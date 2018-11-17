«Если не будет боекомплекта, то задавлю»: Украинский армеец заявил, что готов убивать детей в Донбассе

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров привлек внимание подписчиков своего микроблога Twitter к примечательному высказыванию типичного военнослужащего ВСУ. Тот заявил, что готов без всякого промедления убить ребенка из Донбасса. «Конечно. Если не будет боекомплекта, то задавлю», — отмечает армеец.

Высказывание военного Азаров подтверждает ссылкой на соответствующее видео. При этом он отмечает полное спокойствие на лице армейца, когда он рассуждает о подобном злодеянии.

При этом в ролике видно, что собеседник военного находит его позицию неприемлемой. Он напрямую сравнивает того с немецкими захватчиками, пришедшими на Украину во время Второй мировой войны.

По мнению самого Азарова, данный эпизод крайне негативно характеризует нравственный уровень нынешнего состава ВСУ и примыкающих к ней военных структур.

«Вот моральный облик так называемых «освободителей», а на самом деле оккупантов», — пишет он.