Если Киев получит списки украинцев, получивших паспорт РФ, начнутся новые репрессии

В нескольких лентах на фейсбуке увидела ухмылки по поводу скандала с украинским консулом в Санкт-Петербурге. Нашли, дескать, шпиона – собирал базы данных с украинцами, получившими гражданство России.А это на самом деле совсем не смешно.Киев не интересуется людьми, уехавшими из Украину в Россию, это уже отрезанный ломоть. Чем меньше народу остается на Украине, тем меньше вероятность социального взрыва. Даже если российский паспорт получит какой-нибудь гастарбайтер из Западной Украины, это власть вообще не беспокоит.Киев не интересуется крымчанами –понятно, что практически все они имеют российский паспорт, но у украинской власти нет возможности их покарать – руки коротки.Но украинскую власть очень интересуют списки жителей Донбасса с российскими паспортами. Потому что они рассчитывают получить когда-нибудь в свои ручонки Донбасс, и уж тогда они оторвутся.Давно уже ходят законопроекты по лишению украинского гражданства всех, получивших гражданство российское, а именно это и нужно для разгрома политических сил на Донбассе после впихивания в Украину. Будет очень легко вместе с украинским гражданством лишить избирательных прав всех нелояльных Киеву.По Эрдутскому сценарию всех жителей Донбасса прогонят через так называемую процедуру верификации для полтверждения украинского гражданства, и вот в этой процедуре списки всех «сепаратистов», получивших российский паспорт, очень пригодятся.А все дальновидные стратеги, предвкушающие победу якобы пророссийских партий в юго-востоке Украины, получат сотни тысяч озлобленных беженцев, преследуемых на Украине и лишенных там прав и имущества.Вот такие несмешные далеко идущие цели у «украинских шпионов», собирающих базы украинцев с российскими паспортами.