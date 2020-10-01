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Если лечиться, то в России: ООН откликнулась на предложение Путина о вакцине
01 октября 2020, 15:10 • 100 • Политика
Представители ООН откликнулись на предложение президента России Владимира Путина о поставках вакцины против коронавируса. При этом в секретариате организации выразили заинтересованность в том, чтобы работающие в Восточной Европе и Центральной Азии сотрудники могли рассчитывать на лечение в нашей стране. В ООН чётко дали понять - если лечиться, то в России.
По словам постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, на сегодняшний день Россия обсуждает с ООН возможности поставки вакцины против коронавируса сотрудникам организации. Кроме того, по словам дипломата, Минздрав России и Российский фонд прямых инвестиций ведут работу по ознакомлению иностранных и международных партнёров России с отечественной вакциной, включая ВОЗ.
В беседе с ТАСС он также отметил, что в секретариате ООН выразили заинтересованность в том, чтобы сотрудники в Восточной Европе и Центральной Азии могли рассчитывать на лечение в России. В частности, имеется в виду некий механизм на тот случай, если сотрудники не могут получить помощь по месту службы. Как отметил Небензя, это говорит о высокой оценке уровня российского здравоохранения.
Ранее президент России Владимир Путин предложил оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь.
"В частности, предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников организации и её подразделений", - сказал он во время выступления, которое транслировалось в ГА ООН.
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