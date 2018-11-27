«Если не считать светлых волос, я очень похож»: Трамп сравнил себя с Элвисом Пресли

Дональд Трамп во время поездки на родину Элвиса Пресли заявил о своем сходстве с «королем рок-н-ролла». Президент США утверждает, что в молодости часто слышал от людей подобные комплименты. «Если не считать светлых волос, я очень похож», - сравнил он себя с музыкантом.

Президент США Дональд Трамп приехал в город Тьюпело, штат Миссисипи, чтобы агитировать местных жителей за сенатора-республиканца Синди Хайд-Смит. Этот небольшой город является культовым для американцев, потому что в нем родился «король рок-н-ролла» Элвис Пресли.

Уже в аэропорту, во время первой встречи с жителями Тьюпело, Трамп попытался завоевать их сердца, заявив, что он чрезвычайно похож на их знаменитого земляка. Президент США заверил, что не хочет показаться «очень тщеславным», но не может промолчать о том, что в молодости ему часто говорили о сходстве с Элвисом.

«Если не считать светлых волос, когда я рос, мне говорили, что я очень похож на Элвиса. Вы можете в это поверить? Я всегда считал, что это отличный комплимент», - цитирует его слова USA Today.

«Вы ведь все любим Элвиса?» - скромно спросил Трамп у избирателей.

На встрече с жителями Тьюпело он также использовал авторитет Пресли для того, чтобы выступить против больших групп мигрантов, которые стремятся попасть в США. «Они не будут фанатеть от Элвиса», - припугнул он.

Напомним, ранее Дональд Трамп подписал указ о присвоении Элвису Пресли высшей награды США для гражданских лиц - президентской медали Свободы.