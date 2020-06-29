Если Москва уступит Парижу в «ливийском вопросе», то осенью Украин станет, как минимум, две

Раздел пройдёт по Днепру, а главная интрига – в том, какой из Украин достанется Киев. Франция подыграла России в решении «украинского вопроса» в надежде, что Кремль пойдёт на уступки в Ливии, – пояснил политолог Дмитрий Джангиров. Так или иначе, судьба Украины решится в ходе переговоров лидеров России и Франции. Германию, кажется, судьба украинского проекта более не интересует – либо с Берлином всё уже загодя утрясли. Что же до украинского руководства, то его мнением, похоже, пренебрегли.

Нет, недаром президент России на днях отметил, что украинскому руководству в ближайшее время придётся, желает оно того или нет, поспешать в Белокаменную. Если же Владимир Зеленский замешкается, не придав должного значения переговорам Путина и Макрона, – его беда. Как заверяет Джангиров, размен Украины на Ливию – решённый вопрос, и пока не понятно лишь то, как поделят бывшую советскую республику.

Есть несколько вариантов раздела. Первый – Херсонскую область «прирезают» к Крыму (восстанавливая при этом целостность территории Таврической губернии), и она, таким образом, воссоединяется с Российской Федерацией. А из Одесской, Николаевской, Запорожской и Харьковской областей формируется новое государство, куда, возможно, войдут и народные республики Донбасса. Далее это государство может войти в Союзное государство России и Белоруссии – как вариант. Второй вариант раздела предполагает включение в, условно говоря, «Новороссию», Днепропетровской и Киевской областей. При этом из оставшихся областей Украины формируется компактное европейское государство со столицей во Львове, и патронировать его берётся Париж. Таким образом, Россия и Европа одним выстрелом убивают несколько зайцев. Во-первых, сама собой прекращается гражданская война на Донбассе, которой нет ни конца, ни края, и от которой Европа устала. Во-вторых, Украина в её нынешнем виде слишком велика, чтобы «пролезть» в игольное ушко ЕС. А её половина впишется туда, как влитая. В-третьих, решается проблема «двух Украин», которые не могут ужиться в рамках одного государства (разные церкви, разные герои, разные центры притяжения и т.д.). Примечательно, что Джангиров, говоря о размене, подспудно намекает на то, что раздел страны может предотвратить разрастание конфликта «двух Украин» до масштабов гражданской войны. Если так, то раздел – дело благое.