|
«Если граждане не сорвутся на майских праздниках»: Попова заявила о возможности избежать пика заражения коронавирусом
26 апреля 2020, 23:05 • 63 • В России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что в России удастся избежать пика заболеваемости, если граждане «не сорвутся» во время майских праздников. Она добавила, что несоблюдение самоизоляции в начале мая может свести на нет все усилия властей и привести к введению новых ограничений. Кроме того, Попова анонсировала ряд нововведений для предприятий общепита, которые вступят в силу после отмены режима самоизоляции.
AFP © Alexander NEMENOV
Темпы прироста числа заболевших коронавирусной инфекцией в России снизились до 10% в сутки. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она отметила, что режим самоизоляции сыграл «максимально положительную роль».
«И если мы начинали с темпов прироста почти 30% в сутки, то сегодня меньше 10%. У нас удельный вес случаев бессимптомных превышает 45%, а это тоже результат. Мы выявляем людей, когда они ещё не заболели, когда они ещё наименее заразны», — сказала Попова в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
«Тенденции есть, они обнадеживающие. Но если сегодня мы допустим малейшую ошибку и перестанем соблюдать эти ограничения и требования, мы можем вернуться к той точке, с которой мы стартовали, и снова вводить какие-то ограничения», — приводит слова Поповой РИА Новости.
Кроме того, Попова анонсировала ряд нововведений для заведений общепита, которые вступят в силу после отмены режима самоизоляции.
«Это будет и защита расстояния, и защита тех, кто обслуживает, и посетителей», — сказала она, не уточнив, какими будут новые правила.
Напомним, в связи с пандемией коронавируса в Москве кафе и рестораны работают только на доставку. В Роспотребнадзоре отметили, что ограничений будут сниматься постепенно — сперва работу возобновят заведения с ограниченной площадью и посадкой в зале. После в отдельных регионах могут разрешить проведение массовых мероприятий, на которых столы будут находиться на расстоянии метра—двух друг от друга.
Помимо этого, на каждом этапе снятия ограничений будут определяться необходимые меры, такие как работа персонала в масках и перчатках и использование одноразовой посуды.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что снятие режима ограничений, введённого из-за COVID-19, будет поэтапным, однако стадии ещё предстоит разработать.
«Совершенно очевидно, что выход из этой ситуации будет поэтапный, это вот однозначно можно сказать», — подтвердил он.
Тем временем российские власти продолжают принимать меры поддержки граждан и бизнеса, пострадавших от пандемии.
Так, премьер-министр Михаил Мишустин поручил продлить сроки действия и подачи сертификатов на приобретение или строительство жилья для молодых семей.
«Установить, что срок действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты составляет не более девяти месяцев с даты выдачи, указанной в этом свидетельстве», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.
Помимо этого, Мишустин утвердил правила предоставления субсидий туроператорам на возмещение затрат, понесённых при выполнении мероприятий, связанных с ограничениями из-за коронавируса.
Напомним, число случаев заражения COVID-19 в России достигло 80 949. С начала пандемии выздоровели 6767 человек, скончались 747 пациентов.
Все субъекты России принимают меры, чтобы остановить распространение инфекции. Так, томский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом ввёл ограничения на въезд и выезд из области. С понедельника, 27 апреля, водители при въезде в Томск должны будут обосновать своё передвижение, предъявив документы, подтверждающие необходимость срочного въезда или выезда из региона. Ранее аналогичное решение приняли власти Нижегородской области — все въезжающие в область без рабочего пропуска будут направлены на карантин.
Также стало известно, что коронавирус обнаружили у 52 человек в Московской духовной академии в Сергиевом Посаде. Помимо этого, около 50 медработников заразились COVID-19 в Мариинской больнице в Санкт-Петербурге. В медучреждении рассказали, что часть из них находится в стационаре, часть проходит лечение на дому.
Ранее Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин на следующей неделе может выступить с новыми заявлениями о перспективах развития ситуации с коронавирусом.
Также Михаил Мишустин поручил Министерству труда и соцзащиты, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву предложить идеи по постепенной отмене ограничений для бизнеса, введённых в связи с распространением COVID-19.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
63
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 апреля 2020, 01:10
|
23 апреля 2020, 02:10
|
24 апреля 2020, 03:10
|
22 апреля 2020, 16:35
|
23 апреля 2020, 03:10
|
21 апреля 2020, 06:10
|
22 апреля 2020, 01:10