|
Если на даче вырубили электричество: Жителям России объяснили последствия внешних угроз для Рунета
31 марта 2021, 12:35 • 154 • Политика
Жителям России буквально на пальцах объяснили последствия внешних угроз для Рунета. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сравнил это с такой будничной ситуацией, как отключение света на даче.
По словам Хинштейна, российский сегмент интернета сможет продолжить свою деятельность в случае внешних угроз.
"Для простоты поясню, что если у тебя на даче вырубается централизованное электроснабжение, а у тебя есть в подвале генератор, то тебе не страшно отключение морозильника, батареи и света", - сказал он в беседе с ТАСС, уточнив, у России есть такой "генератор".
Он также добавил, что, хотя закон "о суверенном Рунете" пока ещё и не реализован в полной мере, но уже даёт возможность противодействовать угрозам в интернете. По словам Хинштейна, закон даёт уверенность в том, что завтра Россию не отключат "от рубильника".
Ранее член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов призвал избавиться от кабалы в интернете. К 1 августа Ашманов и его коллеги должны, согласно поручению президента Владимира Путина, представить концепцию защиты прав граждан в цифровом пространстве - некий цифровой кодекс. Сейчас идёт активная работа над документом.
Это обсуждалось в рамках круглого стола, организованного Обществом "Царьград". Темой круглого стола стали проблемы деструктивного воздействия средств массовой информации и социальных сетей на несовершеннолетних детей и молодёжь. Подробнее в материале Царьграда.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
154
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 марта 2021, 07:00
|
25 марта 2021, 09:55
|
25 марта 2021, 04:25
|
25 марта 2021, 20:55
|
28 марта 2021, 03:55
|
31 марта 2021, 00:40
|
28 марта 2021, 17:40