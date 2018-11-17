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«Если не будет боекомплекта, то задавлю»: Украинский армеец заявил, что готов убивать детей в Донбассе

17 ноября 2018, 21:09  •  194 • Политика
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров привлек внимание подписчиков своего микроблога Twitter к примечательному высказыванию типичного военнослужащего ВСУ. Тот заявил, что готов без всякого промедления убить ребенка из Донбасса. «Конечно. Если не будет боекомплекта, то задавлю», — отмечает армеец.
Высказывание военного Азаров подтверждает ссылкой на соответствующее видео. При этом он отмечает полное спокойствие на лице армейца, когда он рассуждает о подобном злодеянии.
При этом в ролике видно, что собеседник военного находит его позицию неприемлемой. Он напрямую сравнивает того с немецкими захватчиками, пришедшими на Украину во время Второй мировой войны.
По мнению самого Азарова, данный эпизод крайне негативно характеризует нравственный уровень нынешнего состава ВСУ и примыкающих к ней военных структур.
«Вот моральный облик так называемых «освободителей», а на самом деле оккупантов», — пишет он.
Послушайте внимательно, как боевик ВСУ спокойно так заявляет, что без проблем убьет или раздавит танком (если закончится боекомплект) ни в чем не повинного ребенка на Донбассе.
Вот моральный облик так называемых «освободителей», а на самом деле оккупантов. pic.twitter.com/r1zw9VN1Su
— Nikolay Azarov (@AzarovNikolay_) 16 ноября 2018 г.

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