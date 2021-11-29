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Если олигархи не хотят заботиться о шахтёрах, может, правоохранителям позаботиться об олигархах?

29 ноября 2021, 10:50  •  213 • Аналитика
Пожар на шахте «Листвяжная» унёс жизни 46 горняков и 6 спасателей. Бывало, что гибло и больше народа, как на той же «Распадской» 11 лет назад, но разве дело в количестве? Горше всего то, что ничего ровным счётом не меняется. И проверять шахты в Кузбассе начали только сейчас, после того как случилась трагедия.
Кстати, почему объявили только региональный, а не общефедеральный траур? Ведь сколько жертв… Но нет, не объявят. Горе нынче у каждого своё, согласно прописке – чтобы не раздражать лишними вопросами остальную страну. Нынче вот выпал черёд рыдать Кузбассу. Между тем на сей раз вопросов как-то особенно много. Самый невинный из которых лидирует в социальных сетях шахтёрского края: а что, губернатор Цивилёв снова будет вставать на колени перед народом, как три года назад?

Миллиардер Федяев ни при чём

Руководство шахты задержано, директору Махракову, его первому заму и начальнику участка определённо мало не покажется. До семи лет отсидки им светит. Но с ними-то всё ясно. Неясно, а что же хозяин «Листвяжной», миллиардер Михаил Федяев? А Федяев раздаёт семьям погибших по 2 млн рублей. Поддержать тех, кто лишился кормильца, – это по-христиански, но отчего же не покидает ощущение, что людям пытаются заткнуть рты пачками купюр? 100 млн потратит Федяев на «гробовые». А как же деньги на реконструкцию и ремонт шахт, пребывающих, как отмечают знающие люди, в плачевном состоянии? Прокуратура Кемеровской области обнаружила нарушения сразу на шести горнодобывающих объектах, но это случилось 26 ноября, на следующий день после трагедии. Причинно-следственная связь трагедии и проверок не вызывает ни малейшего сомнения. Впрочем, у нас так всегда. Неясно только, что мешало надзорному органу проверить шахты «до», а не «после».
Прокурорские проверки, к слову, инициировал губернатор Цивилёв. Случилось это, как только клюнул жареный петух. Ещё вчера необходимости в этом не было, правда, Сергей Евгеньевич? Да, так вот, выявленные нарушения в основном связаны с эксплуатацией шахт. Тут вопросы – исключительно к задержанным управленцам. Однако помимо эксплуатации возникли и другие нарекания. Шахты не отвечают требованиям безопасности. А вот за это следовало бы спросить с их владельцев, разве нет? Горнодобывающая отрасль – рискованный бизнес. Если государство сочло возможным, чтобы этим бизнесом занимались частники, – пусть так. Но разве это значит, что частнику доверили действовать бесконтрольно? Главный вопрос, порождённый трагедией на «Листвяжной», не кто виноват в гибели шахтёров. Главный вопрос – почему местные власти и федеральные контролирующие органы самоустранились и не надзирали за процессом? Почему проблемы на других шахтах хватились выявлять только сейчас – и сразу же завели 28 административных дел о правонарушениях? Кстати, тут представитель Ростехнадзора Андрей Виль сообщает, что его ведомство в этом году выявило 914 нарушений на шахте «Листвяжная». С начала года Ростехнадзор провёл на шахте 127 проверок, и 9 раз (!) её работу приостанавливали. Весной инспекторы Ростехнадзора зафиксировали ряд нарушений, касающихся датчиков обнаружения возникновения пожара и вентиляционных устройств. То есть колокольчик прозвенел ещё полгода назад. Но его никто не услышал. Общая сумма штрафов «Листвяжной» превысила 4 млн рублей. Да тут, пожалуй, основные вопросы именно к владельцам, а не к управленцам!

Тёмный бизнес

Этой весной прошелестела новость – первый вице-премьер Андрей Белоусов проговаривает с экспертами возможные последствия национализации угольных шахт. Практически вся угольная добыча в России сосредоточена сегодня в частных руках, и, как выясняется, немалая ее доля зарегистрирована в офшорах, то есть прибыль от добычи угля вывозится частниками из страны. Это десятки миллиардов долларов в год. Впрочем, после оказалось, что Белоусов не планировал национализацию – речь шла лишь о том, чтобы заставить владельцев шахт фиксировать объёмы угля при его перевозке по железной дороге. Припугнуть решили, короче. Тем не менее у экспертов появился повод порассуждать: а сколько же угля у нас добывают? Оказывается, это целая двойная бухгалтерия. Собственники шахт зачастую сознательно занижают цифирь, чтобы сэкономить на налогах, потому и не хотят учитывать объёмы при перевозках. Но речь тем не менее можно вести о 160–170 млн тонн в год. Любопытно, а налоги были уплачены с какого объёма? И можно ли ожидать от собственника, манипулирующего статистикой добытого угля, что он будет вести себя честнее и ответственнее, когда речь зайдёт о вопросах безопасности?
Между тем на «Листвяжной» уже гибли люди. В 2004-м взрыв метана унёс жизни 13 горняков. «Диагноз» поставили явно наскоро – «шахта плохо проветривалась». Приговорили к условным срокам девять ИТР – очевидных стрелочников.
Шахта – производство, опасное для жизни. И жизнь шахтёра должна, казалось бы, быть поставлена во главу угла. Но это «советские» представления. А нынче расклад иной. Если раньше «Листвяжная» приносила владельцам по несколько миллиардов рублей прибыли в год, в прошлом году выручка составила 800 миллионов. Маловато. Неудивительно, что владелец мог пожелать сэкономить, не так ли? Возможно, вводя потогонную систему или не принимая в расчёт необходимость мелкого ремонта. А может, и не мелкого, как знать? Шахта, утверждают кемеровские журналисты, испытывает серьёзные финансовые проблемы. Долги перед кредиторами могут превышать миллиард долларов. Пишут, что 100% доли «СДС-Угля» (это фирма Федяева) оказались в залоге у банка ВТБ. Уж не по этой ли причине Федяев мог игнорировать возникающие риски – шахта-де всё равно уже фактически государственная? Разобраться бы, да как подобает.

Кого накажут в итоге?

В эти выходные в Кузбассе был траур. Наверняка вместе с шахтёрским краем скорбела и вся страна – сострадание у нас всё ещё отпускают не по властному росчерку. Соболезнования семьям погибших выразил президент России. А глава СКР Бастрыкин пообещал разобраться и наказать всех причастных к трагедии. Интересно, а Федяев причастен? Хорошо бы задать вопросы и главе Ростехнадзора Александру Трембицкому. Сообщают, что якобы возбуждено уголовное дело о халатности в отношении двух сотрудников Ростехнадзора, проверявших шахту буквально на днях, в ноябре. Эти сотрудники ненадлежащим образом составили акты о проверке, не проводя проверку как таковую. Об этом, в частности, написал «Коммерсантъ». Если так, что, похоже, проверяющих мотивировали?
Ну и главный вопрос к Цивилёву. Три года назад, после «Зимней вишни», с его появлением во власти связывали определённые надежды. Теперь ясно – едва ли эти надежды оправдались. На коленях чиновник уже стоял, обещания раздавал – самураю самое время обмотать рукоятку меча и расстегнуть на упитанном пузике дорогой пиджак.

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