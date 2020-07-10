«Если начнёт расти число случаев»: в ВОЗ допустили возобновление ограничений из-за COVID-19 в России

В ВОЗ не исключают, что в России могут вновь ввести ограничения, которые действовали во время распространения коронавирусной инфекции. Представитель организации Мелита Вуйнович допустила такой сценарий развития событий, если россияне не будут соблюдать меры предосторожности. Тем временем в России выявили 6635 новых случаев заболевания коронавирусом. В общей сложности диагноз COVID-19 в стране был подтверждён у 713 936 человек. С начала эпидемии в России выздоровели 489 068 человек (68,5%). В то же время скончались 11 017 пациентов (1,09%). Наряду с этим в России стартовала завершающая стадия клинических испытаний вакцины от COVID-19, которые проводят Национальный исследовательский центр им. Гамалеи и Минобороны РФ.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович высказала предположение, что в РФ могут вернуться ограничения, вводившиеся на фоне распространения коронавируса.

«Если не будет соблюдаться физическая дистанция... если начнёт расти число случаев — другого способа просто не будет», — подчеркнула Вуйнович в интервью РИА Новости. Она добавила, что риск возобновления запретов остаётся до тех пор, пока не появится вакцина или лекарство.

«Надо быть к этому готовыми. Лучше пусть это будет раньше, не надо ждать, пока вирус ещё больше распространится. Пожар надо тушить, пока он маленький», — заключила представитель ВОЗ.

Последние данные о заболеваемости

За минувшие сутки в 85 регионах России выявлено 6635 новых случаев коронавирусной инфекции. По сообщению оперштаба, в 25,2% из них не наблюдалось клинических проявлений болезни.

В общей сложности в России диагноз COVID-19 был подтверждён у 713 936 человек.

С начала эпидемии в России выздоровели 489 068 человек (68,5%), в том числе 7752 — за последние сутки. Всего зафиксировано 11 017 летальных исходов (1,09%), а за прошедшие 24 часа умерли 174 человека.

Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России

RT

Согласно информации Роспотребнадзора, в России проведено около 22,3 млн тестов на коронавирус. За сутки количество выполненных исследований выросло на 308 тыс. Под медицинским наблюдением в стране находятся 278 410 человек.

Москва по-прежнему остаётся лидером в стране по количеству заболевших, однако этот показатель постепенно уменьшается. Число новых случаев в столице оказалось почти вдвое меньше, чем месяц назад, — 637. Днём ранее этот показатель составил 568, а в предыдущий день — 621.

В число других регионов, где за сутки выявили наибольшее количество новых заболевших, вошли Санкт-Петербург (300), Свердловская область (275), Ханты-Мансийский автономный округ (263) и Алтайский край (240).

Финальная стадия испытаний вакцины

Тем временем в России стартовала завершающая стадия клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, которые проводят Национальный исследовательский центр им. почётного академика Н.Ф. Гамалеи и Минобороны РФ.

Ожидается, что первую группу добровольцев выпишут после сдачи контрольных анализов. По предварительным данным, это произойдёт 15 июля. Как отмечают в МО, среди участвующих в эксперименте на данный момент «жалоб на самочувствие, негативных реакций или нежелательных явлений не отмечается».

Другой части добровольцев 13 июля планируется ввести второй компонент вакцины от коронавируса.

«Бустерная схема вакцинации, предусмотренная для второй группы добровольцев, позволяет закрепить иммунитет и обеспечить увеличение его продолжительности», — заявили в Минобороны.

В ведомстве заключили, что полученные во время исследования сведения «свидетельствуют о формировании у добровольцев первой и второй групп иммунного ответа на введение вакцины от коронавируса COVID-19».

Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что в России ведётся углублённая работа по 17 вакцинам, которые отмечены как перспективные.

«Думаю, что до промышленного производства дойдёт, конечно, чуть меньше, но мы рассчитываем, что не менее трёх-четырёх вакцин будет доступно на территории РФ», — добавил Мурашко.

До этого министр здравоохранения указывал, что вакцинация против коронавирусной инфекции среди россиян будет добровольной.

Снятие ограничений в Москве

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил об очередном этапе снятия введённых из-за COVID-19 ограничений. По его словам, на решение о продолжении отмены ограничительных мер повлияли позитивные тенденции по заболеванию.

«Как и в июне, мы объявляем планы «открытия» города на месяц вперед (с 13 июля и с 1 августа 2020 г.). Но в случае ухудшения эпидемиологической ситуации возобновление работы отдельных объектов может быть перенесено на более поздний срок», — заявил Собянин.

Так, с 13 июля разрешается открытие детских лагерей, развлекательных центров, без ограничений могут работать парки культуры и отдыха, культурные центры, организации досугового типа. Также к осуществлению деятельности могут вернуться секции, кружки, дискотеки, но при загруженности, не превышающей 50% от вместимости помещений.

Отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений и очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, в других образовательных организациях и на курсах для детей и взрослых. Кроме того, снимаются все ограничительные меры в сфере предпринимательства, предоставления услуг населению и иных видов деятельности, но остаётся необходимость соблюдения всех санитарных требований. К тому же отменяется обязательный масочный режим на улицах.

С 1 августа должно состояться открытие театров, кинотеатров и концертных залов, но с условием заполнения общественных пространств не более чем на 50%. Тогда же заработают кружки и секции программы «Московское долголетие», однако занятия должны проводиться только на открытом воздухе. Вдобавок повысится порог числа зрителей, которые могут посещать спортивные соревнования, — с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун.