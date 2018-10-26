Если нападут националисты, Русская церковь на Украине не продержится и часа

- Нам есть, что терять, - в один голос твердят православные священники и смиренно добавляют. - Но монах должен претерпеть изгнание.

Они говорят об одном - угрозе захвата главных православных святынь Украины. Трех лавр: Киево-Печерской, Почаевской в Тернопольской области и Святогорской лавры в 160 километрах от Донецка.

ЧТО ИМ НУЖНО

На богатейшие монастыри украинские православные раскольники заглядываются давно. И слух пускали, что якобы Московский патриархат выступает против создания автокефальной (самостоятельной) церкви на Украине, потому что боится потерять источник финансирования. Но еще в 1991 году украинская православная церковь получила от Московского патриархата томос (разрешение) на проведение независимой административной и финансовой деятельности. Раскольники объявляли, что раз Константинопольский патриархат запустил процесс создания автокефальной церкви на Украине, то лавры теперь принадлежат не Московскому патриархату, а самопровозглашенному Киевскому. Слыша такие заявления, иерархи канонической церкви на Украине лишь отмахивались - мало ли, что говорит раскольник Филарет...

ЗАХВАТ ЛАВРЫ УЖЕ БЫЛ

- Атаку мы ждем последние четыре года, - честно признается один из семинаристов. Молодой человек учится в Киевской духовной академии, что располагается на территории Киево-Печерской лавры. - Сколько раз просили прихожан прийти на защиту обители. Они приходят, но с каждым разом все меньше и меньше. Люди перестают верить, думают, что и в этот раз все обойдется, раз до этого не было никаких нападений. Как в сказке про мальчика, который кричал «волки-волки». А когда появились волки, ему никто не поверил и не пришел на помощь.

Чтобы захватить Киево-Печерскую лавру, хватит 10 минут. По мнению священнослужителей, для того, чтобы обитель перешла под управление раскольников, достаточно взять под контроль несколько административных корпусов и резиденцию митрополита. И поверьте, лавра падет.

На ее защиту встанут только прихожане, а среди них в основном - старики, женщины и дети. Что они сделают против хорошо подготовленных бойцов-националистов?

Так и произошло в 1992 году, когда отряд УНСО (организация Украинской националистической самообороны, запрещена в РФ ) захватил на время Киевскую лавру.

- Филарет обратился к УНСО с призывом атаковать монастырь и захватить резиденцию митрополита, - вспоминает бывший исполняющий обязанности наместника Киево-Печерской лавры архимандрит Ахила. - В семь вечера через стены лавры перемахнуло около 80 человек с железными прутьями, дубинками, оружием. Побили прихожан, монахов, вынесли двери. Потом приехала милиция. Всех задержали, но спустя несколько часов отпустили.

- А если государство просто передаст лавры раскольникам? - уточняю у архимандрита.

- Юридически все возможно, - соглашается отец Ахила.

ОПЛОТ РУССКОГО МИРА

О Почаевской лавре всегда говорят с придыханием.

- Словами не передать, это надо видеть, - шептали мои украинские знакомые, которых сложно упрекнуть в религиозности. - И не бойся, что там одни западенцы, в монастырь едут сотни паломников, так что тебя, москальку, никто пальцем не тронет.

От Киева до Почаева - семь часов на автобусе. Огромный монастырь-крепость кажется неприступным из-за своих стен и усиленной в последнее время неразговорчивой охраны.

- Проверяли, - вздыхает музейный сотрудник лавры Елена, проводившая мне экскурсию. - Монастырь может держать оборону 70 минут.

- Сложно представить тех, кто посягнет на такую махину, - замечаю я и уже шепотом добавляю. - Хотя на Западной Украине совсем другие настроения, чем в Киеве. У вас же тут сплошные националисты и противники русского мира.

- Идейных тут хватает, - соглашается Елена. - Но за всеми ними стоят те, кто знает и закон, и толк в выгоде. Почему на Западной Украине больше всего случаев захватов храмов? Ответ кроется не столько в националистах, сколько в неправильном оформлении документов. Представьте, в 90-е годы в селе построили храм с нарушением законов. Церковь находится на балансе села, а по правилам должна принадлежать общине. Священники могут десятилетиями служить и не удосуживаться переоформить документы. И как только вскрывается факт неправильного оформления документов и появляется возможность этот храм присвоить представителям раскольников, то на место быстро высылают радикалов, которые решают вопрос силовым методом. При этом все по закону!

О монастыре со мной соглашается поговорить священнослужитель, который на протяжении нескольких лет имел непосредственное отношение к Почаеву. Он достаточно известен в поместной церкви, поэтому просит сохранить его имя в тайне.

- Все твердят, что здесь идет борьба за русский мир, - говорит священник. - Едва ли. Он тут не при чем. Здесь играет роль монашеская братия, большинство из них - молдаване. Об этом не принято говорить, но Почаевская лавра уже давно является перевалочной базой контрабандного молдавского вина. Его отсюда развозят по всей Украине и в том числе в Россию, потому что в русских монастырях также очень много молдавских монахов.

Монахи Киево-Печерской лавры ждут захвата уже несколько лет. Единственные защитники монастыря - это дети, женщины и старики. Справятся ли? Фото: Арина СУВОРОВА

- Выходит, администрация города в курсе этого?

- Думаю, да. Без ведома наместника лавры митрополита Владимира ничто в городе не решается. А в случае с контрабандным вино речь идет о больших деньгах. Поэтому здесь говорить о русском мире не приходится. Впрочем для местных жителей ситуация выглядит совсем иначе. И для них конфликт кроется в другом. Монахи-молдаване подходят к служению весьма формально. Представляете, как реагируют местные жители, которые с детства ходят сюда в монастырь, когда им предъявляют: а вы какого патриархата? А вы где крестились? Почему юбка короткая? А нужно объяснять прихожанам, почему Киевский патриархат - это плохо, почему они раскольники.…

В самом Почаеве слышна в основном русская речь, изредка суржик. Здесь перемешались все национальности - русские, украинцы, белорусы, молдаване. Женщины в основном ходят в платках и длинных юбках. Часть населения (в городе проживает около 8 тысяч человек) работает в лавре или туристическом секторе. Каждый день в обитель стекаются сотни паломников, которые живут на территории монастыря по несколько недель. Дух канонической православной церкви здесь крепок и нерушим.

- В Почаеве сильно разнятся настроения и мысли о судьбе православной церкви на Украине, - продолжает священник. - Большинство местного населения - люди глубоко верующие, но есть и те, кто настроен радикально. В основном, это молодежь. Но этого достаточно, чтобы подогревать ситуацию. Люди выступают против Почаевской лавры, которая превратила служение, по сути, в бизнес, против высоких цен на церковные требы. Киевский патриархат пользуется этим и настраивает местное население против лавры, говоря, что цены высокие потому, что монахи деньги отправляют в Москву. Им ведь никто не объясняет, что это ложь.

НА ГРАНИЦЕ С ВОЙНОЙ

Поездка в Святогорскую лавру оказалась намного сложнее и опаснее, чем на Западную Украину. Монастырь находится в Донецкой области, в 30 километрах от Славянска, хорошо известного всем своими боями в 2014 году. Из-за непосредственной близости к границе с ДНР, передвижение по той части Донецкой области, что находится под контролем Киева, достаточно проблематичное.

Двоюродная сестра Лиза предложила ехать в лавру из Харькова на машине.

Расположенную в Святогорске лавру майданные революционеры решили захватить однозначно. Фото: Арина СУВОРОВА

- 170 км. Будь готова, что по пути будет три блокпоста. Два ерундовых, на них не останавливают, и один - на границе Харьковской и Донецкой области - главный. Там проверяют документы и досматривают все машины. К женщинам относятся мягко, достаточно показать водительские права, а вот с мужчин спрос серьезный. Их выводят, пробивают по базам, вносят в списки и отпускают, если все в порядке.

- А как быть мне с российским паспортом?

- Просто не показывай. Кто пристанет к двум девочкам, которые едут в монастырь?! - заверяет сестра.

Однако все было против того, чтобы я ехала в Святогорскую лавру, и на утро Лиза сказала, что мне придется ехать одной. Памятуя о своей поездке в Почаев, я решила поехать на автобусе. Место культовое, паломников толпы. Должны же быть туристические поездки.

- Автобусов до Святогорска нет, - отрезали в кассе автовокзала.

На горе над Святогорским монастырем возвышается памятник большевику Артему. Украинские националисты пока не покушаются на него, хотя призывы снести монумент звучали неоднократно.Фото: ru.wikipedia.org

Зато выручили на железнодорожном вокзале, продав билет на проходящий поезд, шедший в Луганскую область. Таким образом я избежала проверки документов и полюбовалась на блокпосты лишь со стороны. Харьковскую и Донецкую область разделяет небольшая речушка Оскол, через нее переброшен железнодорожный мост. И на одной и на другой стороне реки стоят небольшие КПП, которые охраняются вооруженными солдатами.

Святогорск - город маленький и малонаселенный. В советское время он считался курортом, сюда в пансионаты отправляли подлечить здоровье шахтеров Донбасса. Сейчас часть санаториев пребывает в полузаброшенном состоянии, другая медленно оживает. Местные предприниматели делают ставку на самую молодую лавру на Украине, которая пользуется большой популярностью у туристов и паломников.

Националистических захватов тут не боятся - близость к России и даже отсутствие украинского говора у местного населения говорят о многом. Неоткуда здесь взяться таким настроениям, у восточных украинцев менталитет совсем другой, чем у западных. Да и воспоминания о войне еще свежи, а опасения, что начнется новый виток боевых действий накануне президентских выборов, живут в местных жителях постоянно.

- В 2014 году, когда все вокруг взрывалось и стреляло, у нас было тихо. Никаких войск, ополченцев. Беженцев было много, приехали семьи с детьми прятаться в монастыре. Из Славянска, Краматорска, Донецка, Горловки. В лавру бежали отовсюду. Люди спали в храме прямо на полу, монахи день и ночь молились. Однажды снаряд разорвался недалеко от Успенского собора, несколько человек пострадали - одной женщине кисть оторвало, мужчине осколки в ногу попали. Но это было всего один раз, поэтому все запомнили это надолго. Боев здесь не было, но город дважды освобождали непонятно от кого, правда, - рассказывает жительница Святогорска Наталья. - Ходили слухи, что якобы монахи укрывали в пещерах донецких ополченцев, которые поддерживали одного из лидеров ополчения Игоря Стрелкова. Но подтверждений этому не было, как и тому, что в городе базировались партизаны, готовившие восстание в Славянске. У нас тут полно тех, кто любит рассказывать о своих «подвигах» в 2014 году. Брешут все.

Пока во всех трех лаврах спокойно. Жизнь там идет своим чередом. Фото: Арина СУВОРОВА

ПРЕДСКАЗАНИЯ СТАРЦЕВ

Страдать будут три года

Пока во всех трех лаврах спокойно. Жизнь там идет своим чередом - паломники, таинства, молитвы и отслеживание последних новостей из Москвы, Киева и Константинополя.

- В Житомирской области был такой отец Парфений. К смерти совсем ослеп, но все отмечали его прозорливость, поэтому и ездили за советами, - рассказывает мне священнослужитель одного из киевских монастырей. - Ездил я к нему еще в начале 90-х годов. Многое, что сказал он о моей судьбе, сбылось. Но важно то, что отец Парфений предвидел те события, что наблюдаем мы сейчас. Заберут лавры - и Киевскую, и Почаевскую. Все начнется с Почаева. Захваты будут, столкновения.

- Но все будет хорошо? - спрашиваю наивно я.

- Три года придется страдать после этого, но потом все будет хорошо.

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