«Если нарушили законы РФ»: Путин допустил привлечение к ответственности лиц, обвинённых США во «вмешательстве» в выборы

Владимир Путин не исключил, что российские граждане, обвиняемые Вашингтоном во «вмешательстве» в американские выборы, могут быть привлечены к ответственности. В интервью каналу NBC президент отметил, что это может произойти, если они нарушили законы РФ, но в то же время подчеркнул, что в любом случае эти люди не будут экстрадированы, поскольку являются гражданами России. Между тем директор Национальной разведки Соединённых Штатов Дэниел Коутс заявил, что Россия якобы намерена вмешаться в промежуточные выборы в конгресс.

Обвиняемые во «вмешательстве» в американские выборы россияне могут быть привлечены к ответственности. Об этом в интервью американскому телеканалу NBC заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что это возможно только в случае, если они нарушили российские законы.

«Если они нарушили российский закон, то тогда мы привлечём их к ответственности. Если же они российского закона не нарушили, то привлекать их к ответственности не за что», — заявил российских лидер.

При этом Путин подчеркнул, что «люди в России живут не по американским законам, а по российским законам, и так будет и впредь».

Очередной фрагмент интервью российского лидера был обнародован во вторник, 6 марта.

This Friday at 10pm in an NBC News Special: ‘Confronting Putin’ an hr-long primetime special featuring Megyn’s exclusive one-on-one interviews with President Vladimir Putin last week pic.twitter.com/TJQijECg0U — Megyn Kelly TODAY (@MegynTODAY) 6 марта 2018 г.

Отвечая на вопрос ведущей телеканала Мегин Келли об его отношении к обвинениям в адрес 13 граждан России и трёх российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы, Путин отметил, что ему безразлично, правдивы ли эти обвинения.

«Да мне всё равно. Мне абсолютно безразлично. Они не представляют государство. Они не представляют интересов российского государства», — заявил президент РФ.

Он ещё раз повторил, что власти Соединённых Штатов должны предоставить России официальные документы, которые подтверждали бы версию о «вмешательстве Москвы» в выборы президента США в 2016 году.

«Если вас что-то беспокоит, то скажите нам официально, пошлите нам документ, который подтверждает это. Объясните нам, в чём конкретно их обвиняют, и тогда мы посмотрим», — уточнил Путин.

«Должно пройти по официальным каналам»

Ранее телеканал обнародовал другие фрагменты интервью с российским лидером. В них глава государства так же говорит о том, что «не имеет понятия, что именно сделали» обвиняемые в США россияне и что Вашингтону стоит предоставить документы, подтверждающие факт «вмешательства» россиян в американские выборы.

«Я знаю, что они не представляют российское государство, российские власти. Что именно они делали, понятия не имею. Если они и сделали что-то, то пусть американские коллеги предоставят нам материалы, детали и данные, мы их изучим», — сказал Владимир Путин.

«Это должно пройти по официальным каналам, а не через прессу или крики и вопли в конгрессе США», — подчеркнул российский лидер.

Он также особо отметил, что Россия не экстрадирует своих граждан.

«Никогда. Россия вообще не экстрадирует своих граждан кому-либо — так же, как и США», — сказал президент РФ.

«Список Мюллера» и «вмешательства» без доказательств

16 февраля спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил обвинения 13 гражданам России и трём российским компаниям за якобы имевшее место вмешательство в американские политические процессы и президентские выборы.

Россиян обвиняют также в сговоре с целью обмана США, заговоре с целью совершения мошенничества и краже личных данных при отягчающих обстоятельствах.

Роберт Мюллер

Reuters

В так называемый «список Мюллера» вошли «Агентство интернет-исследований», «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» и «Конкорд Кейтеринг», бизнесмен Евгений Пригожин и ещё 12 человек.

Следствие считает, что с июня 2016 года они организовывали протестные акции в Штатах и пытались распространить «дискредитирующую информацию» о кандидатах в президенты США Хиллари Клинтон, Марко Рубио и Теде Крузе.

Директор Национальной разведки США Дэниел Коутс на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил 6 марта заявил, что Россия будет проводить в США «операции вмешательства», в том числе на выборах 2018 года. При этом он признал, что пока не может представить свидетельств так называемого «вмешательства России» в предстоящие осенью этого года промежуточные выборы в конгресс.

«Мы пока не видели свидетельств активных усилий со стороны России, но мы знаем, что они продолжают прилагать злонамеренные усилия», — сказал Коутс. При этом он уверен, что промежуточные выборы в США в 2018 году — это «потенциальная цель России для проведения операций по вмешательству».

«Дестабилизация ситуации внутри РФ»

Москва уже неоднократно отрицала обвинения во «вмешательстве» в выборы президента СЩА в 2016 году. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Предъявленные Вашингтоном обвинения официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала абсурдными.

При этом заместитель главы российского МИД Сергей Рябков отметил, что ведомство собирает информацию по вмешательству США в дела России. По его мнению, действия Штатов, такие как публикация «кремлёвского доклада» и «списка Мюллера» направлены на «дестабилизацию ситуации внутри РФ».

«Особой активностью попытки вмешательства в наши внутренние дела в последние годы отмечались в период подготовки и проведения выборов президента РФ, а также в Госдуму», — сказал Рябков.