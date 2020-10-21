Если он победит на выборах - рынку нефти грозит крах: Эксперт назвал худший исход выборов в США

Победа Джо Байдена на выборах президента США грозит обрушением рынка нефти. Такого мнения придерживается эксперт по нефтяной тематике из Саудовской Аравии и бывший главный специалист министерства нефти королевства Мухаммед ас-Саббан.

Он пояснил, что приход к власти в США Джо Байдена может привести к пересмотру Белым домом своего отношения к Ирану. В результате американские нефтяные санкции могут быть сняты, что повлечёт за собой огромный приток иранской нефти на международные рынки. А это рекордно уронит цены на чёрное золото, указал эксперт во время виртуальной лекции, организованной аналитическим центром "Асбар".

По этой причине Мухаммед ас-Саббан считает Джо Байдена потенциальной угрозой стабильности нефтяных рынков.

До выборов американского президента осталась всего пара недель.