Если Франция и Германия не найдут общий язык, как это сделают остальные 25 членов ЕС?

На протяжении десятилетий Франция и Германия являлись правящим в Европе «тандемом», или даже ее «двигателем». Вместе они стремились объединить континент. Но, используя метафоры, французы хотят водить совместно арендованный автомобиль, в то время как немцы настаивают на разделении расходов на бензин. Как показывает длинный список кризисов - от Беларуси до Нагорного Карабаха - две страны не имеют единого видения.

Это не удивительно. Как бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль уже выразился, Франция и Германия «смотрят на мир иначе» и, таким образом, имеют «определенные интересы». На самом деле франко-германские расхождения почти так же стары, как и Европейский Союз.

Это разделение сбивает с толку нынешних французских и немецких лидеров - президента Эммануэля Макрона и канцлера Ангелу Меркель - так же, как и их выдающихся предшественников Шарля де Голля и Конрада Аденауэра. Они должны были превратить давних врагов в верных друзей, но государства не женятся. Они подчиняются интересам, а не друг другу.

Когда две силы так сближаются, всегда возникает вопрос: кто ведет, а кто ведомый? Гиперактивный Макрон определенно хочет править Европой (как, по правде говоря, стремились сделать все его предшественники в Елисейском дворце). Между тем упорная Меркель продолжает отстаивать приоритеты Германии.

Текущее расхождение также зависит от личностей. По темпераменту Макрон - противоположность Меркель. В то время как Макрон жаждет всеобщего внимания, Меркель, которую дома называют Мутти (мама), зачитывает хорошо продуманный сценарий о преемственности и осторожности.

Это отражается и на их внешней политике. Заняв президентское кресло в 2017 году, Макрон последовательно флиртовал с президентами США Дональдом Трампом, России - Владимиром Путиным и Китая - Си Цзиньпином, а затем разочарованно отвернулся от всех троих. Франция просто играет не в своей лиге. Меркель, напротив, держится на расстоянии от Трампа, Путина и Си.

Макрон также объявил о «смерти мозга» НАТО, вторя заявлению Трампа о том, что альянс устарел. Но канцлер Германии будет последним, кто выключит свет в штаб-квартире альянса в Брюсселе. В конце концов НАТО гарантирует безопасность Германии на протяжении 70 лет - и с большой скидкой.

Последние франко-германские разногласия касаются восточного Средиземноморья, где Греция и Турция - оба члена НАТО - угрожали драться из-за разведки газа в спорных водах. Макрон поспешил встать на сторону Греции, отправив военные корабли и самолеты, обещая при этом применить оружие. В прошлом месяце он организовал саммит на Корсике с участием лидеров шести других средиземноморских стран-членов ЕС, чтобы создать противовес Турции. Германии там не было.

Вместо этого Меркель бормочет банальности о «многоуровневых отношениях» с Турцией, которые должны быть «тщательно сбалансированы». Интересы Германии ясны: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган охраняет турецко-сирийскую границу от неконтролируемого притока беженцев с Ближнего Востока, которые направятся в Германию, если у них появится такой шанс. Спровоцируйте его, и он даст зеленый свет.

Еще есть очередное обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Макрон, Путин и Трамп призвали две страны немедленно начать переговоры, в то время как Эрдоган встал на сторону азербайджанцев-мусульман против христианской Армении. Однако Германия просто «встревожена», потому что Меркель не может позволить себе ссориться с Эрдоганом.

После того, как часть Бейрута сровняло с землей в результате смертоносного взрыва в августе, Макрон помчался в Ливан, пообещав организовать международную конференцию доноров без согласования с Меркель. Франция, контролировавшая страну после Первой мировой войны, хочет сохранить свое влияние в регионе. У Германии там нет стратегических интересов, и она инстинктивно уклоняется от всего, что может иметь отношение к эскалации. Разные интересы, разные пути достижения целей.

Германия также не вмешивается в дела Ливии, гражданская война которой влечет за собой Россию, Египет, Саудовскую Аравию, Турцию и Францию. Лучшее, что Германия может сделать на Ближнем Востоке, - это устроить еще один мирный раунд переговоров в Берлине.

Это лишь краткий список франко-германских внешнеполитических разногласий за последние несколько месяцев. Но это подтверждает закономерность: Франция любит вмешиваться, а Германия предпочитает оставаться в стороне. Меркель недавно провозгласила «час Европы в агрессивном мире». Но если Франция и Германия не объединятся, как это сделают остальные 25 членов ЕС?

Даже если Франция и Германия когда-нибудь смогут «пойти нога в ногу», остальные не выйдут в строй, потому что боятся доминирования этого дуэта. До тех пор, пока они не сольются в Соединенные Штаты Европы, государства-члены ЕС никогда не оставят жизненно важные стратегические вопросы на усмотрение большинства.