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Если не хотят продавать - сожжём: Жириновский предложил избавиться от Ленина

19 сентября 2020, 07:05  •  139 • Политика
Жириновский предложил кремировать тело Ленина и похоронить прах в могиле его родителей. "Давайте в крематорий, сожжём тело и колбу похороним в Симбирске, в могиле отца его, или в Петербурге, в могиле матери", - призвал глава ЛДПР.
Если коммунисты не хотят продавать тело Ленина, то его следует кремировать и похоронить урну с прахом в могиле его родителей. С таким заявлением выступил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
Он напомнил, что американский художник грузинского происхождения Дэвид Датуна готов приобрести тело Ленина и перевезти его в Вашингтон. Жириновский отметил, что вывез бы туда и сам мавзолей. Тем более что художник предлагает за тело вождя революции до одного миллиарда долларов, добавил политик.
"Если мы получим такую огромную сумму - ради бога. Нам этот труп не нужен. Пожалуйста, давайте не продавать - давайте в крематорий, сожжём тело и колбу похороним в Симбирске, в могиле отца его, или в Петербурге, в могиле матери", - сказал глава ЛДПР в эфире программы "Вести ФМ".
Напомним, что американский художник Дэвид Датуна хочет создать в Вашингтоне копию Мавзолея Ленина и выступил с предложением приобрести для этих целей настоящее тело вождя революции. В ответ на это лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что историю и вождей продают только предатели. Однако американский художник не успокоился и предложил взять тело Ленина в аренду.

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