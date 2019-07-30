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Если отменят смертный приговор: Организатор теракта 11 сентября готов назвать всех причастных – СМИ

30 июля 2019, 09:54  •  119 • В мире
СМИ узнали о готовности организатора теракта 11 сентября дать показания. Отмечается, что он готов назвать всех причастных, если ему отменят смертный приговор.
О том, что один из организаторов теракта 11 сентября 2001 года в США Халид Шейх Мохаммед заявил о готовности дать показания. Он сказал, что выступит в суде на стороне людей и компаний, подавших иски против Саудовской Аравии. Правда, только в том случае, если власти США не станут требовать для него смертной казни.
Ранее стало известно, что родственники жертв терактов подали коллективный иск против Саудовской Аравии. Они обвиняют королевство в том, что оно финансировало террористов. В документе подписи 800 человек. Общая сумма иска - около $4,2 млрд.
Как сообщает Wall Street Journal, предложение Мохаммеда содержалось в тексте письма.
Отметим, что сам Мохаммед сейчас находится в американской тюрьме Гуантанамо. Также издание подчеркивает, что представляющий Саудовскую Аравию адвокат отказался дать комментарии.

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