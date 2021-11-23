Если фантазии Киева воплотятся в реальность: Историк назвал последствия войны с Россией

Что произойдёт, если абсурдные фантазии Киева о "вторжении" России станут реальностью? Историк и эксперт Евгений Норин назвал последствия возможной войны между Россией и Украиной.

По мнению историка, если всё же фантазии Киева воплотятся в реальность и Россия вступит в военный конфликт, война будет очень быстрой и очень кровопролитной. Он отметил, что это будет похоже на увеличенную копию "пятидневной войны с Грузией". Норин считает, что такой военный конфликт будет длиться от нескольких дней до максимум нескольких недель, если учесть, что украинская армия превосходит грузинскую. По мнению историка, эта быстрая война закончится "тысячами покойников".

Подводя итог, эксперт отметил, что на данный момент предпосылок к такому повороту нет, однако стоит всегда помнить, что "на украинской стороне сейчас не очень вменяемые люди, и может произойти всё что угодно", цитирует его Telegram-канал "Радиоточка НСН".