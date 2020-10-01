Если лечиться, то в России: ООН откликнулась на предложение Путина о вакцине

По словам постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, на сегодняшний день Россия обсуждает с ООН возможности поставки вакцины против коронавируса сотрудникам организации. Кроме того, по словам дипломата, Минздрав России и Российский фонд прямых инвестиций ведут работу по ознакомлению иностранных и международных партнёров России с отечественной вакциной, включая ВОЗ.

В беседе с ТАСС он также отметил, что в секретариате ООН выразили заинтересованность в том, чтобы сотрудники в Восточной Европе и Центральной Азии могли рассчитывать на лечение в России. В частности, имеется в виду некий механизм на тот случай, если сотрудники не могут получить помощь по месту службы. Как отметил Небензя, это говорит о высокой оценке уровня российского здравоохранения.

Ранее президент России Владимир Путин предложил оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь.

"В частности, предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников организации и её подразделений", - сказал он во время выступления, которое транслировалось в ГА ООН.