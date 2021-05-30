Если отбросить "хайли лайкли" – во всём и всегда виноват Иван…

Один из немногих не утративших адекватности европейских политиков – чешский президент Милош Земан – предложил следствию, ведущему дело о взрывах на оружейных складах во Врбетице, проверить и другие версии. Например, не вызваны ли пожар и взрыв желанием фирмы Imex Group скрыть недостачу пущенных "налево" боеприпасов, да ещё получить страховку. Но следствие и премьер-министр Андрей Бабиш заявили, что никаких других версий, кроме "русского следа", рассматривать не будут. Ведь "виновный" уже назначен и уже наказан высылкой дипломатов?!

Чешская полиция уверена, что склады во Врбетице подорвали являющиеся с недавних пор предметом нашей национальной гордости гэрэушники Петров и Боширов, рядом с которыми даже киношный Джеймс Бонд плачет от зависти и нервно курит в коридоре. Через шесть лет (!) после происшествий чехи вдруг (!) обнаружили, что незадолго до взрывов склады посещали люди, похожие внешне на Петрова и Боширова, въехавшие в Чехию по поддельным паспортам молдаванина Попы и таджика Табарова.

Взрывов было два – 23 октября и 3 декабря, на разных складах, отстоящих друг от друга на 1,2 км, причём после первого взрыва, вопреки всякой логике, склады никто не проверил. При этом боеприпасы хранились с такими чудовищными нарушениями, что не взорваться рано или поздно просто не могли (как не могла не сгореть описанная Ильфом и Петровым "Воронья слободка"). А самое забавное, что и в Болгарии у Imex Group уже случались подобные происшествия. Но разве это что-то меняет? Раз в Чехии в это время находился хотя бы один русский, значит он всё и взорвал. Кто же ещё?!

Гибель угробленных англичанами евреев свалили… на русских

Всему этому маразму можно было бы удивиться, если бы не масса аналогичных случаев, когда виноватым "хайли лайкли" назначался олицетворяющий вселенское зло "Иван".

Вот типичный пример. 24 февраля 1942 года в Чёрном море погиб шедший под панамским (нейтральным!) флагом корабль "Струма", вывозивший из Румынии в Палестину 768 евреев (103 из которых – дети). Падкие на деньги румыны, союзники Гитлера, на многое готовы были закрыть глаза: евреев выпускали за взятки и отобрав всё их "движимое и недвижимое" в "пользу государства".

Желающие на ситуации заработать нашлись: руководимое греком Панделисом бюро путешествий "Турисмус Мондиаль" бралось перебросить беглецов сначала из Констанцы на Босфор, а затем – в Землю обетованную. Незадёшево, разумеется: изначально билет стоил 30 тыс. румынских лей (100 тогдашних долларов – сумма огромная!), но к отплытию поднялась до 750 тыс. лей – цена трансатлантического круиза в каюте первого класса фешенебельного круизного лайнера. Зафрахтованная за копейки "Струма" была 75-летним бывшим деревянным парусником, обшитым железом с движком на жалкие 80 лошадиных сил. Как это корыто не затонуло ещё при выходе из порта – большой вопрос.

"Струма" под панамским флагом худо-бедно доковыляла до Босфора, где едва избежала столкновения с миной. Двигатель при этом манёвре встал, и на ремонт его стамбульский представитель "Турисмус Мондиаль" денег не дал, заплатив команде и посоветовав ей бросить пассажиров и уезжать. Болгарская команда осталась, да и турки проявили изрядное сострадание, направив посольству Британии письмо, что судно в море выпускать нельзя, но они готовы бесплатно помочь пассажирам по суше добраться до Палестины.

Не тут-то было. Британские джентльмены показали себя во всей красе: на запрос из стамбульского консульства пришёл категорический отказ принимать беженцев в контролируемой англичанами Палестине. Беженцы не являются "обладателями востребованных профессий", а значит будут "непродуктивным элементом населения", да и вообще, среди них "могут ("хайли лайкли") оказаться нацистские агенты". Отказались впустить даже детей. После длительных переговоров турки, не желавшие портить отношения и с Германией, загнали всех в трюмы, отбуксировали лишённый хода корабль в море и там бросили. Несколько недель "Струма" с брошенными всеми и обречёнными на гибель людьми дрейфовала, брошенная "на волю волн". Вероятно, наткнулась на оторвавшуюся мину и пошла на дно со всеми пассажирами и командой: вода была +6 градусов, выжил в итоге лишь один человек – помощник капитана Лазар Диков.

Но самое интересное началось потом. Думаете, обрекшие людей на смерть британцы или бросившие их в открытом море турки признали вину? Ничуть не бывало! В потоплении судна обвинили… русских. В 60-е годы, в разгар холодной войны, некий немец Юрген Роббер объявил миру, что "Струму" потопила советская подлодка Щ-213 капитан-лейтенанта Дмитрия Денежко, записавшая в этот день в журнал потопление транспорта водоизмещением 7 тыс. тонн. А немцы – ни при чём, ибо "в архивах Кригсмарине нет упоминания об атаке на это судно". Стало быть, русские и потопили.

Бредовость аргументации ясна даже неспециалисту. Не мог отслуживший во флоте 5 лет капитан-лейтенант Денежко с дистанции всего 6 кабельтовых (чуть более километра) принять дрейфующий полудохлый шлюп водоизмещением 642 тонны за идущий своим ходом со скоростью 3 узла транспорт, в 15 раз больший по тоннажу. Западные объяснения типа "русские, наверно, сговорились завысить тоннаж, чтобы получить ордена" абсурден – достаточно было проговориться хоть одному члену экипажа, и за подобные "шалости" во времена Иосифа Виссарионовича не пощадили бы никого.

Евреи, правда, главными виновниками назвали всё же британцев: в 1944 году их боевики-террористы совершили покушения на ряд британских чиновников, отказавших беженцам в приюте и тем самым обрекших их на гибель.

Политический цирк в формате "хайли лайкли"

Думаете, подобный пропагандистский идиотизм с обвинением русских во всём, что только есть в мире плохого, был возможен только во времена холодной войны? А вот и нет! Запад вообще обладает не творческим, а схематичным мышлением: если какая-то технология где-то сработала, её, чуть-чуть адаптировав, применяют в другом месте.

Тот же сбитый над Донбассом малайзийский "Боинг". Сбили который над Донбассом, разумеется, русские, потому что – а кто же ещё? Или ополченцы, которые тоже "русские".

Зачем сбили? Санкций новых хотели на свою голову? Или по своей общеизвестной врождённой кровожадности? Не важно! Это же русские, им так захотелось.

Чем сбили? ЗРК "Бук" специально пригнали на денёк через границу (без всякой маскировки, даже не прикрыв брезентом и не замазав номера), а потом быстренько угнали его обратно. Ракета, которой сбит "Боинг", ещё до распада СССР была в части украинских войск ПВО, а в России такое старьё давно не снято с вооружения? Это ничего не доказывает. Концерн "Антей" доказал, что ракета прилетела из зоны, контролируемой ВСУ? Ну и что?! Вероятно, ополченцы с "Буком" заехали на чужую территорию, стрельнули по лайнеру и снова уехали…

А что направили самолёт в зону боевых действий и на нужную высоту украинские диспетчеры, после этого таинственно пропавшие, что "Буки" украинские в тот день стояли аккурат в районе, откуда пустили ракету, что съёмка пуска ракеты с пролетавшего над районом американского спутника у США имеется, но они её никому не показывают – так и это всё ничего не доказывает: раз уже в самый первый день виновными назначили русских, так оно и есть!

А совершенно аналогичная история со Скрипалями. Которых (папу-шпиона, а потом и дочь) без проблем выпустили из России, а потом вдруг ни с того ни с сего решили отравить. Причём давно снятым у нас с производства боевым отравляющим веществом с чисто русским (чтобы запомнилось!) названием "Новичок". Им злые русские шпионы всех подряд травят: то Скрипалям в гречку подмешают и ручку дверную намажут, то Навальному в трусы зальют, то владельца той самой болгарской компании Imex Group, склады которой во Врбетице рванули, тем же "Новичком" травануть пытались. И ведь ни один из "отравленных" при этом не умер! А говорят, боевое отравляющее вещество – штука страшная: ничтожной дозы хватит, чтобы потравить массу народу. Врут, получается.

Общественное сознание Запада давно и прочно переформатировано голливудским кинематографом, где "плохой парень" делает зло просто потому, что он "плохой", а значит – источник всяческого зла по определению. Именно таким "плохим парнем" на все случаи жизни Западом назначены русские. И именно поэтому, как заявил нынче в Чехии премьер Андрей Бабиш, "никакие другие версии не рассматриваются".

Вся правда о войне…

Как говаривал Бисмарк, "нигде не врут больше, чем во время войны, после охоты и перед выборами". Применительно к последнему времени можно было бы добавить "и лет через 50 после войны". Когда выросло следующее поколение, войны не заставшее, и при соответствующем пропагандистском ресурсе версию этой войны ему можно "впарить" какую угодно.

К примеру, сегодня Запад на голубом глазу обвиняет нашу страну в "равной с Германией ответственности за начало Второй мировой войны". Которая подаётся как противостояние "демократического Запада" двум желающим поделить мир "тоталитарным режимам". Здесь – всё тот же приём: "русские виноваты во всём уже потому, что они – русские". Ведь это они подписали в августе 1939 года "пакт Молотова - Риббентропа" и вторглись вместе с немцами в миролюбивую беззащитную Польшу, с чего всеевропейская бойня и началась!

Нынешние европейцы вряд ли поверят, если рассказать им, что за год до этого, в 1938 году, состоялся не только "Мюнхенский сговор", подаривший Германии мощнейший чешский ВПК, вооружив её для войны, но и были подписаны "декларации о ненападении" Германии с Англией и Францией. А в начале 1939 года – пакт о союзе и дружбе с Италией и "договоры о ненападении" с Латвией, Литвой, Эстонией и Данией. Как видим, СССР, подписавший такой же договор с Германией лишь в августе 1939 года, оказался в этом списке самым последним. Что же касается "секретных протоколов", то в 1935 году во французскую печать (еженедельник "Экуте муа") попал текст секретного договора Германии и Польши – можно сказать, "пакта Гитлера - Пилсудского" от 25 февраля 1934 года, о совместном нападении на СССР. По нему Польша обязалась беспрепятственно пропускать через свою территорию германские войска "для ответа на провокацию, исходящую с востока или северо-востока".

По части же того, кто в действительности создал "с нуля" Гитлера и его "тоталитарный режим", и вовсе интересно. После прихода к власти нацистов в 1933 году Банк Англии профинансировал Гитлера на 4 миллиона фунтов, да и другие ведущие английские и американские банки не остались в стороне. Германии передали хранившийся в Англии золотой запас Чехословакии. Плюс – снятие всех прежних запретов, реструктуризация долгов по репарациям, огромные кредиты, технологии и специалисты – всё это золотым дождём пролилось на Третий рейх. А кандидатура Гитлера была внесена шведским парламентарием Кристианом Брандтом в кандидаты на Нобелевскую премию и даже попала в предварительные списки, исчезнув оттуда только в 1939 году.

По данным немецкого историка Михаэля Грандта, инвестиции в Третий рейх "Стандарт Ойл оф Нью Джерси" составили $128 миллионов, ITT Corporation – $30 миллионов, Форда – $17,5 миллиона, "Дженерал моторс" – $100 миллионов. 90% нефтяного рынка гитлеровской Германии контролировали американцы, а "Стандарт Ойл" всю войну через Канарские острова снабжал немцев горючим. Заводы Форда (в т. ч. три завода во Франции) во время войны практически целиком работали на Германию, поставив для её армии 78 тысяч грузовиков и 14 тысяч машин на гусеничном. Общая же сумма инвестиций в рейх по разным данным составила от $400 до 700 миллионов.

В апреле 1945 года казначей НСДАП Франц Шварц, прежде чем сдаться американцам, уничтожил большинство финансовых документов, компрометирующих фирмы США и Британии. Впрочем, ему это не помогло: в 1947 г. за день до освобождения из американского фильтрационного лагеря он внезапно умер "от желудочной инфекции"…

Цель тут, понятно, не просто переписать историю, присвоив победу над нацизмом, но и получить повод пересмотреть всё послевоенное устройство мира, все границы. А главное – создать у воспитанного интернетом поколения (согласно опросам, каждый десятый американец считает, что во Второй мировой Россия воевала против США и проиграла) твёрдое убеждение, что Россия – политический монстр и угроза человечеству, а потому уничтожение её стало бы для всех благом.

В психиатрии понятия "выздоровление" не существует

Понятно, что вездесущий "Иван" и впредь будет обвиняем во всём и всегда. Не дай Бог, метеорит какой на Землю упадёт или Йеллоустоунский вулкан рванёт: можно спорить, что где-нибудь неподалёку непременно отыщут следы очередных "Петрова и Боширова", после чего последуют новые рыдания и новые санкции.

Чем оправдываться и что-то доказывать, нам просто надо понять: "вовсёмвиновативан" – это уже не политика, это – болезнь. Причём – психическая и, видимо, современной медициной не излечимая. Запад именно таков, и, боюсь, ни изменить его, ни что-либо ему доказать никак не получится. Во-первых, потому, что психически неадекватный человек себя, как правило, таковым не ощущает. А во-вторых, потому, что ни факты, ни нормальная логика против навязчивой идеи не действуют. Тут, как говорится, "если факт противоречит теории, тем хуже для факта"!

И не стоит на убеждение "болезных" время и силы тратить. А надо просто внутренне быть готовыми, что болезнь их будет прогрессировать и проявляться всё чаще и чаще. Готовиться к новым санкциям по поводу и без повода, шпионским скандалам, информационным атакам и международным демаршам. Главное – крепнуть изнутри, наращивать потенциал и избавляться от всего, что нас ослабляет и препятствует развитию. Ибо, как говорили ещё древние римляне:"Oderint, dum metuant" ("Пусть ненавидят, лишь бы боялись").