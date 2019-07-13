Если не доели оливки или сыр: Какие продукты в Турции повторно подают туристам на завтрак и ужин

По его словам, вся еда, которую можно использовать еще раз, будет совершенно точно на шведском столе в отелях "все включено". Впрочем, туристам пока рано пугаться, ведь речь не идет об остатках с их тарелок.

"Недоеденная еда полностью выбрасываются в мусор, - цитирует РИА Новости Айыка. - Если на стол выставляются продукты, которые не выдерживают долгого хранения, то они также выбрасываются".

Несколько раз можно использовать такие продукты, как сыр или мед. А еще оливки, масло и джем.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, если с утра что-то из перечисленного остается на шведском столе, то такие продукты можно использовать во время обеда и ужина.