Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев готовит "злой сценарий" для Донбасса, война закончится за 600 мин...
Россия сделала шаг, который потрясёт Украину — главред популярного украинского С...
В Крым - ни ногой? Норкин рассказал в прямом эфире о странностях с Ротару
Источник в Генштабе раскрыл план Киева по захвату Донбасса
Главная / Политика

Если фантазии Киева воплотятся в реальность: Историк назвал последствия войны с Россией

23 ноября 2021, 10:10  •  390 • Политика
Что произойдёт, если абсурдные фантазии Киева о "вторжении" России станут реальностью? Историк и эксперт Евгений Норин назвал последствия возможной войны между Россией и Украиной.
По мнению историка, если всё же фантазии Киева воплотятся в реальность и Россия вступит в военный конфликт, война будет очень быстрой и очень кровопролитной. Он отметил, что это будет похоже на увеличенную копию "пятидневной войны с Грузией". Норин считает, что такой военный конфликт будет длиться от нескольких дней до максимум нескольких недель, если учесть, что украинская армия превосходит грузинскую. По мнению историка, эта быстрая война закончится "тысячами покойников".
Подводя итог, эксперт отметил, что на данный момент предпосылок к такому повороту нет, однако стоит всегда помнить, что "на украинской стороне сейчас не очень вменяемые люди, и может произойти всё что угодно", цитирует его Telegram-канал "Радиоточка НСН".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





390
Источник
Похожие новости
23 ноября 2021, 00:50
Россия ответила на угрозу шуткой: В Швеции очень обиделись
23 ноября 2021, 04:55
США готовят военный "подарок" Украине - СМИ
23 ноября 2021, 03:10
Пушков оценил возможное прекращение поставок газа Молдавии
23 ноября 2021, 04:55
В пять раз быстрее звука: какого китайского оружия испугались в США
23 ноября 2021, 00:50
У "летающего авианосца" США нашли серьёзный недостаток: На проблему указал военный эксперт
23 ноября 2021, 02:35
Военные Норвегии отказались пересматривать версию гибели русской подлодки "Курск"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 ноября 2021, 00:20
Источник в Генштабе раскрыл план Киева по захвату Донбасса
21 ноября 2021, 09:10
Новый скандал на Украине: Cпецоперацию по похищению 33 граждан России сорвал Зеленский
21 ноября 2021, 05:05
В Крым - ни ногой? Норкин рассказал в прямом эфире о странностях с Ротару
18 ноября 2021, 14:35
Похоже на то, что украинскую власть ждут «последние времена»
22 ноября 2021, 13:45
Русские, сдавайтесь и дайте денег: Заявления Киева в коротком изложении "Голоса Мордора"
20 ноября 2021, 04:30
Почему расследование крушения МН-17 никогда не прекратится: Кедми раскрыл план Запада
19 ноября 2021, 04:00
Зачем на самом деле глава Минобороны Британии ездил в Киев: Политолог раскрыл план Лондона
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.