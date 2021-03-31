Если на даче вырубили электричество: Жителям России объяснили последствия внешних угроз для Рунета

Жителям России буквально на пальцах объяснили последствия внешних угроз для Рунета. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сравнил это с такой будничной ситуацией, как отключение света на даче.

По словам Хинштейна, российский сегмент интернета сможет продолжить свою деятельность в случае внешних угроз.

"Для простоты поясню, что если у тебя на даче вырубается централизованное электроснабжение, а у тебя есть в подвале генератор, то тебе не страшно отключение морозильника, батареи и света", - сказал он в беседе с ТАСС, уточнив, у России есть такой "генератор".

Он также добавил, что, хотя закон "о суверенном Рунете" пока ещё и не реализован в полной мере, но уже даёт возможность противодействовать угрозам в интернете. По словам Хинштейна, закон даёт уверенность в том, что завтра Россию не отключат "от рубильника".

Ранее член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов призвал избавиться от кабалы в интернете. К 1 августа Ашманов и его коллеги должны, согласно поручению президента Владимира Путина, представить концепцию защиты прав граждан в цифровом пространстве - некий цифровой кодекс. Сейчас идёт активная работа над документом.

Это обсуждалось в рамках круглого стола, организованного Обществом "Царьград". Темой круглого стола стали проблемы деструктивного воздействия средств массовой информации и социальных сетей на несовершеннолетних детей и молодёжь. Подробнее в материале Царьграда.