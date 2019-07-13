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Если не доели оливки или сыр: Какие продукты в Турции повторно подают туристам на завтрак и ужин
13 июля 2019, 14:54 • 115 • В мире
Турецкие отели повторно выставляют на шведском столе продукты с длительными сроками хранения, но не скоропортящиеся продукты. Например, сыр или оливки. Об этом заявил глава Федерации отельеров Турции Осман Айык.
По его словам, вся еда, которую можно использовать еще раз, будет совершенно точно на шведском столе в отелях "все включено". Впрочем, туристам пока рано пугаться, ведь речь не идет об остатках с их тарелок.
"Недоеденная еда полностью выбрасываются в мусор, - цитирует РИА Новости Айыка. - Если на стол выставляются продукты, которые не выдерживают долгого хранения, то они также выбрасываются".
Несколько раз можно использовать такие продукты, как сыр или мед. А еще оливки, масло и джем.
Как сообщает Федеральное агентство новостей, если с утра что-то из перечисленного остается на шведском столе, то такие продукты можно использовать во время обеда и ужина.
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