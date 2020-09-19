Если не хотят продавать - сожжём: Жириновский предложил избавиться от Ленина

Если коммунисты не хотят продавать тело Ленина, то его следует кремировать и похоронить урну с прахом в могиле его родителей. С таким заявлением выступил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Он напомнил, что американский художник грузинского происхождения Дэвид Датуна готов приобрести тело Ленина и перевезти его в Вашингтон. Жириновский отметил, что вывез бы туда и сам мавзолей. Тем более что художник предлагает за тело вождя революции до одного миллиарда долларов, добавил политик.

"Если мы получим такую огромную сумму - ради бога. Нам этот труп не нужен. Пожалуйста, давайте не продавать - давайте в крематорий, сожжём тело и колбу похороним в Симбирске, в могиле отца его, или в Петербурге, в могиле матери", - сказал глава ЛДПР в эфире программы "Вести ФМ".

Напомним, что американский художник Дэвид Датуна хочет создать в Вашингтоне копию Мавзолея Ленина и выступил с предложением приобрести для этих целей настоящее тело вождя революции. В ответ на это лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что историю и вождей продают только предатели. Однако американский художник не успокоился и предложил взять тело Ленина в аренду.