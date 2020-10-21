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Если он победит на выборах - рынку нефти грозит крах: Эксперт назвал худший исход выборов в США
21 октября 2020, 04:35 • 38 • Политика
Приход к власти в США Джо Байдена угрожает рынку нефти. Как бывший вице-президент может обрушить цены на чёрное золото, рассказал эксперт из Саудовской Аравии.
Победа Джо Байдена на выборах президента США грозит обрушением рынка нефти. Такого мнения придерживается эксперт по нефтяной тематике из Саудовской Аравии и бывший главный специалист министерства нефти королевства Мухаммед ас-Саббан.
Он пояснил, что приход к власти в США Джо Байдена может привести к пересмотру Белым домом своего отношения к Ирану. В результате американские нефтяные санкции могут быть сняты, что повлечёт за собой огромный приток иранской нефти на международные рынки. А это рекордно уронит цены на чёрное золото, указал эксперт во время виртуальной лекции, организованной аналитическим центром "Асбар".
По этой причине Мухаммед ас-Саббан считает Джо Байдена потенциальной угрозой стабильности нефтяных рынков.
До выборов американского президента осталась всего пара недель.
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