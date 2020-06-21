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«Если это возникнет в Конституции»: Путин допустил выдвижение на новый президентский срок

21 июня 2020, 18:55  •  86 • В России
Президент Владимир Путин допустил, что может баллотироваться на новый срок в случае, если будут приняты соответствующие поправки к Конституции РФ. Глава государства подчеркнул, что ещё не принял решение по данному вопросу. Путин также отметил, что если поправки в Конституцию не будут приняты, то на многих уровнях власти вместо стабильной работы начнётся «рысканье глазами» в поисках вероятных преемников.
 
РИА Новости © Алексей Никольский
 

Российский лидер Владимир Путин допустил, что может ещё раз выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, если будут приняты соответствующие поправки к Конституции РФ. Об этом он рассказал в интервью Павлу Зарубину для фильма «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Я для себя ещё ничего не решил. Я не исключаю возможности этого — если это возникнет в Конституции, — возможности баллотироваться. Посмотрим. Там видно будет», — сказал глава государства.

При этом Путин рассказал, какими могут быть последствия, если поправки не будут приняты.

«Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет, года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной, ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнётся рысканье глазами в поисках возможных преемников», — подчеркнул президент, добавив, что «надо работать, а не преемников искать».

Напомним, 15 января Владимир Путин в ходе ежегодного обращения к Федеральному собранию внёс на обсуждение ряд конституционных поправок, касающихся как социальных, так и политических вопросов. Говоря об инициативах, касающихся деятельности президента, он, в частности, предложил включить в Конституцию требование к лицам, претендующим на президентское кресло: они должны проживать в России не менее 25 лет и не иметь иностранного гражданства. 

Помимо этого, лидер страны предложил поручить Госдуме не только согласование, но и утверждение премьер-министра. Президент при этом будет не вправе отклонить утверждённую кандидатуру, а назначения руководителей силовых ведомств глава государства должен проводить после консультаций с Советом Федерации. Также он предложил усилить роль Конституционного суда, наделив его правом по запросу президента проверять конституционность законопроектов и других документов. В то же время Путин отметил, что Россия останется президентской республикой — президент должен сохранить право отстранять премьера и правительство. Глава государства также заявил, что пакет поправок будет вынесен на общероссийское голосование.

Позже депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила внести изменения в основной закон страны, отменив ограничения по количеству президентских сроков, или же принять поправку, которая позволит действующему главе государства после вступления в силу новой редакции Конституции принять участие в выборах на этот пост. Владимир Путин, комментируя предложение, отметил, что такое возможно только в случае, если инициативу поддержат граждане. Он также добавил, что этот вопрос должен оценить Конституционный суд.

16 марта Конституционный суд (КС) признал законными предложенные поправки в Конституцию. В том числи это касается запрета одному и тому же человеку занимать должность президента больше двух сроков. При этом число сроков действующего главы государства учитываться не будет. КС счёл, что, так как изменения утверждаются в ходе голосования, это придаёт дополнительную конституционную легитимность данному пункту.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснял, что участие Путина в президентских выборах, назначенных на 2024 год, будет зависеть от ряда факторов, таких как обстановка в мировой экономике, последствия коронавируса и региональных конфликтов.

«Ситуация в мире хорошо известна, она весьма и весьма неспокойна, если не сказать чрезвычайно турбулентна. В такие нелёгкие годы некоторые страны принимали решение о возможности для действующего президента оставаться и дальше на своём пути», — отметил Песков.

Также Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Крыма в марте, говоря о поправках, уточнил, что речь не идёт о смене основного закона страны. 

«Мы ведь Конституцию не меняем, мы вносим туда только дополнения. 1, 2, 9-я главы не меняются, которые являются фундаментом самой Конституции, где отражены основные права граждан, но тем не менее жизнь идёт и идёт вперёд: и технологически, и политически наше общество меняется, общество стало более зрелым, более требовательным», — заявил он. 

Общероссийское голосование было намечено на 22 апреля, однако позже в связи с угрозой распространения коронавируса было перенесено на более поздний срок. В ходе совещания с рабочей группой 1 июня Путин сообщил, что голосование по поправкам к Конституции будет назначено на 1 июля.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова также заявила, что ведомство не против проведения голосования 1 июля при соблюдении эпидемиологических норм безопасности.

В связи с проведением голосования этот день в РФ будет объявлен выходным.

Стоит отметить, что 12 июня в ходе торжественной церемонии по случаю Дня России на Поклонной горе в Москве Путин напомнил, что для россиян безусловной ценностью являются уважение к неразрывной многовековой истории, к традициям и культуре, а также сохранение памяти предков, почитание родителей, семьи, любовь к своей земле и незыблемость российских границ.

Президент подчеркнул, что эти основы определяют характер и судьбу российского народа, развитие страны сегодня и в будущем.

«И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию России. Убеждён, что такую позицию разделяет и поддерживает абсолютное большинство наших граждан», — заявил Путин.

Также президент выразил надежду, что граждане примут самое активное участие в голосовании по поправкам к Конституции. Он напомнил, что речь идёт об основном законе страны, который будет определять основные правовые гарантии, а также принципы взаимоотношений с международными партнёрами России.

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