отменят смертный приговор: Организатор теракта 11 сентября готов назвать всех причастных – СМИ

О том, что один из организаторов теракта 11 сентября 2001 года в США Халид Шейх Мохаммед заявил о готовности дать показания. Он сказал, что выступит в суде на стороне людей и компаний, подавших иски против Саудовской Аравии. Правда, только в том случае, если власти США не станут требовать для него смертной казни.

Ранее стало известно, что родственники жертв терактов подали коллективный иск против Саудовской Аравии. Они обвиняют королевство в том, что оно финансировало террористов. В документе подписи 800 человек. Общая сумма иска - около $4,2 млрд.

Как сообщает Wall Street Journal, предложение Мохаммеда содержалось в тексте письма.

Отметим, что сам Мохаммед сейчас находится в американской тюрьме Гуантанамо. Также издание подчеркивает, что представляющий Саудовскую Аравию адвокат отказался дать комментарии.