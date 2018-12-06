Если не будет угроз: Киев допустил отмену военного положения

Председатель правительства Украины Владимир Гройсман рассказал, при каком условии введенное на 30 дней в стране военное положение из-за боевого столкновения с российскими военными судами в Керченском проливе может быть снято досрочно, передает ФАН.

«Если мы не будем чувствовать никаких угроз, то никаких оснований для продления военного положения не будет. Также если ситуация нормализуется, возможно рассматривать досрочное его прекращение», — сказал украинский премьер.

В свою очередь, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что введением военного положения украинские власти хотят скрыть подготовку новой провокации в Донбассе.

«Военное положение — это камуфляж, ширма, за которой режим (президента Украины Петра) Порошенко явно пытается скрыть намерение организовать в Донбассе очередную провокацию. Причем все это вновь, как мы предполагаем, будет подаваться как некое очевидное свидетельство так называемой «российской агрессии», — сказала дипломат.

По ее словам, новая провокация «будет подаваться как некое очевидное свидетельство так называемой «российской агрессии», передает НСН.

А украинский публицист Дмитрий Гордон в эфире телеканала NewsOne сообщил, что

военное положение на Украине было введено с учетом мнений глав западных держав.

По его словам, по этой же причине военное положение было введено не во всей стране.

Порошенко обсуждал этот вопрос с канцлером Германии Ангелой Меркель и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«В результате военное положение уменьшилось с 60 до 30 суток, и, кроме всей Украины, оно распространяется на 10 областей. Я бы вам рассказал больше, но у меня теперь цензура в виде семьи, которая не дает мне говорить лишнего», — заявил Гордон.

Также в среду 5 декабря Украина испытала новые крылатые ракеты, призванные усилить береговую оборону в Черном и Азовском морях, заявил глава Совета нацбезопасности и обороны страны Александр Турчинов.

Испытания проходили на полигоне в Одесской области. Турчинов отметил, что стрельбы прошли успешно. По его словам, эти ракеты способны поразить цель на расстоянии 280 км. Глава СНБО рассказал, что военные «отработали систему береговой обороны с помощью модернизированного ракетного комплекса С-125».

«Задача, которая была поставлена сегодня для крылатых ракет, — проверка на дальность и точность поражения надводных целей. По результатам поражения плавсредств, модернизированные С-125 доказали свою эффективность. Состоялось восемь пусков, во время которых было уничтожено восемь надводных целей», — подчеркнул военный.

Накануне представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов заявил, что

введение военного положения на Украине является негативным фактором для минского процесса.

Он отметил, что введение военного положения обсуждалось на встрече контактной группы в Минске во вторник, 4 декабря.

«Действия, предпринятые официальным Киевом, повышают степень опасности для жителей Донбасса и дополнительно ухудшают гуманитарную ситуацию», — сказал дипломат

По его словам, российская делегация обратила внимание ОБСЕ на негативные последствия действий Киева.

«Добавлю, что эти шаги увеличивают пропасть между Донбассом и Киевом», — подчеркнул Грызлов.

Утром в воскресенье, 25 ноября, украинские военные суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли со стороны Черного моря в российские территориальные воды у берегов Крыма, тем самым нарушив российскую государственную границу. ФСБ РФ указала, что корабли ВМС Украины опасно маневрировали и не подчинялись требованиям.

По словам представителей ВМС Украины, российские пограничные катера типа «Соболь» и ПСКР «Дон», а также катера типа «Мангуст» и МПК «Суздалец» якобы осуществили откровенно агрессивные действия против двух украинских малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира.

Позднее

украинские моряки признались в сознательной провокации и были арестованы по ходатайству российских спецслужб в рамках уголовного дела по факту нарушения госграницы РФ.

После этого Петр Порошенко пожаловался, что в Кремле не отвечают на его звонки. В ответ на это президент России Владимир Путин сказал, что не хочет быть участником предвыборных акций украинского лидера.

«Дело не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать. Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании. Петр Алексеевич искусно создает кризисные ситуации и пользуется этим. Я в этих комбинациях не хочу принимать участие и не буду», — сказал российский лидер.