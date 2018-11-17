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«Если не будет боекомплекта, то задавлю»: Украинский армеец заявил, что готов убивать детей в Донбассе
17 ноября 2018, 21:09 • 194 • Политика
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров привлек внимание подписчиков своего микроблога Twitter к примечательному высказыванию типичного военнослужащего ВСУ. Тот заявил, что готов без всякого промедления убить ребенка из Донбасса. «Конечно. Если не будет боекомплекта, то задавлю», — отмечает армеец.
Высказывание военного Азаров подтверждает ссылкой на соответствующее видео. При этом он отмечает полное спокойствие на лице армейца, когда он рассуждает о подобном злодеянии.
При этом в ролике видно, что собеседник военного находит его позицию неприемлемой. Он напрямую сравнивает того с немецкими захватчиками, пришедшими на Украину во время Второй мировой войны.
По мнению самого Азарова, данный эпизод крайне негативно характеризует нравственный уровень нынешнего состава ВСУ и примыкающих к ней военных структур.
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