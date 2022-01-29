Если грянет война: Кедми спрогнозировал боевую картину в Донбассе двумя фразами

Бывший офицер израильской разведки Яков Кедми спрогнозировал боевую картину в Донбассе в случае начала полномасштабной войны между народными республиками и Украиной. Для того чтобы показать вероятную картину на фронте, эксперту хватило двух фраз.

Первой фразой Кедми оценил сегодняшний уровень сил со стороны защитников Донбасса.

"Я думаю, что сегодня донецкие вооружённые силы намного сильнее, чем были раньше, и нет никакой угрозы того, что Украина прорвёт фронт", - сказал он в комментарии изданию "Аргументы недели".

Второй фразой эксперт оценил вероятные действия ВСУ.

"Скорей всего, они будут делать то, что всегда умели делать, - драпать, теряя всё, кто быстрее и куда сможет", - сказал он.

Ранее первый вице-спикер Совета Федерации России Андрей Турчак предложил оказать помощь ДНР и ЛНР поставками отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности перед лицом возможной агрессии. Он также напомнил, что НАТО вовсю накачивает Украину летальным оружием.

По данным газеты "Известия" со ссылкой на источники в Донбассе, если решение о начале поставок вооружения будет одобрено, то ДНР и ЛНР могут запросить у России системы радиоэлектронной борьбы Р-330 "Житель", модернизированные комплексы противовоздушной обороны малой дальности "Оса-АКМ" и усовершенствованные реактивные системы залпового огня "Град-М" или "Торнадо-Г". Кроме того, по мнению военных экспертов, также существует необходимость в поставках современных противотанковых ракет вроде "Корнетов". Отмечается, что это оружие можно быстро поставить и быстро обучить операторов.