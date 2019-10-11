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Если Империя разозлится: Россия перекроет газ и экономика Европы рухнет - эксперт

11 октября 2019, 19:24  •  150 • Политика
Эксперты рассказали "Комсомолке" о том, по какому сценарию может развиваться конфликт между Западом и Россией, если зарубежным русофобам удастся разозлить Москву и вынудить ее вести себя так, как та самая "Империя зла" американского президента Рональда Рейгана.
Сегодня главная нить между Россией и Европой - поставки газа и нефти, ради которых Германия строит "Северный поток - 2" вопреки угрозам США и партнеров по ЕС. Если Россия перекроет газовый вентиль, то всемирный экономический кризис приведет к распаду экономики Европы, считает ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев.
По мнению эксперта, быстро заменить российские энергоносители Европе нечем, поэтому никто не пытается ограничить поставки нефти и газа из России. "Когда страна занимает 20 процентов торговли нефтью и нефтепродуктами, ее с рынка не убрать. Это глубочайший кризис и, возможно, война", - считает Танкаев.
Остановятся многие производства - и высокотехнологичной продукции, и продовольствия, возникнут социальные кризисы, предрекает специалист. В то же время выпадение нефтегазовых доходов приведет и к удару по нашей экономике, поясняет он.
Однако России проще, чем другим странам, перестроиться на замкнутую экономику, отметил Танкаев.
"Мы от многого можем отказаться. От значительной части автотранспорта, от части бытовой техники, компьютеров. Но пищи и топлива у нас достаточно", - пояснил эксперт.
По словам Танкаева, уровень жизни в России резко упадет, но социум выживет, в отличие от социума других развитых стран. "Мы можем жить на своей крови, а они без чужой жить не могут", - подчеркнул эксперт в разговоре с "КП".

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